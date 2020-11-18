Kreşler ve anaokulları kapanacak mı? Yeni yasakların ardından gözler kreş ve anaokullarında
Kreşler ve anaokulların kapanıp kapanmayacağı ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında yeni önlemlerin alındığını dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerinin, 31 Aralık 2020'ye kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edeceğini bildirdi. Peki kreşler ve anaokulları kapanacak mı? İşte detaylar
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Yeni yasakları ile ilgili dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasını ardından MEB tarafından yayımlanan bilgilendirmede, ‘Resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetleri, 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edecektir.’ denildi. Hürriyet’ten Nurdan Çakmakçı konu ile ilgili haberinde kreş ve anaokullarına değindi. İşte detaylar
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KREŞLER VE ANAOKULLARI KAPANACAK MI?
Kreş ve anaokulları özelinde henüz bir açıklama yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından konu ile ilgili genel bir açıklama yapıldı.
Hürriyet’ten Nurdan Çakmakçı konu ile ilgili haberinde, ‘Özellikle çalışan anneler için anaokullarının durumu konusunda şimdilik bir netlik yok. Çünkü, ilk açılan kurumlar sınava hazırlanan 8 ve 12'inci sınıflar bu durumdan en çok mağdur olacak kesim. Etüd merkezleri ve kursların açık olup olmayacağı da henüz belli değil.’ dedi.
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MEB AÇIKLAMA YAPTI
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerinin, 31 Aralık 2020'ye kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edeceğini bildirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ara tatilde olan okullardaki eğitim öğretim faaliyetlerinin yıl sonuna kadar online olarak sürdürüleceğini açıklamasının ardından Milli Eğitim Bakanlığından konuya ilişkin bilgilendirme yapıldı.
Bilgilendirmede, "Resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetleri, 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edecektir. Uzaktan eğitim sürecine ilişkin detaylı bilgilendirme ayrıca yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.