Kredi faiz oranları hesaplama: Bankaların kredi faiz oranları ne kadar?
Kredi faiz oranları 2021 yılında da yoğun ilgi görüyor. Özellikle Merkez Bankası faiz kararı açıklamalarının ardından vatandaşlar araştırmalarını hızlandırıyorlar. Alınan son kararın ardından Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank tarafından ortak bir açıklama yapılmıştı. Peki, kredi faiz oranları ne kadar?
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Kredi faiz oranları ile ilgili geçtiğimiz günlerde Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank tarafından açıklama yapıldı. Bu açıklamada konut kredileri faiz oranlarında ise 26 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda yüzde 1,34 faiz oranlarının uygulanmaya başlanacağı bildirilmişti. İşte kredi faiz oranları hesaplama ekranı
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KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?
Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank tarafından yapılan ortak açıklamada, 22 Ekim itibarıyla kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yapıldığı belirtildi.