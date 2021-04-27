Kreş ve anaokulları tam kapanmada açık olacak mı? Süleyman Soylu'dan dikkat çeken açıklama
Koronavirüs önlemleri kapsamında 'tam kapanma' sürecine geçildi. Yapılan düzenlemelerle birlikte eğitim kurumları uzaktan eğitime geçerken, kreşlerin çalışma durumu ile ilgili veliler açıklama bekliyordu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konu hakkında açıklamada bulundu. İşte detaylar
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, perşembe günü başlayıp 17 Mayıs'a kadar sürecek tam kapanma süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Yeni bir dönemin başladığını ve bu süreçte kısıtlamaları ihlal edenlere göz yumulmayacağını vurgulayan Bakan Soylu, "Şehir giriş ve çıkışları ciddi şekilde kontrol altında olacak'' dedi. Emekli maaşlarına ilişkin de önümüzdeki günlerde karar alınacağını söyleyen Soylu, kreşlerle ilgili de ''Bu konuya ilişkin bir değerlendirmeyi bir iki gün içinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı bir karar verecekler ve bu konuda bir istisna ortaya koyacağız'' ifadelerini kullandı.
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Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, Kreş ve anaokullarının Milli Eğitim Bakanlığı’nın kararı ile kapatıldığını belirten Soylu, kamuda ise 10 yaş altında çocuğa olanlara izin verildiğini anımsatarak, "Bu konuya ilişkin bir değerlendirmeyi bir iki gün içinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı bir karar verecekler ve bu konuda bir istisna ortaya koyacağız. Burada mümkün olduğunca hareketliliği azaltmak istiyoruz" diye konuştu.
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Soylu, özel sektör çalışanı ailelerin çocuklarını nereye bırakacaklarına ilişkin de ilgili bakanlıkların bir değerlendirme ortaya koyacaklarını söyledi.