Kreşler ve anaokulları açık mı? Özel kreşler ve anaokulları için önemli gelişme
Anaokulları ve kreşler kapandı mı sorusuna net bir cevap veren Milli Eğitim Bakanlığı, bir süre daha bu kurumların online eğitim vereceğini açıkladı. Bu açıklamaların ardından anaokulları ve kreşlerin kapanacağını öğrenen pek çok veli, özel anaokulları ve kreşler için aynı sürecin işleyip işlemeyeceğini sorgulamaya başladı. Peki, özel kreşler ve özel anaokulu açık olacak mı? İşte, kreşler ve anaokulları açık mı sorusunun cevabı ve detaylı bilgiler
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Özel anaokulları ve kreşler için açıklama yapan Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, anaokulu ve kreşler için yapılan açıklamanın yalnızca resmi kurumları ilgilendirdiğini belirtti. Bu açıklamanın ardından pek çok veli, özel anaokulu ve kreşler açık mı sorusuna cevap aramak üzere açıklamayı sorgulamaya başladı. İşte, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan kreşler ve anaokulları açıklaması hakkında detaylı bilgiler
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ÖZEL ANAOKULLARI VE KREŞLER KAPANACAK MI?
Milli Eğitim Bakanlığı yayımladığı genelgede özel okullara bağlı okul öncesi eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime devam edilebileceğini bildirdi. Bakanlık yetkilileri, ‘Yazı resmi kurumlarımızı kapsamaktadır. Bu durumda özel öğretim kurumlarına bağlı anasınıfı ve okulöncesi kurumlarımız yüz yüze eğitime devam edeceklerdir. Ancak, il hıfzıssıhha kurulları farklı karar almaları ve uygulamaları bunun dışında değerlendirilmelidir’ diye açıklama yaptı.
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Ankara'da 30 Kasım 2020-4 Ocak 2021 arasında resmi anaokulu, anasınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildi.
İstanbul'da, 1 Aralık-4 Ocak arasında resmi ana okulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim-öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildi. İstanbul Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada kararın, sosyal izolasyonu sağlamak ve hastalığın yayılma hızını kontrol altında tutmak amacıyla alındığı kaydedildi.
Bursa Valiliğinden de konu ile ilgili açıklama geldi. Valilik yapılan açıklamada, son dönemde Kovid-19 salgınında hızlı bir bir artış, vaka ve hasta sayılarında yükseliş görüldüğü belirtildi. İşte açıklama:
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her tür ve seviyedeki eğitim kurumlarında 20 Kasım 2020 – 04 Ocak 2021 tarihleri arasında eğitim- öğretim çalışmalarına uzaktan eğitim yoluyla devam edileceği kararı alınmış, ilgili kurumlar arasında yapılan istişareler sonucunda ise resmi ve özel tüm anaokulu, anasınıfı, ve uygulama sınıflarında haftada 5 (beş) gün yüz yüze eğitime devam edilmesi 20.11.2020 tarih ve 16988740 sayılı yazı ile bildirilmiştir.
Ancak; Milli Eğitim Bakanlığının 27.11.2020 tarih ve 17375679 sayılı yazılarıyla, Covid-19 salgınının yerleşim yerlerindeki seyrine bağlı olarak resmi anaokulları ve anasınıfları için 04 Ocak 2021 tarihine kadar uzaktan eğitime geçme kararının İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının görüşleri çerçevesinde alınabileceği belirtilmiştir. Bu kapsamda;
Covid-19 salgınının seyri dikkate alındığında 30.11.2020 – 04.01.2021 tarihleri arasında ilimiz genelindeki resmi anaokulu ve anasınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine,
Kaymakamlarımız ve ilgili Kurumlarımızca konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına karar verilmiştir.
Zonguldak, Kırklareli, Tokat, Balıkesir, Edirne, Erzurum ve Eskişehir'de de uzaktan eğitim kararı duyuruldu.