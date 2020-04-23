Kredi başvurusu 6 ay ödemesiz temel ihtiyaç kredisi! Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank 10 bin TL kredi başvuru
Devlet destekli olarak sağlanacak olan 10 bin TL 36 ay temel ihtiyaç kredisi, 6 ay ödemesiz olarak tahsis edilecek. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank üzerinden yapılacak olan 10 bin TL temel ihtiyaç destek kredisi başvurusu internet üzerinden online olarak tamamlanacak. Peki, 10 bin TL 36 ay vade ve 6 ay ödemesiz temel ihtiyaç kredisi başvurusu için şartlar neler olacak? İşte, birden fazla miktar için müracaat edilebilen 5 bin, 7 bin 500 ve 10 bin TL temel ihtiyaç kredisi başvurusu hakkında detaylı bilgiler
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İnternet üzerinden 3 kamu bankası aracılığıyla yapılabilecek olan 10 bin TL kredi başvurusu 36 ay vade ve 6 ay geri ödemesiz seçeneklerle temel ihtiyaç destek kredisinden faydalanmak isteyen vatandaşlar için önem arz ediyor. Şu ana kadar yüz binlerce kişiye tahsis edilen 10 bin TL destek kredisi, devlet destekli olarak verilecek. Peki, 6 ay ödemesiz 36 ay vadeli temel ihtiyaç destek kredisi başvuru işlemleri nasıl yapılabilecek? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
10 BİN TL BİREYSEL TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU
Hane geliri 5 bin lira ve altında olan kişiler, üç kamu bankasından kendilerine en uygun olanı tercih ettikten sonra aşağıdaki linklere tıklayarak başvurularını gerçekleştirebilecek.
Detayları okumak için lütfen sonraki sayfaya tıklayınız…
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6 AY ÖDEMESİZ KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
10 bin TL bireysel destek kredisi için başvuru sonuçları, değerlendirmenin tamamlanmasının ardından başvuruda bulunan kişilere kısa mesaj olarak gönderiliyor.
Eğer başvuruda bulunan kişinin, başvuruda bulunulan bankada hesabı varsa, değerlendirme durumu mobil uygulama ve internet sitesi üzerinden görüntülenebiliyor.
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye etkilerinin azaltması amacıyla kamu bankalarınca hayata geçirilen kredi destek paketleri, maddi zorluk içindeki vatandaşların kara gün dostu oldu.
Hanehalkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel müşterilere, VakıfBank, Halk Bankası ve Ziraat Bankası tarafından 10 bin liraya 36 ay vadeli, 6 ay ödemesiz sunulan "Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi" imkanı, koronavirüs salgını sonrası maddi zorluk yaşayan vatandaşlar için umut oluyor.
İnternet üzerinden yapılabilen başvuru sonrası destek paketinden yararlanan vatandaşlar, ekonomik zorlukların yaşandığı bu dönemde devlet desteğiyle ayakta kaldıklarını ve bu paketler ile bir nebze de olsa "rahat nefes" aldıklarını vurguluyor.
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"BU KREDİ, BÖYLE ZOR BİR DÖNEMDE BANA UMUT OLDU"
VakıfBank'tan "Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi" kullanan Celalettin Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aldığı kredinin böyle zor bir dönemde kendisine umut olduğunu ifade etti.
Özel eğitim kitapları satan bir firmada şoför olarak ve paketleme servisinde çalıştığını anlatan Yılmaz, "İşlerimiz yüzde 80 oranında etkilendi. Bu nedenle de geçici, izinli olarak işten ayrıldım. Bu yüzden geçim sıkıntısı söz konusu oldu. Daha önce televizyon yayınlarında kredi desteği olduğunu görüyordum. Ben de sıkıntı duyduğum bu dönemde devletime başvurdum." şeklinde konuştu.
Yılmaz, internet üzerinden çok kolay bir şekilde yaptığı başvuruya 5 gün içinde yanıt geldiğini aktararak, "Sıkıştığımda devletimden hiçbir siyasi görüş, kimlik sorulmadan, benim bu parayı geri ödeyip ödemeyeceğim sorgulanmadan kredi desteğimi aldım." dedi.
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Tekrar işe başlamasının salgının sürecine bağlı olduğunu ifade eden Yılmaz, "Devletimiz var olsun, sağ olsun. Biz bütün millet olarak yanındayız.
Sıkıştığımızda, devletimize başvurduğumuzda devletimizin bizim destekçimiz olduğunu bizzat gördüm, yaşadım. Günümüzde babanın oğula borç vermediği bir dönemde ben devletimden böyle bir umut desteği aldım. Allah kimseyi bu tür sıkıntılarla sınamasın." ifadelerini kullandı.