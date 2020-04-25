"BORÃ‡LARIMIZI KAPATTIK VE BÄ°RAZ OLSUN RAHATLADIK" BaÅŸakÅŸehir'de 15 yÄ±ldÄ±r apartmanlarda temizlik gÃ¶revlisi olarak Ã§alÄ±ÅŸan Celal Ã‡akÄ±rca da salgÄ±nla birlikte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± maddi zorluklardan Ã¶tÃ¼rÃ¼ borÃ§larÄ±nÄ± Ã¶deyemediÄŸini, bu nedenle VakÄ±fBank'Ä±n destek kredisine baÅŸvurduÄŸunu anlattÄ±.



Åžu an iÃ§in site yÃ¶netimlerinin maaÅŸlarÄ±nÄ± bir ÅŸekilde Ã¶dediÄŸini ancak sÃ¼recin ilerlemesine yÃ¶nelik belirsizlik olduÄŸunu ifade eden Ã‡akÄ±rca, ÅŸÃ¶yle devam etti:



"Evden dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kmayan insanlar ekseriyetle aidat getirmiyor. Site yÃ¶netimi bir ÅŸekilde maaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± Ã¶dÃ¼yor. MaaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± da 5 senedir VakÄ±fBank'tan alÄ±yorduk. Destek kredimizi de 10 bin lira olarak kendilerinden aldÄ±k. Bize bir ilaÃ§ oldu, borÃ§larÄ±mÄ±zÄ± kapattÄ±k ve biraz olsun rahatladÄ±k, nefes aldÄ±k. Ä°nternet bankacÄ±lÄ±ÄŸÄ± Ã¼zerinden online olarak baÅŸvuruyu yaptÄ±k. Herhangi bir ÅŸart koÅŸulmadÄ±, kefil istemediler, baÅŸvuru onaylandÄ± ve paramÄ±zÄ± bankadan Ã§ektik."



Ã–demek zorunda olduÄŸu borcu iÃ§in krediye baÅŸvurduÄŸunu aktaran Ã‡akÄ±rca, "Bir tÃ¼rlÃ¼ o borcumu kapatamamÄ±ÅŸtÄ±m. Åžu an bu bana bir can suyu oldu. BaÅŸkalarÄ±nÄ±n market parasÄ± olabilir ama benim yoktu. Åžimdi borcumu kapatarak rahat bir nefes aldÄ±m. Allah razÄ± olsun devletimizden, yapÄ±lmayanlarÄ± ve ellerinden geleni yapÄ±yorlar." ifadelerini kullandÄ±.