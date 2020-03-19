Kredi borçları ertelendi mi? Kredi borçlarıyla ilgili son dakika açıklama
Corona virüsü salgınının yaygınlaşmasıyla beraber, ülkemizde alınan tedbirler genişletildi. Bu kapsamda bugün gerçekleşen kritik toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan kararları açıkladı. Ekonomiye dair 100 milyar liralık 'Ekonomi İstikrar Kalkanı' paketininin maddelerini duyuran Cumhurbaşkanı, kredi borçlarına da değindi. Peki, Kredi borçları ertelendi mi? Corona virüsü nedeniyle kredi borçları ne zaman ödenecek? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüsü toplantısı sonrası önemli açıklamaları basının karşısına geçerek duyurdu. Emekli maaşlarında yapılan artıştan, bazı sektörlerin KDV tevkifatı ile SGK prim ödemelerinin 6'şar aya indirildiği pakette, kredi borçlarıyla ilgili de karara varıldı. Peki, corona virüsü nedeniyle kredi borçları ertelendi mi? İşte, kredi borçlarıyla ilgili alınan o karar...
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KREDİ BORÇLARI ERTELENDİ Mİ?
Virüs salgınının ilk ortaya çıktığı günlerden itibaren, Türkiye olarak hızlı kararlar alarak ve süratle uygulamaya geçirerek ülkenin bu krizden en az şekilde etkilenmesi için ellerinden geleni yaptıklarını ve yapmaya devam ettiklerini vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi;
Tüm finans kuruluşların kredi geri çağırma, mevcut kredi limitini kullandırmama, fiyat artırma, teminat şartlarını zorlaştırma uygulamalarından özenle kaçınmasını istiyoruz. Bunun yanında, kurumsal firmaların, KOBİ'lerin, bireysel kesimin, geçici iş ve ciro kaybı veya benzeri nedenlerle gelir kaybı yaşayanların, kredi borçlarıyla ilgili taksit, öteleme, yapılandırma, düzenleme taleplerine süratle ve olumlu cevap verilmelidir. Türkiye Bankalar Birliği'nin bu konuda aldığı tavsiye kararına, tüm finans kuruluşlarının uyacağına inanıyoruz. Biz de bu süreci yakından takip edeceğiz."
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Perakende, AVM, demir-çelik, otomotiv, lojistik-ulaşım, sinema-tiyatro, konaklama, yiyecek-içecek, tekstil-konfeksiyon ve etkinlik-organizasyon sektörleri için muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin nisan, mayıs ve haziran ödemelerini 6'şar ay erteliyoruz.
Kovid-19 salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemelerini asgari 3 ay öteleyecek ve gerektiğinde bunlara ilave finansman desteği sağlayacağız.Bu dönemde işlerinin olumsuz etkilendiğini beyan ederek talepte bulunan esnaf ve sanatkarların Halkbank'a olan kredi borçlarının, nisan, mayıs ve haziran anapara ve faiz ödemelerini 3 ay süreyle ve faizsiz olarak erteleyeceğiz.
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Vatandaşlarımız için uygun ve avantajlı şartlarda sosyal amaçlı kredi paketleri devreye alınmasını teşvik edeceğiz.
Kredi Garanti Fonu limitini 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkartacak, kredilerde önceliği gelişmelerden olumsuz etkilendiği için likidite ihtiyacı oluşan ve teminat açığı bulunan firmalar ile KOBİ'lere vereceğiz.
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Hiçbir virüs Türkiye'den büyük değildir"
Alınan kararların millete ve ekonomiye hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, "Hiçbir virüsün Türkiye'den, Türk milletinin birliğinden, beraberliğinden, kardeşliğinden, aldığımız ve alacağımız tedbirlerden daha büyük olamayacağını tekrar ederek, hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.