Kredi faiz oranları ne kadar? İşte kredi faiz oranları hesaplama ekranı

Kredifaiz oranları gündemde yer alıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan indirerek yüzde 18'e düşürdü. Bu açıklamanın ardından gözler banka faiz oranlarına çevrildi. İşte bankaların güncel kredi faiz oranları ve hesaplama ekranı
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Kredi faiz oranları, bankalardan kredi almak isteyenler tarafından araştırılıyor. Taşıt kredisi, tüketici kredisi ve konut kredisi almak isteyenler faiz oranlarını yakından takip ediyorlar. Güncel hesaplama ekranı da bankaların resmi internet sitesi içerisinde yer alıyor. Alınan son verilere göre Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranı 1.37, İş Bankası ev kredisi faiz oranı 1,38.