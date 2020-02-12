Kraliçe'ye bir darbe daha: Torunu boşanıyor

Anne ve babası o henüz çok küçükken boşanan Autumn Phillips, Peter Phillips ile 2003 yılında Montreal'deki Formula 1 yarışları sırasında tanıştı. Önceleri onun nasıl bir aileden geldiği hakkında da hiçbir fikri yoktu. Haberlere göre Autumn Phillips'in annesi Peter Phillips'in kim olduğunu bir TV haberinde öğrenince kızına "Autumn kendini nasıl bir şeyin içine attın" dedi.