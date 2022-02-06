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Kraliçe Elizabeth yeni kraliçenin kim olacağını duyurdu! Kraliçe adayı Prens Charles'ın eşi Camilla kimdir, ne zaman evlendi?

#Prens Charles'ın Eşi Camilla#Kraliçe Elizabeth#Prens Charles'ın Eşi Camilla Kimdir

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, tahttaki 70. yıldönümünde dikkat çeken bir mesajla gündemde yer aldı. Kraliçe Elizabeth, kendisinden sonra kraliçe koltuğunda Prens Charles'ın eşi Camilla'nın 'kraliçe' unvanını almasını dilediğini söyledi. Peki, Prens Charles'ın eşi Camilla kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Cornwall Düşesi Camilla Parker Bowles hakkında merak edilenler...

1/3Kraliçe Elizabeth yeni kraliçenin kim olacağını duyurdu Kraliçe adayı Prens Charlesın eşi Camilla kimdir, ne zaman evlendi

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, Prens Charles kral olduğunda, eşi Camilla'nın kraliçe unvanını almasını dilediğini söyledi. Kraliçe tahttaki 70. yıldönümü için ilettiği mesajda, Prens Charles kral olduğunda, halkın ona ve eşi Camilla'ya aynı şekilde destek vereceğini söyleyerek, aynı zamanda halka bu zamana kadar verdikleri destek için de teşekkür etti.

2/3CAMİLLA PARKER BOWLES KİMDİR

CAMİLLA PARKER BOWLES KİMDİR?

Camilla Rosemary, asıl adı Camilla Rosemary Mountbatten-Windsor olan ya da daha önceki eşinin soyadıyla Camilla Parker Bowles, (d. 17 Temmuz 1947), Birleşik Krallık Kraliçesi olan II. Elizabeth'in gelini ve Galler Prensi olan Charles'ın ikinci eşidir.

Camilla Parker, Prens Charles ile küçük yaşlarda aşk yaşamasına rağmen hem kendisinin, hem de prensin evliliği ilişkilerinin gecikmesine sebep olmuş; hatta Diana ile Charles ayrılığı bu aşka bağlanmıştır. Diana Spencer'in ölümünün ardından Veliaht Prens Charles ile 2005 yılında II. Elizabeth'in onayı ile evlendi.

3/3Kraliçe Elizabeth yeni kraliçenin kim olacağını duyurdu Kraliçe adayı Prens Charlesın eşi Camilla kimdir, ne zaman evlendi

Ayrıca yasal olarak, Camilla Galler Prensesidir, ancak kocasının en yüksek rütbeli yan unvanı olan Cornwall Dükü'nün kadınsı biçimini kullanmaktadır, çünkü Galler Prensesi unvanı, bu unvanın önceki sahibi Diana ile benimsenmiştir. Cornwall Düşesi ve İskoçya'da Rothesay Düşesi unvanını taşır. Düşes, Galler Prensi'nin Kral olması durumunda yasal ve otomatik olarak Kraliçe olacaktır. Fakat Düşes Kraliçe olarak değil Prenses olarak anılacaktır.

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#Prens Charles'ın Eşi Camilla#Kraliçe Elizabeth#Prens Charles'ın Eşi Camilla Kimdir