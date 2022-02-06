Kraliçe Elizabeth yeni kraliçenin kim olacağını duyurdu! Kraliçe adayı Prens Charles'ın eşi Camilla kimdir, ne zaman evlendi?

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, Prens Charles kral olduğunda, eşi Camilla'nın kraliçe unvanını almasını dilediğini söyledi. Kraliçe tahttaki 70. yıldönümü için ilettiği mesajda, Prens Charles kral olduğunda, halkın ona ve eşi Camilla'ya aynı şekilde destek vereceğini söyleyerek, aynı zamanda halka bu zamana kadar verdikleri destek için de teşekkür etti.
Camilla Rosemary, asıl adı Camilla Rosemary Mountbatten-Windsor olan ya da daha önceki eşinin soyadıyla Camilla Parker Bowles, (d. 17 Temmuz 1947), Birleşik Krallık Kraliçesi olan II. Elizabeth'in gelini ve Galler Prensi olan Charles'ın ikinci eşidir.
Camilla Parker, Prens Charles ile küçük yaşlarda aşk yaşamasına rağmen hem kendisinin, hem de prensin evliliği ilişkilerinin gecikmesine sebep olmuş; hatta Diana ile Charles ayrılığı bu aşka bağlanmıştır. Diana Spencer'in ölümünün ardından Veliaht Prens Charles ile 2005 yılında II. Elizabeth'in onayı ile evlendi.
Ayrıca yasal olarak, Camilla Galler Prensesidir, ancak kocasının en yüksek rütbeli yan unvanı olan Cornwall Dükü'nün kadınsı biçimini kullanmaktadır, çünkü Galler Prensesi unvanı, bu unvanın önceki sahibi Diana ile benimsenmiştir. Cornwall Düşesi ve İskoçya'da Rothesay Düşesi unvanını taşır. Düşes, Galler Prensi'nin Kral olması durumunda yasal ve otomatik olarak Kraliçe olacaktır. Fakat Düşes Kraliçe olarak değil Prenses olarak anılacaktır.