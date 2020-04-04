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Haber Giriş: 04 Nisan 2020 - 09:42, /

Kraliyet ailesine bir koronavirüs şoku daha: Yoğun bakımda

Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (koronavirüsü) salgını İngiliz kraliyet ailesini de her geçen gün biraz daha fazla etkiliyor.

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1KÖTÜ BİR DÖNEM

KÖTÜ BİR DÖNEM

Şimdi ailede herkes özellikle de Prenses Eugenie ve eşi Jack Brooksbank, kötü bir dönemden geçiyor.

AP, BACKIRGD UK, BACKGRID USA, SPLASH NEWS 

2BABA YOĞUN BAKIMDA ANNENİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

BABA YOĞUN BAKIMDA ANNENİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Kraliçe 2. Elizabeth ile Prens Philip'in torunu Prenses Eugeni'nin kayınvalidesi ve kayınpederi koronavirüsle mücadele ediyor. Prenses'in geçen yıl evlendiği Jack Brooksbank'ın babası George, koronavirüsün yol açtığı komplikasyonlar nedeniyle yoğun bakımda. Annesi Nicola da koronavirüsün sebep olduğu Covid-19 nedeniyle hastanede tedavi altında.

AP

3BABA 71, ANNE 66 YAŞINDA

BABA 71, ANNE 66 YAŞINDA

Kraliçe'nin ortanca oğlu Andrew'nun dünürleri olan 71 yaşındaki George Brooksbank'ın yoğun bakımda stabil durumda olduğu belirtildi. 66 yaşındaki eşi Nicola ise daha iyi durumda ve tedavisi sürüyor.

SPLASH NEWS

4KALPLERİ, ZOR DURUMDA OLAN AİLELERLE BİRLİKTE

KALPLERİ, ZOR DURUMDA OLAN AİLELERLE BİRLİKTE

Prenses Eugenie ve Jack Brooksbank'ın sözcüsü konuyla ilgili bir açıklama henüz yapmadı. Fakat çiftin yakın bir arkadaşı Prense Eugeni ile eşi Jack Brooksbank'in hem kendi anne ve babaları hem de aynı durumda olan çok sayıda insan için iyi dileklerini sunduğunu belirtti.

BACKGRID UK 

5İDDİALARI YALANLADI

İDDİALARI YALANLADI

Kraliçe 2. Elizabeth hakkında da koronavirüse yakalandığı iddiaları ortaya atılmıştı. Fakat Kraliçe, yaptığı açıklamayla sağlığının yerinde olduğunu belirtip iddiaları yayanlamıştı.

BACKGRID USA

6PRENS CHARLES İYİLEŞTİ

PRENS CHARLES İYİLEŞTİ

71 yaşındaki Prens Charles, koronavirüse yakalandı. Yedi günlük tedavinin ardından izolasyondan çıktı.

BACKGRID USA

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