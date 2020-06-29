Kredi çekemeyenler dikkat! İşte notunuzu yükseltmenin yolu

Kredi Kullanım Yoğunluğu (Kredi Notunun %10’unu oluşturur)



Kredi kullanan ve düzenli ödeme geçmişine sahip olan bir kişinin Findeks Kredi Notu, hiç kredi kullanmayan ya da az kullanan bir kişiye göre daha yüksek olabilir. Diğer unsurlar Kredi Notu'nun yüzde 9'unu oluşturuyor.