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DHA, AA, Backgrid UK, Mega News Agency, Splash News
Haber Giriş: 11 Mart 2021 - 09:56 | 

Kraliçe'den Harry ile Meghan'a 'zeytin dalı'

Kraliyet görevlerini bıraktıktan sona ABDye yerleşen Prens Harry ve Meghan Markleın, Oprah Winfreye verdikleri röportaj sonrası Kraliçe Elizabeth çifti telefonla arayarak bizzat iletişim kuracağı belirtildi.

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1RÖPORTAJIN YANKILARI DİNMEK BİTMEDİ

RÖPORTAJIN YANKILARI DİNMEK BİTMEDİ

İngiltere’de Kraliyet görevlerini bıraktıktan sona ABDye yerleşen Prens Harry ve Meghan Markleın, Oprah Winfreye verdikleri röportaj gündemdekini yerini koruyor.

2KRALİÇEDEN ZEYTİN DALI

KRALİÇE'DEN ZEYTİN DALI

Kraliçe Elizabeth, Prens Harry ve Meghan Markle çifti ile görüşme kararı aldı. ABD'li sunucu Oprah Winfreyle yaptıkları röportajın ardından, Kraliçe Elizabethin Prens Harry ve Meghan Markle çiftiyle bizzat iletişime geçeceği belirtildi.

3KRALİÇE AÇIKLAMA YAYINLADI

KRALİÇE AÇIKLAMA YAYINLADI

Meghan Markle röportajda hamileyken intihara meyilli olduğunu ve kraliyetin, oğlu Archie doğmadan ten rengi konusunda tedirgin olduğunu belirtmişti. Bunun üzerine İngiliz Kraliyet Ailesi açıklamaların endişe verici olduğunu belirterek iddianın özel olarak inceleyeceğini söyledi.

4İDDİALAR ENDİŞE VERİCİ

İDDİALAR ENDİŞE VERİCİ

Buckingham Sarayından Kraliçe adına yapılan açıklamada da , Harry, Meghan ve Archie her zaman bu ailenin çok sevilen üyeleri olacaklar denildiKraliçe 2. Elizabeth'in, Markle'ın ırkçılık suçlamalarına cevaben hazırlanan açıklamayı imzalamadığı iddiası

5İMZALAMAYI REDDETTİ İDDİASI

İMZALAMAYI REDDETTİ İDDİASI

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle'ın ırkçılık suçlamalarına cevaben hazırlanan açıklamayı imzalamayı reddettiği öne sürülürken, oğlu tarafından suçlanan Prens Charles da gazetecilerin sorularını cevapsız bıraktı.

6AİLE ENDİŞESİNİ DİLE GETİRDİ

AİLE ENDİŞESİNİ DİLE GETİRDİ

Times gazetesine göre, Kraliyet, dün Prens Harry ve eşinin suçlamaları konusunda bir açıklama hazırladı ancak Kraliçe 2. Elizabeth, "ailenin çifte olan sevgisini ve endişesini dile getirdiği" açıklamayı imzalamayı reddetti. Kraliçe'nin verilecek cevap için daha fazla zaman istediğine inanıldığı belirtildi.

7IRK AYRIMCILIĞI İDDİASI ÇOK TARTIŞILIYOR

IRK AYRIMCILIĞI İDDİASI ÇOK TARTIŞILIYOR

Amerikan CBS televizyonunda yayınlanan röportajda, siyahi bir anne ve beyaz bir babanın kızı olan Markle, oğluna hamilelik süreci hakkında, "Ben hamileyken, bebeğimin prens ya da prenses olmasını istemediler. Bebeğime güvenlik tanınmayacağını söylediler. Oğlum doğduğunda ten renginin ne kadar koyu olacağına dair konuşmalar oluyordu ve bundan endişeleniyorlardı." ifadesini kullanmıştı. Prens Harry ise babasının kendilerine mali desteği kestiğini ve telefonlarına çıkmadığını söylemişti. 

8HALK İKİYE BÖLÜNDÜ

HALK İKİYE BÖLÜNDÜ

 İngiltere halkı, Kraliyet ailesinin Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle'a haksızlık yapıp yapmadığı konusunda bölündü. Araştırma şirketi YouGov, Prens Harry ve eşinin Kraliyet'i ırkçılıkla suçladığı açıklamaların ardından anket yayımladı. 8-9 Mart'ta 4 bin 656 yetişkinle yapılan ankete göre, katılımcıların yüzde 36'sı Kraliyet ailesine desteğini bildirirken, yüzde 22'si Prens Harry ve eşinin yanında olduğunu söyledi.

9HALK BÖYLE DÜŞÜNÜYOR

HALK BÖYLE DÜŞÜNÜYOR

Bu durum, yaşa göre değişiklik gösterdi. 18-24 yaşındakilerin yaklaşık yüzde 48'i Prens Harry ve Meghan Markle'ı desteklerken, 65 yaş üstündekilerin yüzde 55'i Kraliçe'den yana tavır aldı. Yaş grupları arasındaki ayrım, çifte adil davranılıp davranılmadığı konusunda da farklılık gösterdi. 65 yaş üstü kişilerin yarısı çiftin adil muamele gördüğünü düşünürken, 18-24 yaşındakilerin yüzde 61'i haksızlık yapıldığını söyledi.

10GÖRÜŞ BİLDİRMEYENLER DE VAR

GÖRÜŞ BİLDİRMEYENLER DE VAR

Tüm yaş gruplarında oran, yüzde 32'ye yüzde 32 oldu. Yüzde 36'lık bir kesim ise çifte adil davranılıp davranılmadığı konusunda görüş bildirmedi.

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