Kredi faiz oranları 2021: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank güncel konut kredisi faiz oranları ne kadar?
Bankaların faiz oranları, aralık ayının ilk haftasında ihtiyaç kredisi, taşıt kredisi ya da ev kredisi çekmeyi planlayanların gündemine geldi. Kasım'da Merkez Bankası'nın faizleri 100 baz puan indirerek yüzde 15'e çekmesinin ardından kamu bankaları harekete geçti. Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 100 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gitmişti. Peki, banka kredi faiz oranları ne kadar oldu? İşte, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank güncel konut kredisi faiz oranları.
Kamu bankaları kredi faiz oranları ne kadar sorusu, öne çıkan konuların başında yer alıyor. Kasım ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimi kararının ardından kamu bankaları da kredi faiz oranlarını düşürdü. Kamu bankaları, kurumsal kredi faiz oranlarında 100 baz puana kadar indirim yaptı. Sıfır konutlar için kredi faiz oranlarını, 19 Kasım'dan itibaren geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,20'ye, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1,29'a düşürdü.
KAMU BANKALARI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?
Mevcut durumda kamu bankalarında konut kredisi faizi yüzde 1.29 seviyesindeydi. Yapılan düzenleme ile yüzde 1.20'ye düştü. 100 bin lira konut kredisi çekildiğinde 120 ay vadede yüzde 1.29 faizde aylık ödeme 1642 lira oluyor. Faizin 100 baz puan düşmesi ve yüzde 1.20'ye gerilemesiyle birlikte aylık ödeme tutarı 1576 liraya geriledi. Böylece 120 ay sonunda kredi kullanan kişi 8 bin lira daha az ödeme yapmış olacak.
YENİ FAİZ ORANLARI
Konut kredilerinde de indirime giden kamu bankaları, sıfır konutlar için kredi faiz oranlarını, bugünden geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,20'ye, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1,29'a düşürdü.