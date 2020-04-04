Kraliyet ailesine bir koronavirüs şoku daha: Yoğun bakımda

KALPLERİ, ZOR DURUMDA OLAN AİLELERLE BİRLİKTE Prenses Eugenie ve Jack Brooksbank'ın sözcüsü konuyla ilgili bir açıklama henüz yapmadı. Fakat çiftin yakın bir arkadaşı Prense Eugeni ile eşi Jack Brooksbank'in hem kendi anne ve babaları hem de aynı durumda olan çok sayıda insan için iyi dileklerini sunduğunu belirtti.



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