Kredi kartı ödemesiyle kurban kesilir mi? İşte Diyanet bilgisi
Kurban pazarlarına kurbanlık hayvan girişinin başlaması üzerine bugün çeşitli kentlerden gelen besiciler, hayvanlarını çadırlara indirerek müşterilerini beklemeye başladı. Öte yandan zincir marketler internet üzerinden online satış da yapıyor. Pek çok vatandaş da kurban ibadetinin kredi kartı ödemesiyle yapılıp yapılamayacağını merak ediyor. Peki, kredi kartı ödemesiyle kurban kesilir mi?
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'Kredi kartıyla kurban kesilir mi?' sorusu vatandaşlar tarafından merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar özellikle, bu konu kapsamında Diyanet'in açıklamalarını sorguluyor. İşte, bu hususta Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yanıtı...
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"Kurban kesmekle mükellef olan şahıs, kurbanlık hayvanı nakit olarak alabileceği gibi kredi kartıyla tek çekim veya vadeli olarak da alabilir. Bu bağlamda bedelin kredi kartıyla ödenmesi kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez. Ancak kredi kartı borcunu, ödeme tarihinde ödemek ve gecikmeden kaynaklanan faizli işleme düşmemek gerekir."
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"Kredi kartıyla vadeli olarak kurban alırken, vadeyi bankanın uygulaması halinde ilave bir ücret ödenirse kesilen kurban geçerli olmakla birlikte, faizli işlem sebebiyle ayrı bir günah söz konusu olacağı için bundan sakınmak gerekir."