Gündem Haber Giriş: 21 Mayıs 2020 - 11:12 , 21 Mayıs 2020 - 11:13

Kreşler ve anaokulları ne zaman açılacak?

Çin'in Vuhan kentinde görülmesinin ardından dünyanın diğer ülkelerine de yayılan Kovid-19 salgınıyla mücadele sürerken, yaklaşık iki aydan bu yana kapalı olan kreş, anaokulu ve gündüz bakımevi gibi yerlerin ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Peki, kreşler ve anaokulları ne zaman açılacak?