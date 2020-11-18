MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKreşler ve anaokulları kapanacak mı? Yeni yasakların ardından gözler kreş ve anaokullarında
GeriGündem Kreşler ve anaokulları kapanacak mı? Yeni yasakların ardından gözler kreş ve anaokullarında
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 18 Kasım 2020 - 09:38 | 

Kreşler ve anaokulları kapanacak mı? Yeni yasakların ardından gözler kreş ve anaokullarında

Kreşler ve anaokulların kapanıp kapanmayacağı ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında yeni önlemlerin alındığını dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerinin, 31 Aralık 2020'ye kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edeceğini bildirdi. Peki kreşler ve anaokulları kapanacak mı? İşte detaylar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Yeni yasakları ile ilgili dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasını ardından MEB tarafından yayımlanan bilgilendirmede, ‘Resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetleri, 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edecektir.’ denildi. Hürriyet’ten Nurdan Çakmakçı konu ile ilgili haberinde kreş ve anaokullarına değindi. İşte detaylar

2KREŞLER VE ANAOKULLARI KAPANACAK MI
Abone Olgoogle-news

KREŞLER VE ANAOKULLARI KAPANACAK MI?

Kreş ve anaokulları özelinde henüz bir açıklama yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından konu ile ilgili genel bir açıklama yapıldı.

Hürriyet’ten Nurdan Çakmakçı konu ile ilgili haberinde, ‘Özellikle çalışan anneler için anaokullarının durumu konusunda şimdilik bir netlik yok. Çünkü, ilk açılan kurumlar sınava hazırlanan 8 ve 12'inci sınıflar bu durumdan en çok mağdur olacak kesim. Etüd merkezleri ve kursların açık olup olmayacağı da henüz belli değil.’ dedi.

3MEB AÇIKLAMA YAPTI
Abone Olgoogle-news

MEB AÇIKLAMA YAPTI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerinin, 31 Aralık 2020'ye kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edeceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ara tatilde olan okullardaki eğitim öğretim faaliyetlerinin yıl sonuna kadar online olarak sürdürüleceğini açıklamasının ardından Milli Eğitim Bakanlığından konuya ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Bilgilendirmede, "Resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetleri, 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edecektir. Uzaktan eğitim sürecine ilişkin detaylı bilgilendirme ayrıca yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi