Kripto para Gülben Ergen'i de vurdu

Anlamamam için komada olmam lazımdı Eşinin hazırlattığı “Yasemin tatilde” temalı pastayla poz veren oyuncu, fotoğraflarını Instagram’da paylaştı: “Sevgili eşim beni nasıl tarif etmişse bana böyle bir pasta yapmışlar. Neyse pastadaki kadın ve ben iyi ki doğmuşuz.” Sakallıoğlu, eşinin sürpriz konusunda başarılı olamadığını da yazdı: “22 Nisan’da doğdum ama sürprizi anlamayayım diye bu gece kutlamış. Pastayı getirecek adamla da yanımda konuştu. Anlamamam için komada olmam lazımdı!”