Kredi ödemelerini hangi bankalar erteledi? Kredi ve kredi kartı borcu erteleme başvurusu nasıl yapılır?

ALBARAKA TÜRK Albaraka Türk, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de etkili olan Koronavirüs salgını nedeniyle toplumsal mücadeleye destek ve ekonomiye katkı sağlamak üzere ‘destek paketi’ açıkladı. Banka, tüm ticari ve bireysel müşterilerinin 30 Nisan’a kadar olan taksit ödemelerini iki ay süreyle erteleme kararı alırken, işletmelere ilave limit artırımlarından, nakit akışı ve vade yapılanmasına kadar bir dizi destek sunuyor.



Türkiye’nin ilk katılım bankası Albaraka Türk, tüm dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan Covid-19 salgınına karşı sürdürülen toplumsal mücadeleye katkı amacıyla ‘destek paketi’ açıkladı. Banka’dan yapılan açıklamaya göre talep eden tüm ticari ve bireysel müşterilerinin 30 Nisan’a kadar olan taksit ödemelerini 2 ay süreyle erteleyebilecek.



Albaraka Türk’ün açıkladığı destek paketi kapsamında COVİD 19 salgınından etkilenen sektörlerde faaliyet gösteren müşterileri için verilen destekler şöyle;



Bütün bireysel ve ticari müşterileri talep etmeleri halinde, 30 Nisan 2020 tarihine kadar olan finansman taksit ödemeleri haziran ayına ötelenecek.



Personel maaşlarını Albaraka Türk’ten ödeyen müşterilere, talep etmeleri halinde, istihdamlarını korumaları şartıyla, 3 aylık personel maaş giderleri kadar ilave limit imkanı sağlanacak.



Müşterilerin yapılandırma taleplerinin, nakit akışına ve sektörel durumlarına göre, ödemesiz dönem dahil, mevcut vade yapılarından daha uzun vadelerde yapılandırılması sağlanacak.



Müşterilerin oluşacak işletme sermayesi ihtiyaçlarına yönelik ilave limit talepleri ivedilikle değerlendirilecek.



Müşterilerin talep etmeleri halinde POS ve ÖKC ücretleri 3 ay süre ile ötelenecek.



Albaraka Mobil ve İnternet Şubesi’nden yapılacak EFT ve havale işlemlerinden daha önce olduğu gibi bu dönemde de ücret alınmayacak.



ATM para çekme limiti 2.000 TL’den 5.000 TL’ye yükseltilmiştir.



Müşterilerin Albaraka Türk ve PTT ATM’lerinden yapacakları para çekme ve yatırma işlemlerinden herhangi bir ücret alınmayacak.



