Kredi başvurusu 6 ay ödemesiz temel ihtiyaç kredisi! Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank 10 bin TL kredi başvuru

"BU KREDİ, BÖYLE ZOR BİR DÖNEMDE BANA UMUT OLDU" VakıfBank'tan "Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi" kullanan Celalettin Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aldığı kredinin böyle zor bir dönemde kendisine umut olduğunu ifade etti.



Özel eğitim kitapları satan bir firmada şoför olarak ve paketleme servisinde çalıştığını anlatan Yılmaz, "İşlerimiz yüzde 80 oranında etkilendi. Bu nedenle de geçici, izinli olarak işten ayrıldım. Bu yüzden geçim sıkıntısı söz konusu oldu. Daha önce televizyon yayınlarında kredi desteği olduğunu görüyordum. Ben de sıkıntı duyduğum bu dönemde devletime başvurdum." şeklinde konuştu.



Yılmaz, internet üzerinden çok kolay bir şekilde yaptığı başvuruya 5 gün içinde yanıt geldiğini aktararak, "Sıkıştığımda devletimden hiçbir siyasi görüş, kimlik sorulmadan, benim bu parayı geri ödeyip ödemeyeceğim sorgulanmadan kredi desteğimi aldım." dedi.