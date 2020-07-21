Kraliyet ailesinin en güzel gelini kim? Meghan mı, Kate mi Beatrice mi?

PRENSES BEATRICE – EDOARDO MAPELLI MOZZI 29 Mayıs’ta Londra’da evlenmeyi planlayan Prenses Beatrice ve Edoardo Mapelli Mozzi, pandemi yüzünden düğünlerini iptal etmişti. Düğünün gelecek seneye kaldığı düşünülürken, çift sürpriz yaptı ve Windsor’daki şapelde kıyılan nikahla dünya evine girdi. Kraliçe Elizabeth ve eşi Prens Philip’in pandeminin başından beri karantinada kaldıkları Windsor’da kıyılan nikah törenine sadece çiftin ailesinden oluşan 20 kişi katıldı. Prenses Beatrice, düğününde babaannesinin vintage bir elbisesini giymeyi tercih etti. Krem rengi, pırlanta taşlarla süslü elbiseyi Kraliçe, 1962 yılında ‘Arabistanlı Lawrence’ filminin galasında giymişti. Elbiseyi, Kraliçe’nin özel tasarımcısı Angela Kelly ve terzisi Stewart Parvin, Prenses Beatrice’e uygun hale getirip, tasarıma bir de tül kollar eklediler. Kraliçe, çok sevdiği torununa bir jest daha yaptı ve kendi düğününde taktığı ‘Queen Mary Diamond Fringe’ tacını verdi. 1919 yılında İngiliz mücevherat firması Garrad and Co. tarafından tasarlanan bu çok özel taç, Kraliçe’nin büyükannesi Kraliçe Mary’ye aitti. Patrice Van Helden tasarımı gelin buketinde ise soluk pembe güller ve beyaz lilyum, kraliyet geleneği olarak oya çiçekleriyle bir araya getirilmişti. Prenses Beatrice’in bu seçimlerinin tümünün tek bir anlamı vardı; son aylarda sorunlarla boğuşan kraliyete ve kraliçeye sonsuz bağlılık…