Kraliyet düğünü 29 Mayıs'ta

People dergisinin haberine göre Buckingham Sarayı da kısa süre içinde resmi duyuruyu yapacak. Derginin internet sitesindeki habere göre 31 yaşındaki Prenses Beatrice ile 36 yaşındaki Mozzi, Buckingham Sarayı'nın çok yakınında yer alan ve Guard Chapel adıyla bilinen Royal Military Chapel'de evlenecek. Resepsiyon ise Buckingham Sarayı'nda yapılacak. Bu, Prens William ile Kate middleton'ın 2011'deki düğününden sonra sarayda verilecek ilk evlilik resepsiyonu olacak.