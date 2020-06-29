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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 29 Haziran 2020 - 07:06,

Kredi çekemeyenler dikkat! İşte notunuzu yükseltmenin yolu

Kredi çekmek ya da kredi kartı almak isteyenler kredi skorlarına göre paraya erişim sağlayabiliyor. Türkiye’de herkesin kredi notu bulunuyor. Bazı düzensiz ödemelerde bulunulması halinde de kredi notu düşebiliyor.

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Bankalardan kredi çekmek, kredi kartı almak için yapılan başvurularda öncelik kredi puanı olarak öne çıkıyor. 0-1900 arasında oluşan kredi puanı yükseldikçe iyi müşteri olduğunuz anlamına geliyor.

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Findeks sistemindeki kredi notunuz finansal alanda yapacağınız tüm hamleleri etkiliyor. Kredi notunu yükseltmek için tüm ödemelerin düzenli olması gerekiyor. Kredi, kredi kartı, kredili mevduat hesabı gibi ürünlerin geri ödemelerinde herhangi bir gecikme olması halinde kredi notunuz düşüşe geçiyor.

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KREDİ NOTU NASIL YÜKSELTİLİR?

Kredili Ürün Ödeme Alışkanlıkları (Kredi Notunun %35’ini oluşturur)

Kredili ürün ödemelerinin zamanında yapılması Findeks Kredi Notu’nu yükseltir. Ödemelerin son ödeme tarihinden sonra yapılması, Findeks Kredi Notu’nu olumsuz etkileyen nedenlerin başında geliyor. Krediler zamanında ödenirse not yükselir.

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Mevcut Hesap ve Borç Durumu (Kredi Notunun %35’ini oluşturur)

İyi ve kötü kapanmış krediler, teminatlı veya teminatsız mevcut borç bakiyeleri ve limitler dikkate alınarak hesaplamaya dahil ediliyor.

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Yeni Kredili Ürün Açılışları (Kredi Notunun %11’ini oluşturur)

Henüz ödeme performansı belirli olmamakla birlikte yakın zamanda alınan krediler, kişinin risklilik oranını arttıran bir unsur. Bu nedenle yeni kullanılan tüm kredilerin düzenli ödenmesi gerekiyor.

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Kredi Kullanım Yoğunluğu (Kredi Notunun %10’unu oluşturur)

Kredi kullanan ve düzenli ödeme geçmişine sahip olan bir kişinin Findeks Kredi Notu, hiç kredi kullanmayan ya da az kullanan bir kişiye göre daha yüksek olabilir. Diğer unsurlar Kredi Notu'nun yüzde 9'unu oluşturuyor.

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