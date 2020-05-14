Kreşler ne zaman açılacak? Anaokulları ve kreşlerin açılış tarihi belli oldu mu?
Normalleşme takvimindeki ilk adımların uygulanmaya başlamasıyla birlikte gözler kreşler ve anaokullarına çevrildi. Corona virüsü önlemleri kapsamında üniversiteler, ortaöğretim ve liseler gibi MEB'e bağlı anasınıf ve tüm kreşlere de ara verilmişti. Peki, kreşler ne zaman açılacak? Anaokulları ve kreşlerin açılış tarihi belli oldu mu?
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Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve kabine toplantısında ortaya çıkan görüşler çerçevesinde, uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar devam etmesi kararlaştırılmıştı. Mart ayından bu yana ara verilen okulların hazıiran ayında açılabileceğine yönelik açıklamalar gündemdeki yerini korurken anaokulları ve kreşlerin açılış tarihi de merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, kreşler ne zaman açılacak? Anaokulları ve kreşlerin açılış tarihi belli oldu mu?
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MEB'e bağlı anaokulları ve kreşlerin açılacağı tarihin, okulların açılacağı tarihle belli olması bekleniyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, özel kreş, gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüplerini, 16 Mart'tan itibaren tatil ilan edildiğini duyurmuştu.
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Twitter'dan açıkladı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Milli Eğitim Bakanı olarak kamuoyundan ricam, okulların açılmasına bir takvim olarak bakılmamasıdır. Okulların açılması demek, 18 milyon öğrenci ve 1 milyon öğretmenin evlerinden dışarı çıkması, sonra her birinin yeniden ailesiyle buluşması demek. Bu bir toplum sağlığı meselesidir ve bilimsel verilerle hareket etmek ön koşuldur. Her tarih için hazırlığımız tamam. Okullar ne zaman açılacak sorusunun şu an tek cevabı var: Çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve ailelerimiz için en güvenli zamanda, en güvenli şekilde açılacak. Bu tarihi ve uygulama şeklini de bize bilimsel veriler söyleyecek" ifadelerini kullandı.