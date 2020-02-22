Yasağa boyun eğdi ama... Kocamın damarlarındaki kraliyet kanını da alamazlar ki!
İngiliz kraliyet ailesinden ayrılan Prens Harry ve eşi Meghan Markle'dan beklenen açıklama geldi... Bu hafta başında Kraliçe 2. Elizabeth tarafından evlilik yoluyla sahip oldukları "Sussex Royal" markasını kullanmaları yasaklanan çift, buna uyacaklarını açıkladı.
DEPO PHOTOS, BACKGRID USA
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Prens Harry ve Meghan Markle dün yaptıkları açıklamada "Sussex Royal" markasını kullanmayı 2020'nin ilkbaharından itibaren bırakacaklarını açıkladı. Bu arada Markle'ın arkadaşlarına "Bu markayı kullanmamızı engelleyecek bir yasa yok" dediği de basına yansıyan iddialar arasında. Markle ve Prens Harry, evlendikten sonra kendilerine Sussex Dükü ve Sussex Düşesi unvanı verilmişti. Çift de daha aileden ayrılık kararını açıklamadan uzun süre önce "Sussex Royal" markasını ticari faaliyetlerde kullanmak üzere tescil ettirmişti. Ancak Kraliçe, bu hafta başında çiftin markaları için bu ismi kullanmasını yasaklamıştı.
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Prens Harry ve Meghan Markle da dün internet üzerinden yaptıkları açıklamada Kraliçe'nin koyduğu yasaktan sonra bu markayı kullanmayacaklarını duyurdu. Her ne kadar resmi olarak durum böyle olsa da Meghan Markle'ın yakın arkadaşlarına "Bizim bu ismi kullanmamızı engelleyecek bir yasa yok" dediği ileri sürülüyor. Yine iddialara göre Meghan Markle, kullanmaları yasaklanan "Sussex Royal" adını, bu sayede kazanç sağlamak için değil "kraliyet adını" korumak için seçtiğini de söylüyor.
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Bu arada Meghan Markle'ın arkadaşlarına "Bizim kaçınılmaz başarımız bu ismi kullanıp kullanmamamıza bağlı değil" dediği de belirtiliyor. İleri sürülenlere göre Meghan Markle arkadaşlarına "Harry ve Archie kraliyet kanı taşıyor. Kimse bunu onlardan alamaz. Aile olarak onlar her zaman "kraliyet" üyesi olarak kabul edilecekler" dedi.
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Prens Harry ve Meghan Markle, aileden ayrılığın ilk sinyallerini çıktıkları uzun Noel ve yeni yıl tatiliyle verdi. Prens, ilk kez hem Noel'i hem de yeni yılı kraliyet ailesinden uzakta karşıladı. Kanada'daki bu atili uzatan çift, daha sonra ülkelerine döndü. Ayaklarının tozuyla da kendilerini konuk eden Kanada'ya teşekkür mahiyetinde Kanada Evi'ni ziyaret etti. O sırada herkes onların artık ülkeye ve aileye geri döndüğünü düşünüyordu.
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Fakat dünyayı şoke eden açıklama aynı günün akşamı geldi. Çift sosyal medya hesabından kraliyet ailesindeki görevlerini bıraktıklarını açıkladı. Bunun ardından Markle hemen oğlu Archie'yi bakıcısıyla bıraktığı Kanada'ya döndü. Prens ise ailesiyle gerekli görüşmeleri sürdürmek için Londra'da kaldı. O da bir süre sonra eşi ile oğlunun bulunduğu Kanada'nın Vancouver Adası'na gitti.
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Prens Harry ve Meghan Markle'ın yaşamlarını Kanada ve Londra arasında sürdüreceklerini belirtildi. Ancak Londra ofislerinde çalışan 15 kişiyi işten çıkarmaları onların aslında geri dönmeyi hiç düşünmedikleri şeklinde yorumlandı. Son günlerde çiftin kendilerine ABD'nin Los Angeles kentini seçtiği ileri sürülüyor. Hatta çiftin burada bir malikane satın almak için harekete geçtiği de belirtiliyor.
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Prens Harry ve Meghan Markle'ın 7 milyon dolar değerinde bir malikaneyi beğendiği de gelen haberler arasında. Malikane, aralarında Mel Gibson, Dick Van Dyke, Caitlyn Jenner gibi ünlülerin de yaşadığı bir bölgede yer alıyor. Beş yatak odalı bu malikanenin kullanıcının arzusuna göre kiralanabileceği ve aylık kira bedelinin de 26 bin dolar olduğu belirtiliyor.