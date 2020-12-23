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Haber Giriş: 23 Aralık 2020 - 13:51 | 

Kraliyet ailesi demediler, ateş püskürdüler: Halka yasak, size serbest mi?

İngiliz kraliyet ailesinin genellikle sempati toplayan iki üyesi Prens William ve eşi Kate Middleton, bu kez ateş hattında.

Backgrid UK, Mega News Agency

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1ÜLKE İKİYE BÖLÜNDÜ
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ÜLKE İKİYE BÖLÜNDÜ

Çiftin, iki gün önce bir akşam vakti, çocuklarını da alıp Noel nedeniyle süslenen Sandringham Şatosu'nun bahçesinde dolaşması kelimenin tam anlamıyla ülkeyi ikiye böldü.

2AMCASI DA AİLESİYLE ORADAYDI
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AMCASI DA AİLESİYLE ORADAYDI

Onlara Prens William'ın amcası Prens Edward ve ailesinin de katılması eleştirileri ikiye katladı.

3BAZILARI KIZDI BAZILARI BAĞIŞLANABİLİR BULDU
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BAZILARI KIZDI BAZILARI BAĞIŞLANABİLİR BULDU

Buna karşın çiftin davranışının bağışlanabilir olduğunu savunanlar da oldu. Ülkede bazı kişiler William ile Kate'in koronavirüs önlemi olarak uygulanan kurallara uymamakla eleştirirken bir grup da açık havada yapılan bu gezintide bir sorun olmadığını savundu.

4IŞIKLI DÜZENLEMEYİ GÖRMEYE GİTTİLER
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IŞIKLI DÜZENLEMEYİ GÖRMEYE GİTTİLER

Geçtiğimiz hafta sonu, hava karardıktan sonra Prens William ile Kate Middleton, yanlarına üç çocukları George, Charlotte ve Louis'i de alarak Kraliçe'nin Sandringham Konutu'nun arazisinde Noel için yapılan ışıklı düzenlemeleri görmeye gitti.

5AMCASIYLA KARŞILAŞTI
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AMCASIYLA KARŞILAŞTI

Bu gezinti sırasında, Prens William'ın küçük amcası Edward, eşi Sophie ve çocukları Louise ve James ile karşılaştılar. Toplamda 9 kişi olan iki aile, ışıklarla süslenmiş bahçede bir gezinti yaptı.

6EN FAZLA ALTI KİŞİ KURALINI ÇİĞNEDİLER
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EN FAZLA ALTI KİŞİ KURALINI ÇİĞNEDİLER

İşte ailenin 9 üyesinin birlikte yaptığı bu gezinti eleştirilerin hedefi oldu. İngiltere'de koronavirüs önlemleri kapsamında 6 kişiden fazlasının bir araya gelmesi yasak. Bu durum açık havada da değişmiyor ve çocukları da kapsıyor.

7HALKA BAŞKA ONLARA BAŞKA MI
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'HALKA BAŞKA ONLARA BAŞKA MI?'

İki çifti eleştirenler "Bu kural halk için 6 kişi, kraliyet ailesi üyeleri için 9 kişi değil" şeklinde görüş belirti.

8KIZGINLIĞI YUMUŞATMADI
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KIZGINLIĞI YUMUŞATMADI

Her ne kadar Prens William ile Prens Edward ve ailelerinin oraya birlikte gitmediği, ışıklı düzenlemeyi izlerken karşılaştıkları belirtilse de bu durum eleştirileri azaltmadı.

9COVİDİOT MUSUNUZ
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'COVİDİOT' MUSUNUZ?

Ülkedeki bazı köşe yazarları Cambridge Dükü ve Düşesi ile Prens Edward ve eşi Sophie'yi, salgının başından beri kurallara uymayanlar için kullanılan "covidiot" terimiyle tanımladı. İki kraliyet çiftinin davranışlarının sorumsuzluk olduğunu savundu.

10BAZI KİŞİLER YALNIZ KALDI
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BAZI KİŞİLER YALNIZ KALDI

 İki çiftin kalabalık bir şekilde Noel coşkusu yaşarken, kurallara uyan birçok kişinin bu önemli günü bile yalnız geçirmek zorunda kaldığı belirtildi. 

11HAYAL KIRIKLIĞI OLARAK NİTELENDİRİLDİ
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HAYAL KIRIKLIĞI OLARAK NİTELENDİRİLDİ

Bu grup, her iki aileye korumaların da eşlik ettiğini ve kalabalığın dokuz kişiden de fazla olduğunu savundu. Bu davranışı hayal kırıklığı olarak niteledi.

12BİRLİKTE GEZMELERİ DOĞAL
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BİRLİKTE GEZMELERİ DOĞAL

Bazı kişiler ve köşe yazarları da her iki çiftin yaptığı bu kural tanımazlığın affedilebilir olduğunu belirtti. Sonuçta William ile Edward'ın, aileleriyle birlikte çıktıkları gezintide karşılaştıklarını ve doğal olarak birlikte vakit geçirdiklerini savundu.

13KİMSEYE ZARAR GELMEZ
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'KİMSEYE ZARAR GELMEZ'

Bu arada kraliyet ailesi üyelerinin görevleri gereği sık sık bazı etkinliklere katıldığını ve düzenli olarak koronavirüs testi yaptırdıklarını, bu buluşmanın kimseye bir zararı olmayacağını ileri sürenler de oldu.

14O GEZİ DE ELEŞTİRİLMİŞTİ
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O GEZİ DE ELEŞTİRİLMİŞTİ

Prens William ile Kate Middleton, geçtiğimiz haftalarda, salgın sırasında ön saflarda mücadele eden sağlık çalışanları, öğretmenler ve bakım evi görevlileriyle buluşmak üzere çıktıkları İngiltere turunda da benzer eleştirilere maruz kalmıştı. Cambridge Dükü ve Cambridge Düşesi'nin kraliyet treniyle çıktığı bu gezi, her ne kadar uzun zamandır koronavirüs salgınıyla mücadele eden ülke halkı için bir moral olsa da bazı açılardan da tartışma yarattı. Hatta çiftin cezalandırılmasını isteyenler bile oldu.

15SORUMSUZ OLMAKLA ELEŞTİRİLDİLER
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SORUMSUZ OLMAKLA ELEŞTİRİLDİLER

Prens William ile Kate Middleton'ın üç gün sürecek olan bu gezisi özellikle de sosyal medyada gündem haline geldi. Polis teşkilatını etiketleyen birçok İskoç sosyal medya kullanıcı, çiftin koronavirüs nedeniyle uygulanan seyahat yasağını ihlal ettiğini ve gerekenin yapılmasını istedi. Çiftin bazı ziyaretlerde maske kullanmaması da "hem kendi sağlıklarını hem de halkın sağlığını tehlikeye atan bir sorumsuzluk" olarak değerlendirildi.

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