Kreşler ve anaokulları kapanacak mı? Yeni yasakların ardından gözler kreş ve anaokullarında

KREŞLER VE ANAOKULLARI KAPANACAK MI? Kreş ve anaokulları özelinde henüz bir açıklama yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından konu ile ilgili genel bir açıklama yapıldı.



Hürriyet’ten Nurdan Çakmakçı konu ile ilgili haberinde, ‘Özellikle çalışan anneler için anaokullarının durumu konusunda şimdilik bir netlik yok. Çünkü, ilk açılan kurumlar sınava hazırlanan 8 ve 12'inci sınıflar bu durumdan en çok mağdur olacak kesim. Etüd merkezleri ve kursların açık olup olmayacağı da henüz belli değil.’ dedi.