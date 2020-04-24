Kredi başvurusu temel ihtiyaç kredisi 6 ay ödemesiz 10 bin TL! Ziraat Halkbank Vakıfbank başvuru ekranı
İnternet üzerinden başvuru işlemleri devam eden 10 bin TL temel ihtiyaç kredisi başvuru işlemleri, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank üzerinden alınmaya devam ediyor. 5 bin TL, 7 bin 500 TL ve 10 bin TL olarak başvuru işlemleri gerçekleştirilebilen temel ihtiyaç kredisi için vade 36 ay olacak. 6 ay ise geri ödemesiz yapılacak. Peki, devlet destekli 10 bin TL kredi başvurusu nasıl yapılabilecek? İşte, temel ihtiyaç destek kredisi olarak bilinen 10 bin TL kredi başvuru şartları ve bazı detaylar
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Temel ihtiyaç destek kredisi olarak bilinen ve 6 ay geri ödemesiz olarak Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank tarafından tahsis edilen 10 bin TL kredi başvurusu devam ediyor. Şu ana kadar yüz binlerce kişinin hesaplarına yatırılan 6 ay ödemesiz ihtiyaç destek kredisi için aylık 5 bin liranın altında kazanca sahip olmak gerekecek. Peki, 36 ay vade ve 6 ay geri ödemesiz temel ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılabiliyor? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler
TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU EKRANI
Devlet destekli olarak sağlanacak olan 10 bin TL 36 ay temel ihtiyaç kredisi, 6 ay ödemesiz olarak tahsis edilecek. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank üzerinden yapılacak olan 10 bin TL temel ihtiyaç destek kredisi başvurusu internet üzerinden online olarak tamamlanacak.
İnternet üzerinden 3 kamu bankası aracılığıyla yapılabilecek olan 10 bin TL kredi başvurusu 36 ay vade ve 6 ay geri ödemesiz seçeneklerle temel ihtiyaç destek kredisinden faydalanmak isteyen vatandaşlar için önem arz ediyor. Şu ana kadar yüz binlerce kişiye tahsis edilen 10 bin TL destek kredisi, devlet destekli olarak verilecek.
Detayları okumak için lütfen sonraki sayfaya tıklayınız…
2
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye etkilerinin azaltması amacıyla kamu bankalarınca hayata geçirilen kredi destek paketleri, maddi zorluk içindeki vatandaşların kara gün dostu oldu.
Hanehalkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel müşterilere, VakıfBank, Halk Bankası ve Ziraat Bankası tarafından 10 bin liraya 36 ay vadeli, 6 ay ödemesiz sunulan "Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi" imkanı, koronavirüs salgını sonrası maddi zorluk yaşayan vatandaşlar için umut oluyor.
İnternet üzerinden yapılabilen başvuru sonrası destek paketinden yararlanan vatandaşlar, ekonomik zorlukların yaşandığı bu dönemde devlet desteğiyle ayakta kaldıklarını ve bu paketler ile bir nebze de olsa "rahat nefes" aldıklarını vurguluyor.
3
"BU KREDİ, BÖYLE ZOR BİR DÖNEMDE BANA UMUT OLDU"
VakıfBank'tan "Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi" kullanan Celalettin Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aldığı kredinin böyle zor bir dönemde kendisine umut olduğunu ifade etti.
Özel eğitim kitapları satan bir firmada şoför olarak ve paketleme servisinde çalıştığını anlatan Yılmaz, "İşlerimiz yüzde 80 oranında etkilendi. Bu nedenle de geçici, izinli olarak işten ayrıldım. Bu yüzden geçim sıkıntısı söz konusu oldu. Daha önce televizyon yayınlarında kredi desteği olduğunu görüyordum. Ben de sıkıntı duyduğum bu dönemde devletime başvurdum." şeklinde konuştu.
Yılmaz, internet üzerinden çok kolay bir şekilde yaptığı başvuruya 5 gün içinde yanıt geldiğini aktararak, "Sıkıştığımda devletimden hiçbir siyasi görüş, kimlik sorulmadan, benim bu parayı geri ödeyip ödemeyeceğim sorgulanmadan kredi desteğimi aldım." dedi.
4
Tekrar işe başlamasının salgının sürecine bağlı olduğunu ifade eden Yılmaz, "Devletimiz var olsun, sağ olsun. Biz bütün millet olarak yanındayız.
Sıkıştığımızda, devletimize başvurduğumuzda devletimizin bizim destekçimiz olduğunu bizzat gördüm, yaşadım. Günümüzde babanın oğula borç vermediği bir dönemde ben devletimden böyle bir umut desteği aldım. Allah kimseyi bu tür sıkıntılarla sınamasın." ifadelerini kullandı.
5
6 AY ÖDEMESİZ KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
10 bin TL bireysel destek kredisi için başvuru sonuçları, değerlendirmenin tamamlanmasının ardından başvuruda bulunan kişilere kısa mesaj olarak gönderiliyor.
Eğer başvuruda bulunan kişinin, başvuruda bulunulan bankada hesabı varsa, değerlendirme durumu mobil uygulama ve internet sitesi üzerinden görüntülenebiliyor.