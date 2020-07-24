Kredi kartı olanlar dikkat! Kara listeye düşmeyin...
Kredi kartını borçlanma aracı olarak değil ödeme aracı olarak kullanmak gerekiyor. Bunun için de yapılması gerekenler var. Kara listeye girip kredibilitenizi düşürmek istemiyorsanız dikkat etmeniz gerekiyor.
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Kara listeye düşmemek için nelere dikkat etmeliyiz
1. Kredi kartınızı düzenli kullanın
Kredi ödemeleriniz ve kredi kartlarınızla ilgili yaptığınız tüm işlemler aslında sizin kredi notunuzu oluşturur. Kredi kartınızın özellikle minimum ödeme tutarlarını birkaç günlük geç ödemeniz bile kredi notunuzda oynama yapabilir. Kredi kartınızın borcunu tam olarak ödemek ise kredi notunuzu arttırır. Tabii kredi ödemelerinizde zamanında yapmanız şart.
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2. Fazla kart kullanmayın
Çok fazla kredi kartı kullandığınız zaman bunları takip etmekte zorlanabilirsiniz. Bu yüzden bir iki kredi kartına sahip olmak daha avantajlıdır. Hem son ödeme tarihlerini daha iyi kontrol edersiniz hem de borcunuzu daha iyi bilebilirsiniz.
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3. Kredi limitinizin tamamını kullanmayın
Bankaların size verdiği kredi limitinin ne kadarını doldurduğunuz da sizin kredi skorunuzu etkiliyor. Örneğin 15.000 TL’lik bir kredi kartı limitiniz varsa bu limitin tamamını kullanmakla daha azını kullanmak arasında fark olur.
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4. Kredi ödemeleriniz düzenli olsun
Kredi ödemelerinizi de düzenli yapmanız çok önemli. Gecikmeler notunuzu etkiliyor. 90 günlük gecikme sonrası ise yasal takip başlıyor. Yasal takip başladığında artık bir süre kredi almanız zor.
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5. Fazla başvuru yapmayın
Kredi almak istediğinizde üst üste başvuru yapmayın. Çünkü sürekli kredi arayışı da notunuzu etkileyebilir. Bir iki banka başvurusundan ret gelirse 3.bankaya başvurunca ret alma olasılığınız yüksektir. Geliriniz artmadan ya da mevcut borçlarınızı azaltmadan yeni başvuru yapmayın.
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6. Kredi geçmişi oluşturun
Daha önce hiç kredi kullanmamış ya da kredi kartı olmayanların notu sıfırdır. Bu yüzden öncelikle kredi kartı kullanmaya başlayın. Sonrasında düşük limitli kredi alıp kredi notunuzu yükseltebilirsiniz. Ya da ilk olarak maaşınızın yattığı bankadan kredi isteyebilirsiniz.
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7. Kredi vadesini ödeme gücünüze göre seçin
Kredi ödemelerinizi düzenli yapabilmek için seçtiğiniz vade çok önemli. Kredi taksitleri yüksek geliyorsa daha uzun vadeyi tercih edebilirsiniz. Aksi taktirde ufak tefek gecikmeler ya da kredinizi eksik yatırmak notunuzu düşürür.
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8. Krediye kefil olmaktan çekinin
Bir başka krediye kefil olmaktan çekinin. Çünkü kefil olduğunuz kredinin ödemeleri düzenli değilse bu sizin notunuzu da etkiler.
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9. Otomatik ödeme talimatı verin
Kredi ödemelerinizi iş yoğunluğu, seyahat vs. gibi sebeplerden dolayı düzenli yapamıyorsanız otomatik ödeme talimatı verin. Belli aralıklara hesabınıza para yatırırsınız, bunun için bankamatikleri kullanabilirsiniz. Banka da ödeme günü geldiğinde sizin yerinize hesabınızdan parayı tahsil eder. Bu da sizin kredi notunuzu yükseltir.