Kredi faiz oranları hesaplama: Bankaların kredi faiz oranları ne kadar?

Kredi faiz oranları ile ilgili geçtiğimiz günlerde Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank tarafından açıklama yapıldı. Bu açıklamada konut kredileri faiz oranlarında ise 26 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda yüzde 1,34 faiz oranlarının uygulanmaya başlanacağı bildirilmişti. İşte kredi faiz oranları hesaplama ekranı