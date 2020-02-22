Yasağa boyun eğdi ama... Kocamın damarlarındaki kraliyet kanını da alamazlar ki!

Prens Harry ve Meghan Markle da dün internet üzerinden yaptıkları açıklamada Kraliçe'nin koyduğu yasaktan sonra bu markayı kullanmayacaklarını duyurdu. Her ne kadar resmi olarak durum böyle olsa da Meghan Markle'ın yakın arkadaşlarına "Bizim bu ismi kullanmamızı engelleyecek bir yasa yok" dediği ileri sürülüyor. Yine iddialara göre Meghan Markle, kullanmaları yasaklanan "Sussex Royal" adını, bu sayede kazanç sağlamak için değil "kraliyet adını" korumak için seçtiğini de söylüyor.