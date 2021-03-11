Kraliçe'den Harry ile Meghan'a 'zeytin dalı'

IRK AYRIMCILIĞI İDDİASI ÇOK TARTIŞILIYOR Amerikan CBS televizyonunda yayınlanan röportajda, siyahi bir anne ve beyaz bir babanın kızı olan Markle, oğluna hamilelik süreci hakkında, "Ben hamileyken, bebeğimin prens ya da prenses olmasını istemediler. Bebeğime güvenlik tanınmayacağını söylediler. Oğlum doğduğunda ten renginin ne kadar koyu olacağına dair konuşmalar oluyordu ve bundan endişeleniyorlardı." ifadesini kullanmıştı. Prens Harry ise babasının kendilerine mali desteği kestiğini ve telefonlarına çıkmadığını söylemişti.