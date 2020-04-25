Kredi baÅŸvurusu 6 ay ödemesiz Halkbank Ziraat VakÄ±fbank! 10 bin TL devlet destekli kredi nasÄ±l alÄ±nÄ±r?
AylÄ±k 5 bin lira hane gelirinin altÄ±nda bulunan her vatandaÅŸÄ±n baÅŸvuruda bulunabileceÄŸi 6 ay Ã¶demesiz kredi baÅŸvurusu devam ediyor. Temel ihtiyaÃ§ destek kredisi adÄ± ile Halkbank, Ziraat BankasÄ± ve VakÄ±fbank tarafÄ±ndan tahsis edilen 10 bin TL kredi, 36 vade ve 0,49 faiz ile geri Ã¶deniyor. Peki, 6 ay Ã¶demesiz olacaÄŸÄ± bilinen kredi baÅŸvurusu nasÄ±l yapÄ±labilecek? Ä°ÅŸte, Ziraat BankasÄ±, Halkbank ve VakÄ±fbank aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla yapÄ±labilecek olan devlet destekli 10 bin TL temel ihtiyaÃ§ destek kredisi baÅŸvuru ekranÄ±
YazdÄ±r
A
YazÄ± Tipi
YazdÄ±r
A
YazÄ± Tipi
1
KoronavirÃ¼s Ã¶nlemleri dolayÄ±sÄ±yla temel ihtiyaÃ§larÄ±na destek saÄŸlamak isteyen vatandaÅŸlar iÃ§in 3 kamu bankasÄ± destek kredisi Ã¶demelerine baÅŸladÄ±. Ä°nternet Ã¼zerinden baÅŸvuruya aÃ§Ä±k olan 10 bin TL destek kredisi iÃ§in Halkbank, Ziraat BankasÄ± ve VakÄ±fbank Ã¼zerinden iÅŸlemler tamamlanabilecek. BaÅŸvuru iÃ§in en Ã¶nemli koÅŸul, 5 bin lira altÄ±nda hane gelirine sahip olmak olacak. Peki, 6 ay sonra Ã¶demeli temel ihtiyaÃ§ kredisi baÅŸvuru ekranÄ±na nereden ulaÅŸÄ±lacak? Ä°ÅŸte, o konu hakkÄ±nda merak edilen bazÄ± bilgiler 6 AY Ã–DEMESÄ°Z KREDÄ° BAÅžVURUSU
6 ay Ã¶demesiz 36 ay vade ve 0,49 faiz oranÄ± ile kullandÄ±rÄ±lacak olan temel ihtiyaÃ§ destek kredisi, 10 bin TL iÃ§in aylÄ±k 376 TL, 7 bin 500 TL iÃ§in aylÄ±k 282 TL, 5 bin TL iÃ§in aylÄ±k 188 TL, 3 bin TL iÃ§in aylÄ±k 113 TL olarak geri Ã¶denecek.Â TÃ¼m seÃ§eneklerde 36 vade olacak. Ancak ilk 6 ay Ã¶demesiz olacaÄŸÄ± iÃ§in taksitlendirme 30 ay Ã¼zerinden yapÄ±lacak.
Â BaÅŸvurular aÅŸaÄŸÄ±daki ekranlar Ã¼zerinden yapÄ±lacak;
Halkbank baÅŸvurularÄ±nÄ± sorgulamak iÃ§in Halkbank Mobil Åžubesine giriÅŸ yaparak; Krediler Ã Yeni Kredi BaÅŸvurusu ve Sorgulama Ã BaÅŸvurularÄ±mÃ OnaylÄ± Bireysel Temel Ä°htiyaÃ§ Destek Kredisi adÄ±mlarÄ±
3
"BU KREDÄ°, BÃ–YLE ZOR BÄ°R DÃ–NEMDE BANA UMUT OLDU"
VakÄ±fBank'tan "Bireysel Temel Ä°htiyaÃ§ Destek Kredisi" kullanan Celalettin YÄ±lmaz, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, aldÄ±ÄŸÄ± kredinin bÃ¶yle zor bir dÃ¶nemde kendisine umut olduÄŸunu ifade etti.
Ã–zel eÄŸitim kitaplarÄ± satan bir firmada ÅŸofÃ¶r olarak ve paketleme servisinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan YÄ±lmaz, "Ä°ÅŸlerimiz yÃ¼zde 80 oranÄ±nda etkilendi. Bu nedenle de geÃ§ici, izinli olarak iÅŸten ayrÄ±ldÄ±m. Bu yÃ¼zden geÃ§im sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± sÃ¶z konusu oldu. Daha Ã¶nce televizyon yayÄ±nlarÄ±nda kredi desteÄŸi olduÄŸunu gÃ¶rÃ¼yordum. Ben de sÄ±kÄ±ntÄ± duyduÄŸum bu dÃ¶nemde devletime baÅŸvurdum." ÅŸeklinde konuÅŸtu.
YÄ±lmaz, internet Ã¼zerinden Ã§ok kolay bir ÅŸekilde yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸvuruya 5 gÃ¼n iÃ§inde yanÄ±t geldiÄŸini aktararak, "SÄ±kÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mda devletimden hiÃ§bir siyasi gÃ¶rÃ¼ÅŸ, kimlik sorulmadan, benim bu parayÄ± geri Ã¶deyip Ã¶demeyeceÄŸim sorgulanmadan kredi desteÄŸimi aldÄ±m." dedi.
Tekrar iÅŸe baÅŸlamasÄ±nÄ±n salgÄ±nÄ±n sÃ¼recine baÄŸlÄ± olduÄŸunu ifade eden YÄ±lmaz, "Devletimiz var olsun, saÄŸ olsun. Biz bÃ¼tÃ¼n millet olarak yanÄ±ndayÄ±z.
SÄ±kÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda, devletimize baÅŸvurduÄŸumuzda devletimizin bizim destekÃ§imiz olduÄŸunu bizzat gÃ¶rdÃ¼m, yaÅŸadÄ±m. GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde babanÄ±n oÄŸula borÃ§ vermediÄŸi bir dÃ¶nemde ben devletimden bÃ¶yle bir umut desteÄŸi aldÄ±m. Allah kimseyi bu tÃ¼r sÄ±kÄ±ntÄ±larla sÄ±namasÄ±n." ifadelerini kullandÄ±.
4
"BORÃ‡LARIMIZI KAPATTIK VE BÄ°RAZ OLSUN RAHATLADIK"
BaÅŸakÅŸehir'de 15 yÄ±ldÄ±r apartmanlarda temizlik gÃ¶revlisi olarak Ã§alÄ±ÅŸan Celal Ã‡akÄ±rca da salgÄ±nla birlikte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± maddi zorluklardan Ã¶tÃ¼rÃ¼ borÃ§larÄ±nÄ± Ã¶deyemediÄŸini, bu nedenle VakÄ±fBank'Ä±n destek kredisine baÅŸvurduÄŸunu anlattÄ±.
Åžu an iÃ§in site yÃ¶netimlerinin maaÅŸlarÄ±nÄ± bir ÅŸekilde Ã¶dediÄŸini ancak sÃ¼recin ilerlemesine yÃ¶nelik belirsizlik olduÄŸunu ifade eden Ã‡akÄ±rca, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"Evden dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kmayan insanlar ekseriyetle aidat getirmiyor. Site yÃ¶netimi bir ÅŸekilde maaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± Ã¶dÃ¼yor. MaaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± da 5 senedir VakÄ±fBank'tan alÄ±yorduk. Destek kredimizi de 10 bin lira olarak kendilerinden aldÄ±k. Bize bir ilaÃ§ oldu, borÃ§larÄ±mÄ±zÄ± kapattÄ±k ve biraz olsun rahatladÄ±k, nefes aldÄ±k. Ä°nternet bankacÄ±lÄ±ÄŸÄ± Ã¼zerinden online olarak baÅŸvuruyu yaptÄ±k. Herhangi bir ÅŸart koÅŸulmadÄ±, kefil istemediler, baÅŸvuru onaylandÄ± ve paramÄ±zÄ± bankadan Ã§ektik."
Ã–demek zorunda olduÄŸu borcu iÃ§in krediye baÅŸvurduÄŸunu aktaran Ã‡akÄ±rca, "Bir tÃ¼rlÃ¼ o borcumu kapatamamÄ±ÅŸtÄ±m. Åžu an bu bana bir can suyu oldu. BaÅŸkalarÄ±nÄ±n market parasÄ± olabilir ama benim yoktu. Åžimdi borcumu kapatarak rahat bir nefes aldÄ±m. Allah razÄ± olsun devletimizden, yapÄ±lmayanlarÄ± ve ellerinden geleni yapÄ±yorlar." ifadelerini kullandÄ±.
5
"SAÄžLIK VE GIDA HARCAMALARI Ä°Ã‡Ä°N KULLANACAÄžIZ"
Bir firmada gÃ¼venlik gÃ¶revlisi olarak Ã§alÄ±ÅŸan ve VakÄ±fBank'Ä±n destek kredisinden yararlanan Selahattin UÃ§ak ise salgÄ±ndan Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ± ek iÅŸlerin bitmesi sebebiyle geÃ§im sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu nedenle krediye baÅŸvurduÄŸunu anlattÄ±.
SalgÄ±nla beraber harcamalarÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten UÃ§ak, "TÃ¼m Ã¶demelerimde aksaklÄ±k yaÅŸamaya baÅŸladÄ±m. SaÄŸ olsun devletimiz 6 ay Ã¶demesiz destek kredisi aÃ§Ä±kladÄ±. Ben de baÅŸvurarak bu krediden yararlandÄ±m. Bu bize bir can suyu oldu. Gerek CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±za gerekse bakanlarÄ±mÄ±za, gecesini gÃ¼ndÃ¼zÃ¼ne katarak Ã§alÄ±ÅŸan bÃ¼yÃ¼klerimize teÅŸekkÃ¼r ediyoruz." dedi.
Kredi iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸvurunun hemen ertesi gÃ¼n sonuÃ§landÄ±ÄŸÄ±nÄ±, aldÄ±ÄŸÄ± onayÄ±n ardÄ±ndan ÅŸubeye giderek yarÄ±m saat iÃ§inde iÅŸlemini hallettiÄŸini anlatan UÃ§ak, birÃ§ok vatandaÅŸ gibi kendilerinin de maddi sÄ±kÄ±ntÄ±lar iÃ§inde bulunduÄŸunu, bu zor sÃ¼reÃ§te devletin kendilerine destek olduÄŸunu sÃ¶yledi.
UÃ§ak, "Ek iÅŸlerin bitmesiyle sadece bir maaÅŸla geÃ§inmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Ondan dolayÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±ya dÃ¼ÅŸtÃ¼k ve krediye baÅŸvurduk. Ailemiz 4 kiÅŸilik. Bu krediyi daha Ã§ok saÄŸlÄ±k ve gÄ±da harcamalarÄ±nda kullanacaÄŸÄ±z, Ã¶zellikle Ã§ocuklarÄ±mÄ±z iÃ§in..." ifadelerini kullandÄ±.