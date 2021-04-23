Kripto para Gülben Ergen'i de vurdu

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Magazin dünyasından kısa haberler...
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1
Tepetaklak olduk
Gülben Ergen, önceki gün Etiler’de görüntülendi. Kuaför çıkışı gazetecileri gören Ergen’in neşeli halleri dikkat çekti. Kripto para dünyasına girdiği haberleriyle gündeme gelen şarkıcı, Bitcoin ve Ethereum’un düşüş yaşamasının hatırlatılması üzerine, “Sormayın tepetaklak olduk” dedi. (Deniz BOY)
2
CovId’e yakalanmışım farkında değilim
Eda Ece ve Şevval Sam önceki gün Levent’te görüntülendi. İki ünlü oyuncu, rol aldıkları dizinin yapım şirketinin ofisinden çıkarken görüntülendi.Koronavirüse yakalanan ve gördüğü tedaviyle sağlığına kavuşan Eda Ece, sorular üzerine “Hastaneye yatacak kadar ağır geçirmedim. Öksürük ve ateşle boğuştum sadece” dedi. Şevval Sam da hastalığı farkında olmadan geçirdiğini açıkladı: “Eda’dan 1 ay önce de ben yakalanmışım. Sürekli test yaptırıyoruz ya, antikorum yüksek çıktı. Bende varmış, farkında değilim.” ◊ Sayit DURMAZ
3
Listelerde 1 numara
Ebru Yaşar, 4 yıl aradan sonra çıkardığı “Gel de Sevme” albümüyle müzik listelerinde zirveye yerleşti. iTunes’un “en çok satın alınan albümler” ve Apple Music’in “en çok dinlenen albümler” listelerinde 1 numara olan çalışma, Spotify Hot Hits Türkiye listesine de girmeyi başardı.
4
Anlatacak bir şey yok
Emina Jahovic, önceki gün Rumeli Hisarı’nda görüntülendi. Köpeği ile yürüyüş yapan Jahovic, muhabirlere selam vererek yürümeye devam etti. Yöneltilen soruları yanıtlamak istemeyen Jahovic, Mustafa Sandal’a açtığı nafaka davasıyla ilgili sorulara “Konuşmak istemiyorum. Ben hep anlattım. Artık anlatacak bir şey yok, teşekkürler” diye yanıt verdi. (Deniz BOY)
5
Annesinin kopyası
Sibel Can’ın kızı Melisa Ural, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekiyor. Verdiği kilolarla dikkat çeken Ural, annesine olan benzerliğiyle de sosyal medyada konuşuluyor. Ural’ın son paylaştığı karelere takipçileri “Annesinin kopyası” diye yorum yaptı.
6
Anlamamam için komada olmam lazımdı
Eşinin hazırlattığı “Yasemin tatilde” temalı pastayla poz veren oyuncu, fotoğraflarını Instagram’da paylaştı: “Sevgili eşim beni nasıl tarif etmişse bana böyle bir pasta yapmışlar. Neyse pastadaki kadın ve ben iyi ki doğmuşuz.” Sakallıoğlu, eşinin sürpriz konusunda başarılı olamadığını da yazdı: “22 Nisan’da doğdum ama sürprizi anlamayayım diye bu gece kutlamış. Pastayı getirecek adamla da yanımda konuştu. Anlamamam için komada olmam lazımdı!”
7
Karavan pozu
Baraj dizisinde rol alan Gizem Karaca, set arasında çektiği pozları Instagram hesabında paylaştı. Karavanında aynadan fotoğraf çeken oyuncuya hayranları övgü dolu yorumlar yaptı.
8
Sette sürpriz
“Son Yaz”ın başrol oyuncularından Ali Atay’a dizi setinde sürpriz doğum günü kutlaması organize edildi. Atay, rol arkadaşlarıyla beraber doğum günü pastasını kesti ve organizasyonda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarına çok teşekkür etti.
9
Güzel insan parada pulda gözü olmayandır
Ahmet Özhan, Melek Şafak’ın Radyo Esenler’de yayınlanan programına konuk oldu. Ünlü sanatçı, programda “güzel insan olmak” hakkında konuştu: “Güzel insan, yanında Allah’tan başka bir şey düşünemediğin insandır. Dünyaya tenezzül etmeyen, muhtaçlara yardım için çırpınan, parada pulda zerre gözü olmayandır.”