Kraliçe Elizabeth göreve döndü: 73 yıl sonra ilk kez tek başına

Philip, her ne kadar kamuoyu karşısında ailenin hakimi gibi görünse de evde Philip'in sözünün geçtiği hep konuşuluyordu. Ama öte yandan ülke yönetimiyle ilgili konularda da Elizabeth, eşini işine karıştırmıyordu. Elizabeth ile Philip'in dört tane çocuğu oldu: Charles, Anne, Andrew ve Edward. Her ikisi de hem torunlarını hem de onların çocuklarını görebilecek kadar uzun yaşadı. 73 yıl boyunca evli kalan 94 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth aynı zamanda Kraliçe Victoria'ya ait olan 23 bin 266 gün tahtta kalma rekorunu da çoktan ele geçirdi.