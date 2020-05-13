Kredi baÅŸvurusu sorgulama Ziraat BankasÄ± Halkbank VakÄ±fbank! Bireysel temel ihtiyaç kredi baÅŸvuru ekranÄ±!
ÃœÃ§ kamu bankasÄ±nÄ±n baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± bireysel temel ihtiyaÃ§ destek kredisi iÃ§in baÅŸvuru iÅŸlemleri devam ederken kredi baÅŸvuru sonucu sorgulama sÃ¼reci de pek Ã§ok vatandaÅŸ tarafÄ±ndan araÅŸtÄ±rÄ±lan konu oluyor. 6 ay Ã¶demesiz kredi imkanÄ± sunan Ziraat BankasÄ±, Halkbank ve VakÄ±fbank, kredi baÅŸvurusu sorgulama iÅŸlemi, kolay birkaÃ§ adÄ±mla gerÃ§ekleÅŸtirilebiliyor. Peki, bireysel temel ihtiyaÃ§ kredisi imkanÄ± sunan Ziraat BankasÄ± Halkbank VakÄ±fbank kredi sorgulama iÅŸlemi nasÄ±l yapÄ±lÄ±r? Ä°ÅŸte, 10 bin TL'ye kadar kredi kullandÄ±ran Ã¼Ã§ bankanÄ±n baÅŸvuru ve sonuÃ§ sorgulama ekranÄ±
YazdÄ±r
A
YazÄ± Tipi
YazdÄ±r
A
YazÄ± Tipi
1
Abone Ol
Bireysel temel ihtiyaÃ§ kredisi baÅŸvuru sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klanmaya devam ediyor. 10 bin liraya kadar tahsis edilen bireysel temel ihtiyaÃ§ kredisi iÃ§in belirli ÅŸartlara uymak yeterli sayÄ±lÄ±yor. Peki, 6 ay Ã¶demesiz kredi baÅŸvurusu nasÄ±l yapÄ±lÄ±r? Ä°ÅŸte, bireysel temel ihtiyaÃ§ kredisi baÅŸvuru sonuÃ§larÄ± ve 6 ay Ã¶demesiz kredi baÅŸvuru ekranÄ± hakkÄ±nda detaylÄ± bilgiler
BÄ°REYSEL TEMEL Ä°HTÄ°YAÃ‡ KREDÄ°SÄ° BAÅžVURU SONUÃ‡LARI SORGULAMA
Kredinin kullandÄ±rÄ±lma ÅŸartlarÄ± ise oldukÃ§a uygun. 6 ay geri Ã¶demesiz olarak kredi hesaplara geÃ§iliyor. 6 aydan sonra ise Ã¶demeler baÅŸlÄ±yor.
4
Abone Ol
FAÄ°Z ORANI
Temel ihtiyaÃ§ kredisinde faiz/finansman oranÄ± yÃ¼zde 0.49 olarak belirlendi. Kredi tahsis Ã¼creti olarak da 50 lira alÄ±nacak. Efektif yÄ±llÄ±k faiz/finansman oranÄ± yÃ¼zde 7.5665 oldu.
5
Abone Ol
Ã–DEMELER KASIM-ARALIK AYINDA BAÅžLIYOR
BaÅŸvuru tarihine gÃ¶re Ã¶deme takvimi de kolaylÄ±kla belirleniyor. BaÅŸvuru gÃ¼nÃ¼nden tam 6 ay sonrasÄ± seÃ§ilerek Ã¶demeler yapÄ±labiliyor. Nisan ayÄ±nda baÅŸvuranlar KasÄ±mâ€™da, MayÄ±s ayÄ±nda baÅŸvuranlar ise AralÄ±k ayÄ±nda ilk taksitlerini Ã¶deyecek.