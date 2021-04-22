Kripto Para borsasında son gelişmeler: Kripto Para nedir? Kripto Para güvenli mi?
Kripto Para borsasında son gelişmeler ardından güvenilirlik sorusu bir kez daha gündeme geldi. Türkiye’nin en büyük üçüncü kripto para borsası Thodex dolandırıcılık iddiasıyla gündemde. Bu gelişme ardından Kripto Paraların güvenilirliği ile ilgili soru işaretleri bir kez daha gündeme geldi. Peki, Kripto Para nedir? Kripto Para güvenli mi? Kripto Para borsasında son gelişmeler
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Kripto para (veya kripto varlık), işlemleri güvenceye almak için kriptografi yani şifreleme kullanan, çalışma şekli nakite alternatif bir değişim aracı olarak tasarlanmış bir dijital varlık, bir sanal unsurdur. Kripto paralar bir nevi dijital döviz, alternatif döviz ve sanal döviz’dir. Kripto varlıklar, merkezi elektronik para ve merkezi bankacılık sistemlerin aksine tümüyle merkeziyetsizlerdir.2009’da Satoshi Nakamoto tarafından oluşturulan Bitcoin, ilk merkeziyetsiz kripto paradır.
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KRİPTO PARALAR GÜVENİLİR Mİ?
Kripto paralar, merkezi bir sistem üzerinden yönetilmediği için manipülasyon gibi kötü niyetli işlemlerin yapılmasını engellemesi bakımından güvenilirdir denilebilir. İlk etapta güvenlik alt yapısı çok sağlam olmayan bu para birimleri teknolojinin gelişmesiyle birlikte güvenlik açıklarını kapattı. Ancak yine de bu sistemde bazı aksaklıklar ve güvenlik sorunları meydana gelebiliyor.
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Bu para birimine sahip olan kişilerin, işlem yaparken kullandığı veritabanı ve elektronik cihazını kontrol etmesi ve güvenilirliğinden emin olması gerekiyor. Kişisel bilgisayarınızda kripto para ile işlem yapıyorsanız bunu zaman kaybetmeden sanal cüzdanınıza aktarmalısınız. Aksi durumda, bilgisayarınızın çökmesi gibi bir sorunda paralarınız kaybolabilir.
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Hacklenme, bu paraya sahip olan kişilerin karşı karşıya kaldığı en büyük tehlikelerden bir tanesi. Milyar dolarlık işlem hacmine sahip olan ve büyük şirketlerin sahip olduğu kripto paralara siber saldırılar söz konusu olabiliyor. Anonim olarak alım ve satım işlemlerinin yapılması da var olan risklerden biri. Kripto paranızın çalınması durumunda işlemi yapan kişinin kimliğini bulmak imkansıza yakın. Bunun yanı sıra anonim işlemler kara para aklama ve yasadışı işlemlerde para transferlerinin yapılmasına da neden olabiliyor.
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KRİPTO PARALARDA SON DURUM
Kripto para piyasalarında hareketli günler devam ediyor. Satış dalgasının son günlerde etkili olması nedeniyle yatırımcılar cüzdanlarındaki coinleri zararına da olsa satmaya başladı. Kripto para piyasalarında ekranlar kırmızıya dönerken Bitcoin’de sert düşüş hareketi yaşandı. Kripto para birimi Bitcoin geçtiğimiz hafta tarihi yüksek seviyesi olan 64 bin 813 doları test etmişti. Bu noktadan sonra sert satışlarla karşılaşan Bitcoin 6 günde yüzde 18’in üzerinde kayba yöneldi ve 52 bin 596 dolar seviyesine kadar düştü.
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Kripto paralar arasında en çok tercih edilenler arasında yer alan Ethereum’da ise yükseliş dalga dalga yayılmaya başladı. Yılbaşından bu yana istikrarlı yükseliş sergileyen Ethereum 800 dolar seviyelerinden geçtiğimiz hafta 2543 dolara kadar yükseldi. Yaklaşık 4 ayda yüzde 217 oranında yükselen Ethereum, piyasadaki arzının azalması sebebiyle güçlenmeye başladı.