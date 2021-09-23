MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriKredi faiz oranları ne kadar? İşte kredi faiz oranları hesaplama ekranı
GeriEkonomi Kredi faiz oranları ne kadar? İşte kredi faiz oranları hesaplama ekranı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
Haber Giriş: 23 Eylül 2021 - 17:04 | 

Kredi faiz oranları ne kadar? İşte kredi faiz oranları hesaplama ekranı

Kredi faiz oranları gündemde yer alıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan indirerek yüzde 18'e düşürdü. Bu açıklamanın ardından gözler banka faiz oranlarına çevrildi. İşte bankaların güncel kredi faiz oranları ve hesaplama ekranı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Kredi faiz oranları, bankalardan kredi almak isteyenler tarafından araştırılıyor. Taşıt kredisi, tüketici kredisi ve konut kredisi almak isteyenler faiz oranlarını yakından takip ediyorlar. Güncel hesaplama ekranı da bankaların resmi internet sitesi içerisinde yer alıyor. Alınan son verilere göre Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranı 1.37, İş Bankası ev kredisi faiz oranı 1,38.

2ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

Taşıt kredisi: 1.59

Tüketici kredisi: 1.59

Konut kredisi: 1.37

ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI HESAPLAMA- TIKLAYINIZ

3İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

Taşıt kredisi: 1,54

Ev kredisi: 1,38

İhtiyaç kredisi: 1,60’den başlıyor

İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI HESAPLAMA- TIKLAYINIZ

4HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Taşıt kredisi: 1,54

İhtiyaç kredisi: 1,63

Konut kredisi: 1,38

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI HESAPLAMA- TIKLAYINIZ

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi