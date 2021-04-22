Kripto Para borsasında son gelişmeler: Kripto Para nedir? Kripto Para güvenli mi?

Hacklenme, bu paraya sahip olan kişilerin karşı karşıya kaldığı en büyük tehlikelerden bir tanesi. Milyar dolarlık işlem hacmine sahip olan ve büyük şirketlerin sahip olduğu kripto paralara siber saldırılar söz konusu olabiliyor. Anonim olarak alım ve satım işlemlerinin yapılması da var olan risklerden biri. Kripto paranızın çalınması durumunda işlemi yapan kişinin kimliğini bulmak imkansıza yakın. Bunun yanı sıra anonim işlemler kara para aklama ve yasadışı işlemlerde para transferlerinin yapılmasına da neden olabiliyor.