Kraliçe Elizabeth yeni kraliçenin kim olacağını duyurdu! Kraliçe adayı Prens Charles'ın eşi Camilla kimdir, ne zaman evlendi?

CAMİLLA PARKER BOWLES KİMDİR?

Camilla Rosemary, asıl adı Camilla Rosemary Mountbatten-Windsor olan ya da daha önceki eşinin soyadıyla Camilla Parker Bowles, (d. 17 Temmuz 1947), Birleşik Krallık Kraliçesi olan II. Elizabeth'in gelini ve Galler Prensi olan Charles'ın ikinci eşidir.



Camilla Parker, Prens Charles ile küçük yaşlarda aşk yaşamasına rağmen hem kendisinin, hem de prensin evliliği ilişkilerinin gecikmesine sebep olmuş; hatta Diana ile Charles ayrılığı bu aşka bağlanmıştır. Diana Spencer'in ölümünün ardından Veliaht Prens Charles ile 2005 yılında II. Elizabeth'in onayı ile evlendi.