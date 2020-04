"BORÇLARIMIZI KAPATTIK VE BİRAZ OLSUN RAHATLADIK" Başakşehir'de 15 yıldır apartmanlarda temizlik görevlisi olarak çalışan Celal Çakırca da salgınla birlikte yaşadığı maddi zorluklardan ötürü borçlarını ödeyemediğini, bu nedenle VakıfBank'ın destek kredisine başvurduğunu anlattı.



Şu an için site yönetimlerinin maaşlarını bir şekilde ödediğini ancak sürecin ilerlemesine yönelik belirsizlik olduğunu ifade eden Çakırca, şöyle devam etti:



"Evden dışarı çıkmayan insanlar ekseriyetle aidat getirmiyor. Site yönetimi bir şekilde maaşlarımızı ödüyor. Maaşlarımızı da 5 senedir VakıfBank'tan alıyorduk. Destek kredimizi de 10 bin lira olarak kendilerinden aldık. Bize bir ilaç oldu, borçlarımızı kapattık ve biraz olsun rahatladık, nefes aldık. İnternet bankacılığı üzerinden online olarak başvuruyu yaptık. Herhangi bir şart koşulmadı, kefil istemediler, başvuru onaylandı ve paramızı bankadan çektik."



Ödemek zorunda olduğu borcu için krediye başvurduğunu aktaran Çakırca, "Bir türlü o borcumu kapatamamıştım. Şu an bu bana bir can suyu oldu. Başkalarının market parası olabilir ama benim yoktu. Şimdi borcumu kapatarak rahat bir nefes aldım. Allah razı olsun devletimizden, yapılmayanları ve ellerinden geleni yapıyorlar." ifadelerini kullandı.