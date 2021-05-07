Kraliçe'nin korkusundan etekler uzadıkça uzadı

Evliliğinin ilk döneminde mini etekleriyle dikkat çeken Kate Middleton'ın etek boyu Kraliçe 2. Elizabeth'in müdahalesiyle uzadıkça uzadı.
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KİTAP YAYINLANDI
Bunun son örneklerinden biri de bugün gözler önüne serildi. Birleşik Krallık tahtının ikinci sıradaki varisi Prens William ile evli olan 39 yaşındaki üç çocuk annesi Kate Middleton, bugün Londra'da bulunan Kraliyet Londra Hastanesi'ni ve National Portrait Gallery'yi ziyaret etti. Kendisi de amatör bir fotoğrafçı olan Middleton, bu ziyareti Hold Still adlı fotoğraf kitabının yayınlanması nedeniyle yaptı.
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ORTAK ÇALIŞMA
Kitap, Kate Middleton ile Londra'daki National Portrait Gallery'nin ortak çalışmasının bir ürünü. Bu ortak çalışmada, İngiliz halkına, koronavirüs pandemisi sırasında yaşadıklarını fotoğraf karelerine yansıtmaları çağrısı yapıldı. Projeye katılan 31 bin fotoğraf arasından yapılan seçim sonucunda da 31 bin fotoğrafın yer aldığı bir sanal sergi açıldı. Son olarak da bu sergide yer alan fotoğraflar bir kitapta bir araya getirildi. İşte o kitap bugün yayınlandı.
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Kate Middleton da kitabın yayınlanması şerefine bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyaret için daha önce giydiği uzun ve kırmızı bir palto tercih etti. Mantonun içine de ten rengi bir elbise giydi. Cambridge Düşesi unvanını taşıyan Middleton'ın son yıllarda benimsediği giyim tarzını değiştirmemesi de gözlerden kaçmadı.
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FARKLI TERCİHLER
Kraliyet ailesine gelin gittikten sonra giyim tarzını değiştiren Kate Middleton, evliliğinin ilk dönemlerinde şimdikinden daha farklı bir tarz benimsemişti. Özellikle de etek boyları konusunda günümüzde olduğundan farklı tercihler yapıyordu. Hamileliği sırasında bile mini eteklerinden vazgeçmiyordu Middleton.
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KRALİÇE MÜDAHALE ETTİ
Fakat, Kanada gezisinde zaten kısa olan eteklerinin rüzgarın azizliğine uğraması ve birkaç kez tekrarlanan benzer olaylar yüzünden Kraliçe 2. Elizabeth, Middleton'ın giyim tarzına müdahale etmeye başladı.
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GİYİM DANIŞMANINI GÖREVLENDİRDİ
Bunun ilk adımları da 2014 yılında çıktığı Avustralya gezisinde atıldı. Bu geziden önce Middleton'ın kısa elbiseler ya da mini etekler giymeyeceği ileri sürülmüştü. Hatta Kraliçe 2. Elizabeth'in, giyim danışmanını Kate Middleton'la birlikte çalışması için görevlendirdiği haberleri de basına yansıdı. Önceleri sadece bir iddia olsa da Kate Middleton'ın giyim tarzı o zamandan sonra değişti.
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ARTIK MİNİ ETEK YOK
Yine ünlü markaların tasarımlarını tercih etse de hatta birçok kıyafetini defalarca giyse de Kate Middleton'ın etek boyları giderek uzadı.
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HER ADIMI KURALLARA UYGUN
Bir moda ikonu olarak görülen Middleton'ın tarzındaki bu değişim bazı hayranları tarafından "sıkıcı" olarak nitelendirilse de görünüşe göre Kate Middleton, bu tavrından ödün vermemekte kararlı.
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TARZI TEPEDEN TIRNAĞA DEĞİŞTİ
O tam 9 yıldır bir külkedisi masalının kahramanı... Üzerinde ünlü bir tasarımcının imzasını taşıyan gelinliğiyle Buckingham Sarayı'nın kapısından içeri girdiği günün çok öncesinden beri dünyanın gözleri onun üzerinde. Aşk öyküsü, çocukları, eşi, geleceği bir yana kelimenin tam anlamıyla bir stil ikonu aynı zamanda. Peki gelecekte ülkesinin kralı olacak eşini bile zaman zaman geri planda bırakan Kate Middleton ya da evlilik sonrası unvanıyla Cambridge Düşesi Catherine, eskiden nasıldı?
Şimdi ünlü modacıların, tasarımlarını üzerinde görmek için birbiriyle yarıştığı, giyim tarzı milyonlarca kadın tarafından taklit edilen Kate Middleton, eskiden nasıl bir stil benimsemişti. Gelin bir yandan onu saraya götüren aşk öyküsünü hatırlayalım, bir yandan da stilinin geçirdiği değişime göz atalım.
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İDDİASIZ GİYİM
Kate Middleton'ın hikayesini bilmeyen yok.. Hatta çağımızın "modern külkedileri" içinde adından en çok söz edileni o. Prens William ile üniversite eğitimi gördüğü sırada tanışması, bir ara ayrılmaları, sonra yeniden barışmaları, hatta evlenmek için tam 8 yıl sabırla beklediğinde kendisine takılan "Bekleyen Katie" lakabı.
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HAZIRLIK SÜRECİNDEN GEÇTİ
Prens William ve artık Cambridge Düşesi unvanını taşıyan Kate Middleton, 2011 yılında evlendi. Düğünlerini bütün dünya izledi. Orta sınıf bir ailenin kızı olan Middleton, zaten geçmişte de sporla uğraştığı için formunu koruma konusunda tecrübeliydi. Ama resmi olarak kraliyet ailesine girmeden önce bir hazırlık sürecinden geçti.
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ARTIK DAHA DİKKATLİ
Bu uğurda yaptığı ilk şey de kilo vermek oldu. Zaten ince bir yapısı olan Middleton biraz daha zayıfladı. Evlendikten sonra da giyim tarzı tamamen değişti. Hala zaman zaman bir giydiğini birkaç kez giyse de çok ünlü olmayan tasarımcıların kıyafetleriyle görüntülense de gardrobu konusunda daha dikkatli davranıyor. Seçimlerini daha dikkatli yapıyor.
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HIZLI ÇAPKININ KALBİNİ ÇALDI
Bu kadar zamanda üç çocuk annesi olan Middleton, doğumdan sonra hızla kilo vermesiyle de gündem yarattı. Peki Kate Middleton, dünyanın en gözde ve en çapkın bekarlarından biri olan Prens William'ın gönlünü nasıl çeldi. Onu bu günlere nasıl getirdi? Çünkü o dönemde aileyi takip edenler bilir ki Prens William her ne kadar şimdi eşine aşık bir aile babası olsa da bir dönemin hatırı sayılır çapkınlarından biriydi.
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NEREDEYSE OKULU BIRAKIYORDU
Aşk defterinde kimlerin adı yoktu ki! Britney Spears bile bir dönem Prens'in flört ettiği genç kadınlardan biriydi. Ancak o dönemde 18 yaşında olan William'ın bu hikayesi babaannesi Kraliçe 2. Elizabeth'in araya girmesiyle çok kısa sürdü.
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KATE'İ GÖRÜNCÜ OKULU BIRAKMAKTAN VAZGEÇTİ
Annesi Prenses Diana'yı henüz 14 yaşındayken yitiren Prens William, duygusal anlamda bir bocalama geçirdiyse de söz dinledi. Ardından da İskoçya'da kraliyet ailesi üyelerinin ve aristokratların çocuklarının devam ettiği St. Andrews College'a başladı. Sanat tarihi dalında eğitim görüyordu William.
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DEFİLEDE GÖRÜR GÖRMEZ AŞIK OLDU
Ama duygusal dünyasındaki karmaşa bitmek bilmiyordu. Hatta bir dönem okulu bırakmayı bile düşündü. Ama okul defilesini izleyince fikrini değiştirdi. Çünkü orada, karşısında hayatının kadını duruyordu: Kate Middleton. Middleton, o defilede yarı transparan bir kıyafet giyiyordu. Prens, bu güzel kızı görünce kelimenin tam anlamıyla aklı başından gitti. Çapkın Prens o defilenin ardından Kate'in peşinden koşmaya başladı.
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ÖNCE ARKADAŞ OLMAK İSTEDİ
Ardından düzenlenen partide Kate Middletom ile tanıştılar. Aslında bir sorun vardı: Kate o sıralarda Rupert Finch ile flört ediyordu. Prens'in ilgisi hoşuna gitse de başlarda onunla sadece arkadaş olmaya karar verdi.
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AŞKA DİRENEMEDİ
Ama bu kararını uygulayamadı. Çünkü o da Prens William'ın cazibesine dayanamadı ve ona gönlünü kaptırdı. İşte çiftin aşk öyküsü böyle başladı.
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AYRILIP BARIŞTILAR
Ancak her aşk gibi bu da zordu. Birkaç kez ayrıldılar. Prens bir keresinde Kate'i üstelik de telefonda terk etti. Kate Middleton, aşk acısını unutmak için Londra'yı bile terk etti bir süreliğine.
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KRALİÇE ÖNCI SICAK BAKMADI
O dönemde William'ın adı birçok kadınla anıldı. Basın onun kısa süreli aşklarının fotoğraflarını yayınladı. William'ın Middleton'dan ayrılmasının bir nedeninin de Kraliçe olduğu iddialar arasında. Başlangıçta Middleton halktan bir aileden geldiği, soylu olmadığı için Kate Middleton'a sıcak bakmadı. Ama sonradan fikrini değiştirdi.
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ANNESİNİN YÜZÜĞÜNÜ VERDİ
William ile Kate'in ilişkisi 2009 yılında bitme noktasına geldi. Ancak işte o dönemde Prens William, ona evlenme teklif etti. Hem de annesi Prenses Diana'nın o ünlü yüzüğünü vererek.
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2010'DA NİŞAN, 2011'DE DÜĞÜN
Çift, 20 Ekim 2010'da Kenya'da nişanlandı. Nişan, 16 Kasım'da resmi olarak duyuruldu. Sonra da çift, Nisan 2011'de milyonlarca kişinin merakla izlediği bir törenle evlendi. Her ikisi de 38 yaşında olan çift, şimdi üç çocuklarıyla mutlu bir hayat sürdürüyor.