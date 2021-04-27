Kreş ve anaokulları tam kapanmada açık olacak mı? Süleyman Soylu'dan dikkat çeken açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, perşembe günü başlayıp 17 Mayıs'a kadar sürecek tam kapanma süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Yeni bir dönemin başladığını ve bu süreçte kısıtlamaları ihlal edenlere göz yumulmayacağını vurgulayan Bakan Soylu, "Şehir giriş ve çıkışları ciddi şekilde kontrol altında olacak'' dedi. Emekli maaşlarına ilişkin de önümüzdeki günlerde karar alınacağını söyleyen Soylu, kreşlerle ilgili de ''Bu konuya ilişkin bir değerlendirmeyi bir iki gün içinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı bir karar verecekler ve bu konuda bir istisna ortaya koyacağız'' ifadelerini kullandı.