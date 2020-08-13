Kreşler ve anaokulları açılacak mı?

2 BİN DENETMENİMİZ OKULLARDA Bakan Selçuk, okullardaki hijyen standartlarını yükseltme noktasında çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek şu açıklamalarda bulundu;



Okulları açtığımızda öğrencilerimize, öğretmenlerimize, destek personeli, servis sürelerine varana kadar herkesin sağlık durumu HES kodlarıyla takip altında olacak. Kılavuz çerçevesinde öğrenci, öğretmen ve velilerimiz için rehber kılavuzlar hazırladık. Bunların ne şekilde uygulanacağının ayrıntılarını devam ettireceğiz.



Okullarımızın uyması gereken hijyen standartları konusunda çalışmalarımızı çeşitli kurumlarla devam ettiriyoruz. Bu standartların uygulaması denetlenmesi nasıl olacak? Şu anda 2 bin denetmenimiz okullarda. Standartları gözden geçiriyorlar. Kılavuzların takip işlemini de öğretmen ve yöneticilerimiz tarafından devam ettirilecek. Okulun ilk haftasında da özel bir uyum programı uygulayacağız. Öğretmenlerle ilgili çalışmamız olacak ama çocuklarımızla ilgili bir hafta boyunca uyum çalışmaları devam edecek.