Kraliçe Elizabeth, Kate ile William'ı öyle görmeye dayanamadı

MESLEK TANIMI FARKLI

Belki de Kate Middleton da küçük bir kızken günün birinde kraliyet ailesinin bir üyesi olmayı hayal etmişti. Sonunda oldu da! Ama o artık sadece bir kraliyet ailesi üyesi. Cambridge Düşesi Catherine. Sonuçta bu bir kariyer değil, ve Middleton'a torunuyla evlendiği için Kraliçe 2. Elizabeth tarafından verilen bir unvan. Yani Kate Middleton hayatı boyunca, öğretmen ya da avukat gibi bir meslek sahibi olarak anılamayacak. Kardeşi Pippa gibi canı istediğinde kitap yazıp canı istediğinde dans derslerine gidemeyecek.