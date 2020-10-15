'Gergin gelinler', ailede doğanları geride bıraktı

FİRMANIN ARAŞTIRMASI İngiltere'de kraliyet ailesinin de ürünlerini kullandığı Fulton Umbrellas (Fulton Şemsiyeleri) adlı firmanın yaptığı araştırmaya göre internette kıyafetleri ve giyim tarzıyla ilgili en çok arama yapılan kişi Kate Middleton. İkinci sırada ise Meghan Markle var. Yani aileye sonradan katılan iki gelin, ailede doğanların hepsini geride bıraktı.