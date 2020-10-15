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Haber Giriş: 15 Ekim 2020 - 11:06 | 

'Gergin gelinler', ailede doğanları geride bıraktı

Dünyanın dört bir yanında milyonlarca kişi İngiliz kraliyet ailesinin eltileri Kate Middleton ve Meghan Markle'ın gardroplarının "kapılarını zorluyor" tam anlamıyla.

Backgrid UK, Mega News Agency, Splash News

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1EN ÇOK ARAMA ONUNLA İLGİLİ
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EN ÇOK ARAMA ONUNLA İLGİLİ

Elbette bu durum mecazi anlamda... Ama işin gerçeği şu ki kraliyet ailesinin, elbiseleri, ayakkabıları, aksesuarları en çok merak edilen iki kişisi Prens William'ın eşi Cambridge Düşesi Kate Middleton ile Prens Harry'nin eşi Sussex Düşesi Meghan Markle.

2FİRMANIN ARAŞTIRMASI
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FİRMANIN ARAŞTIRMASI

İngiltere'de kraliyet ailesinin de ürünlerini kullandığı Fulton Umbrellas (Fulton Şemsiyeleri) adlı firmanın yaptığı araştırmaya göre internette kıyafetleri ve giyim tarzıyla ilgili en çok arama yapılan kişi Kate Middleton. İkinci sırada ise Meghan Markle var. Yani aileye sonradan katılan iki gelin, ailede doğanların hepsini geride bıraktı.

3ÜÇ YILLIK TARAMA
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ÜÇ YILLIK TARAMA

Firma, 2017 ile 2020 yılları arasında yapılan Google aramalarını tarayarak bu sonuca ulaştı.

4DÜŞES NE GİYSE MERAK UYANDIRIYOR
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DÜŞES NE GİYSE MERAK UYANDIRIYOR

Kate Middleton'ın kıyafetleriyle ilgili sadece bu yıl 77 bin arama yapıldı.

5LİDERLİĞİ KAPTIRMADI
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LİDERLİĞİ KAPTIRMADI

İnternette Kate Middleton'ın giyim tarzıyla ve kıyafetleriyle ilgili yapılan arama sayısı, 2017'de 89 bin, 2018'de 102 bin, 2019'da 93 bin ve 2020'de 77 bin.

6PANDEMİYE RAĞMEN
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PANDEMİYE RAĞMEN

Koronavirüs pandemisi nedeniyle birçok etkinlik iptal edilmiş ya da internet üzerinden yapılıyor olsa da Kate Middleton, gardrobu en çok merak edilen kişi unvanını elinden bırakmadı.

7İKİNCİ SIRADA MEGHAN VAR
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İKİNCİ SIRADA MEGHAN VAR

Onu ise eşi Prens Harry ve oğlu Archie ile birlikte ABD'ye taşınan Meghan Markle izliyor.

8EVLENDİĞİ YIL EN ÇOK O ARANDI
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EVLENDİĞİ YIL EN ÇOK O ARANDI

Markle ile ilgili aramalar, Prens Harry ile nişanlı olduğu 2017'de 28 bin 870, evlendikleri 2018'de 252 binin üzerinde 2019'da 71 bin ve bu yıl 48 bin.

9SIRADAKİ İSİM ŞAŞIRTTI
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SIRADAKİ İSİM ŞAŞIRTTI

Meghan Markle'dan sonra sırada genellikle giydikleriyle kötü puan alan bir aile üyesi var.

10GENELLİKLE KÖTÜ PUAN ALIYOR
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GENELLİKLE KÖTÜ PUAN ALIYOR

Sıralamadaki en şaşırtıcı isim ise Prenses Beatrice. Aslında kardeşi Eugenie ile birlikte moda konusunda genellikle kötü eleştiriler alan Beatrice üçüncü sırada.

11GELİNLİĞİ ÇOK KONUŞULDU
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GELİNLİĞİ ÇOK KONUŞULDU

Prenses, özellikle pandemi yüzünden sade bir şekilde yapılan evlilik töreninde giydiği gelinlikle çok gündemdeydi. Bunun en önemli nedeni ise gelinliğinin babaannesi Kraliçe 2. Elizabeth'e ait bir elbisenin revize edilmesiyle ortaya çıkması. Gelin tacı ise yine babaannesinin kendi düğününde taktığı taç.

12KRALİÇENİN KIZI DA LİSTEDE
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KRALİÇE'NİN KIZI DA LİSTEDE

Prenses Beatrice'i halası Prenses Anne izliyor. Kraliçe 2. Elizabeth'in kızı Anne için yapılan aramalar 2017'de 980, 2018'de 1530, geçen yıl 1540 ve bu yıl da 2090.

13RENKLİ GİYİNEN KRALİÇE BEŞİNCİ SIRADA
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RENKLİ GİYİNEN KRALİÇE BEŞİNCİ SIRADA

Gittiği her yerde özellikle de kıyafetlerinin dikkat çekici renkleriyle bilinen Kraliçe 2'nci Elizabeth, kıyafetleriyle ilgili en çok arama yapılan kraliyet ailesi üyeleri listesinde beşinci sırada.

14DİĞER GELİN DE LİSTEDE
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DİĞER GELİN DE LİSTEDE

İngiliz kraliyet ailesinin kıdemli kadınlarının ele alındığı değerlendirmede, altıncı sırada Prenses Eugenie, yedinci sırada Camilla Parker Bowles ve sekizinci sıra da Kraliçe'nin en küçük oğlu Edward'ın eşi Wessex Kontesi Sophie yer alıyor.

15EN ÇOK KULLANILAN ANAHTAR SÖZCÜKLER
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EN ÇOK KULLANILAN ANAHTAR SÖZCÜKLER

Kraliyet ailesi üyesi olan göz önündeki kadınların moda tercihleriyle ilgili en çok kullanılan anahtar sözcükler ise "Kate Middleton elbiseleri, Meghan Markle elbise, Meghan Markle tarzı, Kate Middleton moda, Prenses Beatrice'in şapkası, Kate Middleton ayakkabıları."

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