Kredi başvurusu: 6 ay ödemesiz 10 bin TL 36 ay vade Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank temel ihtiyaç destek kredisi
36 ay vade ve 6 ay ödemesiz seçenekleri ile Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından tahsis edilen temel ihtiyaç destek kredisi, yüz binlerce vatandaşın hesaplarına yatırıldı. Halen kredi başvurusu almaya devam eden Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, temel ihtiyaç destek kredisi için aylık hane geliri 5 bin liranın altında olan vatandaşların başvurularını kabul ediyor. Peki, 36 ay vade 5, 7 bin 500 ve 10 bin TL seçenekleri ile 6 ay geri ödemesiz temel ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
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Ülkemizde bir dizi önlemlerin alındığı Koronavirüs dolayısıyla oluşan olumsuzluklardan etkilenilmemesi için 10 bin TL bireysel temel ihtiyaç destek kredisi verilmeye devam ediliyor. Türkiye genelinde alınan başvurularda 6 ay ödemesiz ve 36 ay vade içeren geri ödeme seçenekleri yer alacak. 5 bin, 7 bin 500 ve 10 bin TL olarak başvuru işlemine açık olan temel ihtiyaç destek kredisi için en önemli koşul, hane gelirinin 5 bin lira altında yer alması olacak. İşte, kredi başvurusu hakkında merakla araştırılan bazı bilgiler
10 BİN TL BİREYSEL TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU
0,49 faiz ve 6 ay geri ödemesiz seçeneğiyle 36 ay vade 10 bin TL kredi başvurusu devam ediyor. 5 milyona yakın kişinin başvuruda bulunduğu Bireysel temel ihtiyaç destek kredisi, değerlendirme işlemleri tamamlanan ve kredi almaya uygun görülen kişilerin hesaplarına yatırılmaya devam ediliyor. Koronavirüs nedeniyle küresel çapta ortaya çıkan olumsuzluklardan zarar görmemesi için vatandaşa düşük faizle ve 6 ay ödemesiz verilen bireysel temel ihtiyaç destek kredisi için başvuru noktaları, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank olacak.
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6 AY ÖDEMESİZ KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
10 bin TL bireysel destek kredisi için başvuru sonuçları, değerlendirmenin tamamlanmasının ardından başvuruda bulunan kişilere kısa mesaj olarak gönderiliyor.
Eğer başvuruda bulunan kişinin, başvuruda bulunulan bankada hesabı varsa, değerlendirme durumu mobil uygulama ve internet sitesi üzerinden görüntülenebiliyor.
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‘Bankalar kredi dağıtımına odaklanacak’
Reel sektörün ihtiyacı olan finansmana daha rahat erişebilmesi için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) yeni bir düzenleme yaptığını ifade eden BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, “Yeni düzenlemeyle bankalar kaynaklarını daha verimli kullanacak. Bankalar asli fonksiyonları olan kredi dağıtımına odaklanacak” dedi.
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Vatandaşlarımızın özel bankalarla yaşadıkları sıkıntıları biliyoruz. Bu dönemde vatandaşlara destek olmayı geçtik, mevduatını bozdurana, kredisini yapılandırmak isteyene fahiş maliyetler çıkartıldığını duyuyoruz. Bu konunun titizlikle üzerine gideceğimizin bilinmesini isteriz” dedi.Ekonomik istikrar kapsamında devreye alınan tüm desteklerin insanlara ulaşması için bir seferberlik içerisinde çalıştıklarını belirten Bakan Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, “Nakdi yardımlarımız başladı. 2,1 milyon ailemize bir milyon liralık nakdi yardımları elhamdülillah ulaştırdık. İnşallah çok yakın zamanda 4,4 milyon ailemizin tamamına yardımlar ulaşacak. Vatandaşlarımızın temel ihtiyaçları için devreye aldığımız 10 bin lira limitli temel ihtiyaç desteği kapsamındaki tahsislerin Cuma günü başladığını ifade etmiştim. Bugün itibariyle 2,1 milyon vatandaşımıza toplamda 12,1 milyar liralık kaynak tahsis edilmiş oldu. Halk Bankamız da hız kesmiyor. 25 bin liralık esnaf destek finansmanımıza başvuran esnaf sayımız 412 bin 714 oldu. Bu kapsamda süreci tamamlanan esnaf sayımız da 206 bin 959’a çıktı. Esnafımız için tahsis edilen toplam finansman rakamı Paraf Kart ile birlikte 6 milyar 737 milyon lira oldu. KOBİ’lerimize ve sanayicilerimize sunduğumuz işe devam desteğine başvuran firma 67 bin 229 oldu. Bu firmaların 39 bin 651’inin süreçlerini neticelendirdik ve sanayicimize bu kapsamda şimdiye kadar 36 milyar 326 milyon lira kaynak tahsis edildi” ifadelerini kullandı.