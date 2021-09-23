Kredi faiz oranları ne kadar? İşte kredi faiz oranları hesaplama ekranı

Kredi faiz oranları, bankalardan kredi almak isteyenler tarafından araştırılıyor. Taşıt kredisi, tüketici kredisi ve konut kredisi almak isteyenler faiz oranlarını yakından takip ediyorlar. Güncel hesaplama ekranı da bankaların resmi internet sitesi içerisinde yer alıyor. Alınan son verilere göre Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranı 1.37, İş Bankası ev kredisi faiz oranı 1,38.