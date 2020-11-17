Ailedeki tüm kadınlara 'tepeden' bakıyor

İngiliz kraliyet ailesinin üyeleri, özellikle de bazıları Hollywood ünlülerinden bile daha çok ilgi çekiyor.
Mega News Agency, Splash News
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Söylentiler ve dedikodular da dahil, hem geçmişleri hem de günümüzdeki durumları ile ilgili olarak neredeyse bilinmeyen yok.
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Peki hangilerinin diğerlerinden daha uzun boylu olduğunu biliyor musunuz? İşte gelinlerinden çocuklarına, ailenin en göz önünde olan üyelerinin boyları. Bakalım, hangileri diğerlerinden daha uzun boylu.
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Ailenin hiyerarşik olarak en ön planda gelen üyesi olan Kraliçe 2. Elizabeth'in boyu 1. 63 cm. Kocası Prens Philip ise 1.83 cm boyunda.
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Kraliçe'nin büyük oğlu Prens Charles'ın boyu 1.78 cm boyunda. Şu anda evli olduğu eşi Camilla Parker Bowles, 1.73 cm. Eski eşi Diana'nın boyu ise 1.78 santimdi.
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Prens William'ın boyu 1.91 cm. Eşi Kate Middleton da ailenin en uzun boylu gelinlerinden biri. Onun boyu 1.75 cm. Middleton, bu özelliğiyle ailenin en uzun boylu gelini. Eğer yaşasaydı eşinin annesi Diana ile yarışacaktı bu konuda.
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Prens Harry'nin boyu 1.86 cm. Eşi Meghan Markle ise 1.68 cm boyunda.
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Kraliçe ile eşinin ortanca oğlu Prens Andrew'nun boyu 1.83 cm. Eski eşi Sarah Ferguson 1.72 cm.
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Çifti kızlarından Prenses Beatrice, boy açısından babasına değil babaannesine benziyor. Onun boyu 1.62 cm.
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Kardeşi Prenses Eugenie ise 1.65 cm boyunda.
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Kraliçe'nin küçük oğlu Prens Edward'ın boyu 1.83 cm. Eşi Sophie ise 1.65 cm boyunda.
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Kraliçe'nin tek kızı olan Prenses anne ise 1.67 cm boyunda.