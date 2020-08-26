Kreşler ve anaokulları ne zaman açılacak? MEB'ten yeni dönem için açıklama
Kreşlerin ve anaokullarının açılacağı tarih, 2020 2021 eğitim öğretim yılı takviminin belli olmasının ardından velilerin gündemine geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre bu sene 21 Eylül tarihinde Bilim Kurulu'nun tavsiyesiyle bazı sınıflarda yüz yüze ve aşamalı eğitim başlayacak. Bu sınıflar arasında kreşlerin ve anaokullarının yer alıp almadığı ise son dakika açıklamalar çerçevesinde velilerin odaklandığı konulardan oldu. Peki, kreşler ve anaokulları ne zaman açılacak? İşte, 2020 kreşlerin ve anaokullarının açılacağı tarihle ilgili bilgiler.
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Koronavirüs pandemisi nedeniyle, okulların açılış tarihi yüz yüze eğitimde 21 Eylül olarak belirlendi. Özel okullar ve devlet okulları için ilk olarak başlayacak olan uzaktan eğitimin ardından, seyreltilmiş modelle yüz yüze eğitime adım atılacak. Kreşler ve anaokullarının açılış tarihinin de 21 Eylül olması bekleniyor. İşte, detaylar.
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KREŞLER VE ANAOKULLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, anaokulları ve kreşlerin ne zaman açılacağı hususuna cevaben şu açıklamayı gerçekleştirdi;
"21 Eylül'den itibaren eğitimin başlaması konusunda Bilim Kurulu'muzun tavsiyesi oldu. Hangi yaşların başlaması konusunda Bilim Kurulu'muzun tavsiyesi olacak. Sınava giren öğrencilerimizle ilgili olarak müfredat içeriği ve onların çalışmalarına destek olmak için planlamalar yapıyor."
Dolayısıyla kreşler ve anaokullarının açılış tarihi, yeni bir açıklama gelmediği taktirde 21 Eylül tarihi olacak.
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Kronik rahatsızlığı olan ilkokul ve ortaokul öğrencilerine uzaktan eğitim imkanı
Kronik hastalığı bulunan ilkokul ve ortaokul öğrencileri bu durumlarına ilişkin alacakları belge ile okul müdürlüklerine başvurmaları halinde, eğitimlerini Kovid-19 salgını süresince uzaktan eğitim ile sürdürebilecekler.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce yüz yüze eğitim başladıktan sonra kronik hastalığı olan lise öğrencilerinin eğitim faaliyetlerini uzaktan eğitimle sürdürebileceğine ilişkin açıklama yapılmıştı. MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sene başı iş ve işlemlerine ilişkin illere dün gönderilen yazıda, kronik rahatsızlığı bulunan ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik yapılacak işlemler belirlendi.
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Buna göre, Sağlık Bakanlığı e-Nabız Sistemi'nde kronik hastalıklar listesinde hastalığı yer alan resmi ve özel ilköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler, bu durumlarına ilişkin e-Nabız Sistemi'nden veya Sağlık Bakanlığınca belirlenecek diğer usullerle alacakları belge ile okul müdürlüklerine başvurmaları halinde, eğitim faaliyetlerini Kovid-19 salgını süresince uzaktan eğitim ile sürdürebilecek.
Buna göre, 21 Eylül 2020 Pazartesi günü başlayacak yeni ders yılı için okullarda, Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu doğrultusunda hijyene yönelik hazırlıklar tamamlanacak.
Okul yönetimlerince kayıt sırasında, mevzuatta yeri olmayan fatura, sözleşme gibi belgeler velilerden talep edilmeyecek, ancak kayıt alanı içinde olmadığı ve adrese ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmediğinden kuşku duyulan durumlarda, köy veya mahalle muhtarları ile koordineli bir şekilde gerekli araştırma yapılarak, ilgili kanun hükümleri gereğince aykırı davrananlarla ilgili işlem yapılacak.
Derse başlama saatleri, Kovid-19 salgınının etkisi, coğrafi şartlar, iklim ve çevre koşullarındaki farklılıklar göz önüne alınarak gerek taşımalı sistemle taşınan öğrencilerin durumu açısından gerekse özel öğrenci servisiyle taşınan öğrencilerin gün aydınlanmadan yola çıkmalarına müsaade edilmeyecek ve gün ışığından daha fazla yararlanılması için valiliklerce düzenlenme yapılacak.
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Kayıt sırasında bağış alınmayacak
Velilerden, okullara öğrenci kayıtları esnasında kayıt parası veya bağışların, ilgili mevzuatlara aykırı olması sebebiyle alınmayacağı, aksi durumlarda bu tarz uygulamalara dair şikayetlerin valilikler tarafından değerlendirilerek gerekli işlemlerin yapılması talimatı verildi.
Ayrıca, devlet okullarında okula kayıt, özel grup sınıfları, öğretmen seçimi, teknolojik veya fiziki olanaklar, yabancı dil eğitimi gibi sınıf ayrımcılığına sebep olacak ve eğitimde fırsat eşitliği ilkesini zedeleyecek uygulamalar da yapılamayacak.