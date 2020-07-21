Kraliyet ailesinin en güzel gelini kim? Meghan mı, Kate mi Beatrice mi?
Kraliçe Elizabeth’in torunu Prenses Beatrice’in düğününde, babaannesine ait vintage bir elbise giymesi moda dünyasını ikiye böldü! Kraliyet düğünlerini mercek altına aldık; en güzel gelin hangisiydi?
Backgrid UK, Splash News
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
FARKLI STİLLER
Kraliyet düğünleri her zaman büyük sansasyona neden oluyor. Gelinlerin gelinlikleri, taçları, mücevherleri ve çiçekleri hem stil açısından hem içerdikleri gizli mesajlar nedeniyle hep yakın markajda! İngiltere Kraliçesi Elizabeth’in son 9 yılda 5 torunu evlendi. Oğlu Prens Andrew’un büyük kızı Prenses Beatrice, 17 Temmuz’da yapılan kapalı bir törenle nişanlısı Edoardo Mapelli Mozzi ile dünya evine girdi. Kraliçe Elizabeth ve eşi Prens Philip’in de hazır bulunduğu, 20 kişilik küçük bir dini törenle evlenen Prenses Beatrice, gelinlik seçimiyle ise oldukça şaşırttı. Kız kardeşi dahil olmak üzere, diğer kraliyet düğünlerinde gelinlerin tümü modacılarına özel gelinlikler diktirirken Beatrice, babaannesi Kraliçe Elizabeth’in 1962 yılından kalma bir vintage elbisesini tercih etti. Prenses’in bu tercihi moda çevresinde hararetli bir tartışma yaratırken, biz de İngiliz Kraliyet ailesinin gelinlerinin stillerini karşılaştırdık…
2
Abone Ol
KATE MIDDLETON – PRENS WILLIAM
Prens Charles’in Prenses Diana ile 1981 yılındaki düğününden sonra, İngiliz Kraliyet ailesinin gördüğü en büyük düğün onlarınkiydi. 29 Nisan 2011’de, geleceğin kralı Prens William, hayatını Kate Middleton ile birleştirdi. Yüzyılın düğünü olarak adlandırılan görkemli törende, tüm gözler tabii ki gelinin üzerindeydi. Kate Middleton, Alexander McQueen modaevinin kreatif direktörü Sarah Burton tarafından tasarlanan gelinliğinin içinde adeta bir masal prensesini andırıyordu. Saten korsajlı, üzeri tamamen dantelle süslü elbisesi, bugüne kadar en çok taklit edilen gelinlik oldu. Yıllar boyunca dünya üzerindeki binlerce gelin, düğün gününde Kate gibi görünmek için aynı gelinliği giydi. Upuzun dantel duvağını, Kraliçe’nin annesine ait ve üzeri 739 pırlanta taşla bezeli ‘Halo’ tacı süslüyordu. Florist Shane Connolly tarafından tasarlanan gelin buketi ise damat ve gelinin ailesinin en sevdiği çiçekleri bir araya getirmişti. Buketin; mutluluk için lilyum, aşk için sümbül, bağlılık ve dostluk için sarmaşık gibi birçok sembolik anlamı vardı…
3
Abone Ol
MEGHAN MARKLE – PRENS HARRY
Onlarınki yüzyılın aşk hikayesiydi… Yakışıklı prensin güzel oyuncuya aşık olmasıyla başlayan peri masalı, 19 Mayıs 2018 yılında St. George’s Şapeli’nde yapılan görkemli bir düğünle mutlu sona erişti. Aylarca Meghan Markle’ın ne giyeceği konuşuldu… Tıpkı kendisi gibi Hollywood’tan saraya gelin giden Grace Kelly gibi danteller içinde mi evlenecekti yoksa kendi tarzını mı yaratacaktı? Nitekim Markle, herkesten farklı olduğunun altını çizmek için son derece sade bir tasarım tercih etti. Givenchy’nin baş tasarımcısı Clare Waight Keller’in hazırladığı ipek elbise, hafif bele oturan yapısı, düz inen eteği ve Bardot-yakasıyla tam bir tartışma konusu oldu. Moda çevreleri Düşes’i cesur ve yalın stili için kutlarken, kraliyet çevresi gelinliği hiç beğenmedi. Gelinlik tartışma yarattı ama 5 metrelik duvağı tartışmasız herkesin gönlünü kazandı. İngiliz Kraliyeti’nin hakimiyeti altındaki 53 Commonwealth ülkesinin sembolik çiçeklerinin işlendiği duvağı, bir zamanlar Kraliçe Mary’nin taktığı 1932 yılına ait ‘Diamond Bandeau’ tacı süslüyordu. Gelin buketi de çok özeldi. Prens Harry’nin, merhum annesi Prenses Diana’nın yaşadığı evin bahçesinden topladığı unutma-beni çiçeklerinin süslediği buket, duygusal anlara neden oldu.
4
Abone Ol
PRENSES EUGENIE – JACK BROOKSBANK
Kraliçe Elizabeth’in bir başka kız torunu, Prenses Eugenie, 12 Ekim 2018’de Jack Brooksbank ile hayatını birleştirdi. Prens Andrew ve eski eşi Sarah Ferguson’un küçük kızı olan Eugenie, Peter Pilotto ve Christopher de Vos tasarımı bir gelinlik seçmişti. Düğün serin bir ekim günü olduğundan Prenses, uzun kollu bir tasarımı tercih etti. Geniş V yakalı tasarım, sırt dekoltesiyle dikkat çekiyordu. Sırt dekoltesinin ise bir anlamı vardı. Prenses Eugenie, çocukken skolyoz ameliyatı geçirmiş, sırtı boydan boya bir yara iziyle kaplıydı. Eugenie, bu yara izini ortaya çıkararak, kendi gibi genç kadınlara ‘yara izlerinizden utanmayın’ mesajı verdi. Sırt dekoltesini vurgulamak için duvak takmayan genç Prenses’in başını, yeşil gözlerini ortaya çıkarak zümrütlü ‘Grenville Emerald Kokoshnik’ tacı süslüyordu. Kraliçe Elizabeth, görkemli tacı, düğünü için torununa emanet etti.
5
Abone Ol
PRENSES BEATRICE – EDOARDO MAPELLI MOZZI
29 Mayıs’ta Londra’da evlenmeyi planlayan Prenses Beatrice ve Edoardo Mapelli Mozzi, pandemi yüzünden düğünlerini iptal etmişti. Düğünün gelecek seneye kaldığı düşünülürken, çift sürpriz yaptı ve Windsor’daki şapelde kıyılan nikahla dünya evine girdi. Kraliçe Elizabeth ve eşi Prens Philip’in pandeminin başından beri karantinada kaldıkları Windsor’da kıyılan nikah törenine sadece çiftin ailesinden oluşan 20 kişi katıldı. Prenses Beatrice, düğününde babaannesinin vintage bir elbisesini giymeyi tercih etti. Krem rengi, pırlanta taşlarla süslü elbiseyi Kraliçe, 1962 yılında ‘Arabistanlı Lawrence’ filminin galasında giymişti. Elbiseyi, Kraliçe’nin özel tasarımcısı Angela Kelly ve terzisi Stewart Parvin, Prenses Beatrice’e uygun hale getirip, tasarıma bir de tül kollar eklediler. Kraliçe, çok sevdiği torununa bir jest daha yaptı ve kendi düğününde taktığı ‘Queen Mary Diamond Fringe’ tacını verdi. 1919 yılında İngiliz mücevherat firması Garrad and Co. tarafından tasarlanan bu çok özel taç, Kraliçe’nin büyükannesi Kraliçe Mary’ye aitti. Patrice Van Helden tasarımı gelin buketinde ise soluk pembe güller ve beyaz lilyum, kraliyet geleneği olarak oya çiçekleriyle bir araya getirilmişti. Prenses Beatrice’in bu seçimlerinin tümünün tek bir anlamı vardı; son aylarda sorunlarla boğuşan kraliyete ve kraliçeye sonsuz bağlılık…