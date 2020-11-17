Ailedeki tüm kadınlara 'tepeden' bakıyor

Prens William'ın boyu 1.91 cm. Eşi Kate Middleton da ailenin en uzun boylu gelinlerinden biri. Onun boyu 1.75 cm. Middleton, bu özelliğiyle ailenin en uzun boylu gelini. Eğer yaşasaydı eşinin annesi Diana ile yarışacaktı bu konuda.