Kredi faiz oranları 2021 ne kadar? Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank konut kredisi ödeme tablosu
Kredi faiz oranları 2021 kamu bankaları tarafından indirildi. Merkez Bankası'nın 200 baz puanlık faiz indirimiyle politika faizini yüzde 16'ya kadar inmesinin ardından konut kredilerinin faiz oranlarında da indirime gidildi. Bir süredir yükseliş trendi içinde olan konut fiyatlarının gayrimenkul sektörünü nasıl etkileyeceği merak konusu olurken ev almak isteyenler de kredi faiz oranlarına odaklandı. Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank tarafından yapılan ortak açıklamaya göre konuk kredisi faiz oranları ürün ve vade yapısına göre değişecek. Peki, konut kredisi faiz oranları 2021 ne kadar? İşte, Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank kredi faiz oranları hakkında ayrıntılar...
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Konut kredisi faiz oranı hesaplama işlemi 3 kamu bankasının faiz oranlarını indirmesinin ardından gündeme geldi. Ev almak isteyenleri ilgilendiren konuk kredisi faiz oranları Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank tarafından yapılan ortak açıklamaya göre 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,29, 1 milyon TL olarak uygulanmaya başlandı. 26 Ekim'den itibaren geçerli olan faiz oranları ürüne göre hesaplanacak. Konut kredileri faiz oranları 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1,34 faiz oranları uygulanmaya başlandı.
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KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?
Konut kredileri faiz oranlarında 26 Ekim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 milyon lira altı tutarlarda yüzde 1.29, 1 milyon lira üzerindeki tutarlarda yüzde 1.34 faiz oranlarının uygulanmaya başlanacağı kaydedildi. Açıklamada, “Bankalarımız, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da ülkemiz ekonomisinin ve istihdamının güçlendirilmesine katkı sağlamaya, müşterilerimizin ve firmalarımızın yanında olmaya devam edecektir” denildi.
1 milyon liranın üstündeki konut kredisi faizleri de yüzde 1.34’e düşürüldü. Kamu bankalarında genellikle 1 milyon lira ve üstü kredilerde uygulanan aylık faiz yüzde 1.41 civarında. 1 milyon lira ve 120 ay vadeli bir konut kredisinde aylık taksit ödemesi 17 bin 346 lira, geri ödenecek toplam tutar da 2 milyon 81 bin 571 lira olacak. Kredi faizi aylık yüzde 1.34’e indiğinde aylık taksit ödemesi 16 bin 818 liraya, geri ödenecek toplam tutar da 2 milyon 18 bin 160 liraya gerileyecek. Aylık kredide 528 liralık bir düşüş olacak.
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FARK 35 BİN 880 LİRA
500 bin liralık bir kredi 120 ay vadeli çekildiğinde eski faiz olan yüzde 1.37 ile aylık ödemesi 8513 lira, toplam ödemesi de 1 milyon 21 bin 560 lira oluyordu.
Yeni düzenleme ile yukarıdaki örnekle aynı şekilde kredi kullanıldığında aylık ödeme 8214 liraya düşerken toplam ödeme de 985 bin 680 lira oluyor. Yani 120 aylık kredide aradaki fark 35 bin 880 lira oluyor.
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TİCARİ KREDİ ORTALAMA FAİZİ YÜZDE 20.17
Merkez Bankası 23 Eylül tarihinde yaptığı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini yüzde 19’dan yüzde 18’e indirdi. Geçen hafta da 200 baz puan daha indirerek yüzde 16’ya çekti. Merkez Bankası bankaların verdiği kredi faizlerinin ağırlıklı ortalama faizini yayınlıyor. Buna göre 30 Temmuz tarihinde yüzde 21.25 olan ticari kredilerde ortalama faiz, 27 Ağustos tarihinde yüzde 20.72, 24 Eylül’de yüzde 21.20, 1 Ekim’de yüzde 20.95, 8 Ekim tarihinde yüzde 21.01 ve 15 Ekim tarihinde de yüzde 20.17 oldu. Merkez Bankası son PPK kararı sonrasında yapılan açıklamada, “Parasal duruşun sıkılığı ticari kredilerde öngörülenin ötesinde daraltıcı etki yapmaya başlamıştır” demişti.
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Yine bankaların verdiği kredilerin ortalama faizine göre konut kredileri 30 Temmuz tarihinde yüzde 17.94’tü. 27 Ağustos’ta yüzde 17.80, 24 Eylül’de yüzde 17.91, 1 Ekim’de yüzde 17.83, 8 Ekim tarihinde yüzde 17.89 ve 15 Ekim tarihinde de yüzde 17.90 oldu. Üç kamu bankasının yaptığı indirimin etkileri ise ilerleyen haftalarda görülebilecek.