Çin'in Vuhan kentinde görülmesinin ardından dünyanın diğer ülkelerine de yayılan Kovid-19 salgınıyla mücadele sürerken, yaklaşık iki aydan bu yana kapalı olan kreş, anaokulu ve gündüz bakımevi gibi yerlerin ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Peki, kreşler ve anaokulları ne zaman açılacak?
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Kovid-19 tedbirleri kapsamında kreş ve anaokullarının kapanmasıyla birlikte ailelerin araştırmaları hız kazandı. Bilindiği üzere özel kreş, gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüpleri 16 Mart'tan itibaren faaliyetlerine ara verdi. Salgınla mücadele devam ederken, atılan normalleşme adımları kapsamında bu işletmelerin ne zaman faaliyete başlayacağı sorgulanıyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Arife gününden bayramın son gününe kadar 81 ilimizin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır." dedi. Öte yandan bir süredir kapalı olan kreşlerin durumu hakkında da bilgi verdi. İşte, Erdoğan'ın açıklamasının tamamı;
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"Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okulların eğitim-öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim-öğretim yılı önümüzdeki önümüzdeki eylül ayında başlayacaktır. Bakanlığımızın yaz aylarındaki kurs ve benzeri faaliyetleriyse kendi takviminde devam edecektir. Üniversitelerle ilgili duyuruyu YÖK zaten daha önce yapmıştı. Kreşler ve gündüz bakımevleri 15 Haziran'da faaliyete geçecektir." dedi.
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Özel kreş, gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüpleri 16 Mart'tan itibaren tatil edilmişti.