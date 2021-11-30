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Kraliçe Elizabeth, Kate ile William'ı öyle görmeye dayanamadı
Geleceğinin umudu olan torunlarından biri tarafından kelimenin tam anlamıyla "yüz üstü" bırakılan İngiltere Kraliçesi Elizabeth'i, kendisinin veliahtı olan diğer torunu da biraz şaşırttı iddialara göre.
UMUDU WILLIAM İLE KATE
Son dönemde sağlık sorunları yüzünden resmi görevlerini azaltan Kraliçe yerine bazı ziyaret ve etkinliklere en büyük oğlu ve ilk sıradaki veliahtı Prens Charles ile taht için babasından sonra ikinci sırada gelen torunu Prens William katılıyor. Kraliçe, kamuoyu karşısına daha az çıkarken onun yerini bu iki veliahtı alıyor.
O ZİYARETTE ŞAŞIRDI
İngiliz basınında yer alan haberlere göre Kate ile William'ın en büyük oğlu George, pazar günleri 95 yaşındaki Kraliçe'yi sık sık ziyaret ediyor. Bazen de Kraliçe, torununun evine gidiyor. Express gazetesi tarafından ortaya çıkarılan bir rapora göre, Kraliçe, Cambridge ailesinin Anmer Hall konutuna 2018 yılında yaptığı ziyaret sırasında onların bazı ev alışkanlıklarını gördü ve belirtilene göre "buna dayanamadı."
MUTFAKTA AİLE SAATİ
Bir saray çalışanının ileri sürdüğüne göre, Kraliçe, William ile Kate'in çocukları George, Charlotte ve Louis ile mutfakta uzun uzun vakit geçirdiklerini gördü ve buna dayanamadı.
MUTFAK DEĞİL ODADA VAKİT GEÇİRMEYE ALIŞKIN
Kaynak şunları söyledi: "Kraliçe buna dayanamadı çünkü o bu tür etkinliklerin mutfakta değil bir odada yapılmasına alışık. "
MODERN NESİL DAHA FARKLI
Bu yüzden de William ve Kate'in de aralarında bulunduğu yeni neslin modern hayat tarzına uygun bazı davranışlarını kabullenmek onun için çok da kolay olmuyor iddialara göre.
YERİNDE OLMAK İSTER MİYDİNİZ?
Yeryüzünde Kate Middleton'ın adını duyduğunda onun gibi olmaya özenen kaç milyon tane genç kız vardır kim bilir! Önce bir düşünelim: Sıradan bir ailede dünyaya gelip gerçek bir prensin kalbini çalıyorsunuz. Sonra da onunla evlenip gerçek bir sarayda yaşamaya başlıyorsunuz. Başka koşullarda yanına bile yaklaşamayacağınız soyluluk unvanları, göz kamaştıran mücevherler. Üstelik ileride gerçek bir kraliçe olup tahta çıkmak da cabası. Dışarıdan görünüş bu.
KATE MIDDLETON OLMAK ZOR!
Ama elbette hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değil. Kate Middleton'ın hayatı da uzaktan göründüğü kadar çekici olmayabilir bazı ayrıntılar ortaya döküldüğünde... Gelin o ayrıntılara bir de yakından bakalım. Sonra da bir kez daha düşünün, gerçekten onun yerinde olmak ister miydiniz...
MESLEK TANIMI FARKLI
Belki de Kate Middleton da küçük bir kızken günün birinde kraliyet ailesinin bir üyesi olmayı hayal etmişti. Sonunda oldu da! Ama o artık sadece bir kraliyet ailesi üyesi. Cambridge Düşesi Catherine. Sonuçta bu bir kariyer değil, ve Middleton'a torunuyla evlendiği için Kraliçe 2. Elizabeth tarafından verilen bir unvan. Yani Kate Middleton hayatı boyunca, öğretmen ya da avukat gibi bir meslek sahibi olarak anılamayacak. Kardeşi Pippa gibi canı istediğinde kitap yazıp canı istediğinde dans derslerine gidemeyecek.
SOSYAL MEDYA YOK
Kate Middleton pek çok yaşıtı gibi Facebook, Instagram ya da Twitter hesaplarına sahip olamayacak. Kocasının, çocuklarının ya da gittiği yerlerin fotoğraflarını çekip paylaşamayacak. Onun yerine bu işleri sarayın resmi görevlileri, resmi hesaplardan son derece resmi bir şekilde yapıyor.
ADIM ATSA HABER OLUYOR
Bir sürü insanın gözleri üzerinize dikilecek... Yani bir başka deyişle resmi görevleriniz dışında da size yöneltilmiş bir sürü bakış, bu kadar değil onlarca objektif ve kamera, adım adım sizi takip edecek. Sıradan bir günde çocuğunuzla sokağa çıktığınızda ya da canınız alışverişe gitmek istediğinde bunun bile tadını çıkaramayacaksınız. Gittiğiniz her yer, giydiğiniz tüm kıyafetler ve yaptığınız her hareket öyle ya da böyle bazen de canınızı sıkan haberlere konu olacak.
CANI NE İSTERSE GİYEMİYOR
Kate Middleton'ın canı ne isterse onu giydiğini sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Elbette onun da istediklerini giydiği zamanlar oluyordur ama çok da değil. Çünkü iddialara göre Middleton'ın kamu görevleri sırasında giyeceklerine Kraliçe 2. Elizabeth'in güvendiği ve görevlendirdiği bir danışman karar veriyor.
GİYDİĞİ HER ŞEY ELEŞTİRİ KONUSU
Özellikle de "etek felaketlerinden" sonra bu durum günlerce haber olmuştu. Bu yüzden Kate Middleton, sık sık moda eleştirmenleri tarafından tutucu hatta sıkıcı diye nitelendirilen bir tarzda giyiniyor. Giydiğiniz her şeyin başkaları tarafından belirlenmesi ve başka bazı kişiler tarafından acımasızca eleştirilmesi çok da hoş bir durum değil.
GÜLÜMSEMEK ZORUNDA
Kate Middleton gittiği her yerde sürekli olarak kibar kibar gülümsemek ve etrafına gelen insanlarla bir iki kelime de olsa bir şeyler konuşmak zorunda. Sonuçta kraliyet ailesinin bir üyesi ve yaptığı her şey doğrudan ya da dolaylı olarak koca bir aileyi ilgilendiriyor. Sözgelimi Middleton, canının sıkkın olduğu bir günde bunu kendine saklamak ve dört duvar arasında yaşamak zorunda. Öyle asık suratla ortalarda görünmesi hoş karşılanmaz.
BEBEĞİNİ KENDİ DOĞURMADI İDDİASI
Ya da tıpkı ikinci bebeğinin doğumundan sonra olduğu gibi fazla iyi görünse bu kez de başka söylentiler çıkar. Yani ne olursa olsun söylenti çıkar. Kate Middleton,Prenses Charlotte'u dünyaya getirdikten sonra çekilen fotoğraflarında çok iyi göründüğü için bebeğini kendisi doğurmamış olmakla bile itham edilmişti!
NORMAL BİR HAYATI OLMAYACAK
Kate Middleton ve Prens William evlenmeden önce yapılan bir ankette kadınlara Middleton'ı kıskanıp kıskanmadıkları sorulmuştu. Kadınların yüzde 86'sı İngiltere'nin gelecekteki kraliçesi olarak Middleton'ı hiç kıskanmadığını söylemişti. Buna gerekçe olarak da "Çünkü Düşes asla normal bir hayat sürdüremeyecek" demişti.