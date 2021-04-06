Kripto para piyasası bekliyor - Ripple XRP davası ne zaman görülecek? Bugün Ripple ve SEC arasında keşif konferansı gerçekleştirecek
Kripto para piyasası Ripple XRP davasını bekliyor. Ripple XRP davası için yeni tarih geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) kayıt dışı menkul kıymet satışı yaptığını iddia ettiği Ripple ve iki yöneticisine açtığı davanın ilk duruşması 22 Şubat 2021’de görülmüştü. Ripple ve SEC bugün TSİ 21.00’de telefonla bir keşif konferansı gerçekleştirecek. Ripple XRP davası nisan ve mayıs aylarında gerçekleşecek. Peki, Ripple XRP davası ne zaman görülecek? İşte, ayrıntılar.
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New York Güney Bölge Mahkemesi'nin verdiği karar doğrultusunda ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun Ripple aleyhindeki ilk davası 22 Şubat tarihinde gerçekleşmişti. Ripple’ın avukatı James K. Filan, Twitter üzerinden davayla ilgili olarak belirlenen yeni tarihleri davayı takip edenler için paylaştı. Konferans görüşmesinin bugün TSİ 21.00’de yapılması planlandı.ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Ripple arasındaki davada bugün telekonferans yapılacak.
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Ripple’ın avukatlığını üstlenen James K. Filan tarafından yapılan açıklamaya göre açılış savunmaları 12 Nisan’da, SEC’in detaylı açıklaması ise 14 Mayıs’ta verilecek. Daha sonra savunmanın SEC’in sunduğu dosyalara yanıt vermesi için 4 Haziran’a kadar vakti olacak.
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RİPPLE -SEC DAVASININ GEÇMİŞİ
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından blockchain devi Ripple'a menkul kıymet davası açılmıştı. 1,3 milyar dolarlık tazminat talep edilen davada Ripple'ın 2013 yılından itibaren, XRP olarak bilinen dijital varlıkların ABD'deki ve dünyadaki yatırımcılara kayıt dışı olarak satarak fon topladığını öne sürülüyor.