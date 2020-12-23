Kraliyet ailesi demediler, ateş püskürdüler: Halka yasak, size serbest mi?

O GEZİ DE ELEŞTİRİLMİŞTİ Prens William ile Kate Middleton, geçtiğimiz haftalarda, salgın sırasında ön saflarda mücadele eden sağlık çalışanları, öğretmenler ve bakım evi görevlileriyle buluşmak üzere çıktıkları İngiltere turunda da benzer eleştirilere maruz kalmıştı. Cambridge Dükü ve Cambridge Düşesi'nin kraliyet treniyle çıktığı bu gezi, her ne kadar uzun zamandır koronavirüs salgınıyla mücadele eden ülke halkı için bir moral olsa da bazı açılardan da tartışma yarattı. Hatta çiftin cezalandırılmasını isteyenler bile oldu.