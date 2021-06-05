Kredi ve kredi kartı borcu olanlar dikkat! İşte kara listeden çıkmanın yolu

● Adresi tespit edilen kişinin kapısına kadar gidiliyor mu?



Borcun tahsiline yönelik yasal olmayan bir fiilin gerçekleştirilmesi mümkün değil ve olamaz. Ancak borcun çözümü için bir ödeme planı geliştirilememesi veya ortak paydada bir çözüm bulunamaması halinde, İcra İflas Kanunu çerçevesinde yapılabilecek işlemlerle ilgili, adresi bilinen borçluya yazılı ön bilgilendirme yapılabiliyor.