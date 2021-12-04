Kredi faiz oranları 2021: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank güncel konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Kamu bankaları kredi faiz oranları ne kadar sorusu, öne çıkan konuların başında yer alıyor. Kasım ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimi kararının ardından kamu bankaları da kredi faiz oranlarını düşürdü. Kamu bankaları, kurumsal kredi faiz oranlarında 100 baz puana kadar indirim yaptı. Sıfır konutlar için kredi faiz oranlarını, 19 Kasım'dan itibaren geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,20'ye, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1,29'a düşürdü.