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Haber Giriş: 11 Mart 2021 - 09:56 |
Kraliçe'den Harry ile Meghan'a 'zeytin dalı'
Kraliyet görevlerini bıraktıktan sona ABDye yerleşen Prens Harry ve Meghan Markleın, Oprah Winfreye verdikleri röportaj sonrası Kraliçe Elizabeth çifti telefonla arayarak bizzat iletişim kuracağı belirtildi.
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RÖPORTAJIN YANKILARI DİNMEK BİTMEDİ
İngiltere’de Kraliyet görevlerini bıraktıktan sona ABDye yerleşen Prens Harry ve Meghan Markleın, Oprah Winfreye verdikleri röportaj gündemdekini yerini koruyor.
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KRALİÇE'DEN ZEYTİN DALI
Kraliçe Elizabeth, Prens Harry ve Meghan Markle çifti ile görüşme kararı aldı. ABD'li sunucu Oprah Winfreyle yaptıkları röportajın ardından, Kraliçe Elizabethin Prens Harry ve Meghan Markle çiftiyle bizzat iletişime geçeceği belirtildi.
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KRALİÇE AÇIKLAMA YAYINLADI
Meghan Markle röportajda hamileyken intihara meyilli olduğunu ve kraliyetin, oğlu Archie doğmadan ten rengi konusunda tedirgin olduğunu belirtmişti. Bunun üzerine İngiliz Kraliyet Ailesi açıklamaların endişe verici olduğunu belirterek iddianın özel olarak inceleyeceğini söyledi.
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İDDİALAR ENDİŞE VERİCİ
Buckingham Sarayından Kraliçe adına yapılan açıklamada da , Harry, Meghan ve Archie her zaman bu ailenin çok sevilen üyeleri olacaklar denildiKraliçe 2. Elizabeth'in, Markle'ın ırkçılık suçlamalarına cevaben hazırlanan açıklamayı imzalamadığı iddiası
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İMZALAMAYI REDDETTİ İDDİASI
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle'ın ırkçılık suçlamalarına cevaben hazırlanan açıklamayı imzalamayı reddettiği öne sürülürken, oğlu tarafından suçlanan Prens Charles da gazetecilerin sorularını cevapsız bıraktı.
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AİLE ENDİŞESİNİ DİLE GETİRDİ
Times gazetesine göre, Kraliyet, dün Prens Harry ve eşinin suçlamaları konusunda bir açıklama hazırladı ancak Kraliçe 2. Elizabeth, "ailenin çifte olan sevgisini ve endişesini dile getirdiği" açıklamayı imzalamayı reddetti. Kraliçe'nin verilecek cevap için daha fazla zaman istediğine inanıldığı belirtildi.
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IRK AYRIMCILIĞI İDDİASI ÇOK TARTIŞILIYOR
Amerikan CBS televizyonunda yayınlanan röportajda, siyahi bir anne ve beyaz bir babanın kızı olan Markle, oğluna hamilelik süreci hakkında, "Ben hamileyken, bebeğimin prens ya da prenses olmasını istemediler. Bebeğime güvenlik tanınmayacağını söylediler. Oğlum doğduğunda ten renginin ne kadar koyu olacağına dair konuşmalar oluyordu ve bundan endişeleniyorlardı." ifadesini kullanmıştı. Prens Harry ise babasının kendilerine mali desteği kestiğini ve telefonlarına çıkmadığını söylemişti.
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HALK İKİYE BÖLÜNDÜ
İngiltere halkı, Kraliyet ailesinin Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle'a haksızlık yapıp yapmadığı konusunda bölündü. Araştırma şirketi YouGov, Prens Harry ve eşinin Kraliyet'i ırkçılıkla suçladığı açıklamaların ardından anket yayımladı. 8-9 Mart'ta 4 bin 656 yetişkinle yapılan ankete göre, katılımcıların yüzde 36'sı Kraliyet ailesine desteğini bildirirken, yüzde 22'si Prens Harry ve eşinin yanında olduğunu söyledi.
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HALK BÖYLE DÜŞÜNÜYOR
Bu durum, yaşa göre değişiklik gösterdi. 18-24 yaşındakilerin yaklaşık yüzde 48'i Prens Harry ve Meghan Markle'ı desteklerken, 65 yaş üstündekilerin yüzde 55'i Kraliçe'den yana tavır aldı. Yaş grupları arasındaki ayrım, çifte adil davranılıp davranılmadığı konusunda da farklılık gösterdi. 65 yaş üstü kişilerin yarısı çiftin adil muamele gördüğünü düşünürken, 18-24 yaşındakilerin yüzde 61'i haksızlık yapıldığını söyledi.
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GÖRÜŞ BİLDİRMEYENLER DE VAR
Tüm yaş gruplarında oran, yüzde 32'ye yüzde 32 oldu. Yüzde 36'lık bir kesim ise çifte adil davranılıp davranılmadığı konusunda görüş bildirmedi.