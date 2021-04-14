Kraliçe Elizabeth göreve döndü: 73 yıl sonra ilk kez tek başına
Kendi ailesinde bile eşine az rastlanacak kadar uzun süren bir evlilik yürüten Kraliçe 2. Elizabeth, 73 yıllık eşi Prens Philip'in ölümünden dört gün sonra yeniden görevinin başına döndü.
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Kendi ailesinde bile eşine az rastlanacak kadar uzun süren bir evlilik yürüten Kraliçe 2. Elizabeth, 73 yıllık eşi Prens Philip'in ölümünden dört gün sonra yeniden görevinin başına döndü.
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İlk gençlik yıllarından bu yana hep hayatında olan 99 yaşındaki Prens Philip'in halata veda etmesinin ardından 8 gün yas tutacağını belirtilen Kraliçe, programını bozdu. Kraliçe, ilk kez eşini kaybetmiş bir kadın olarak, kıdemli çalışanlarından biri olan Earl Peel'in emeklilik törenine katıldı. Kraliçe 2. Elizabeth, 17 Nisan Cumartesi günü de eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in cenaze törenine katılacak. Bu arada Kraliçe'nin, cenaze töreni ile ilgili hazırlıklarla da yakından ilgilendiği belirtiliyor. (Fotoğraf: Arşiv)
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Kraliçe Elizabeth, 73 yıl boyunca evli kaldığı Prens Philip ile ilk karşılaştığında henüz 8 yaşında bir çocuktu. Bu karşılaşma, o dönem prenses unvanını taşıyan Elizabeth'in kuzeni Prenses Marina'nın 1934 yılındaki düğününde olmuştu.
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Ülkenin tahtının veliahtı olan Elizabeth ile o dönemde deniz kuvvetlerinin başarılı bir üyesi olan Philip, daha sonra 1939'da Darmouth Kraliyet Deniz Koleji'nde bir araya geldiler. Philip, o gün genç Elizabeth'i bir kez daha etkilemeyi başardı.
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O dönemde henüz babası hayatta olan Prenses Elizabeth ile Philip, 1947 yılında evlendiler. Beş yıl sonra da Kral 6. George ölünde Elizabeth, 2. Elizabeth olarak tahta çıktı. Taç giyme töreni 1953 yılında yapıldı.
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Prens Philip, Elizabeth ile evlenirken deniz kuvvetlerindeki kariyerini de geride bıraktı. Kraliyet damadı olarak evliliğin ardından kendisine Edinburgh Dükü unvanı verildi. Bu arada onun ölümünden sonra bu unvanın en küçük oğlu Prens Edward'a geçeceğini de hatırlatalım.
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Elizabeth'in 73 yıl boyunca evli kaldığı Prens Philip'e henüz 13 yaşındayken aşık olduğu söyleniyor. Çift evlenmeden önce Philip'in, geleceğin kraliçesine uygun bir eş olmadığı bile konuşuldu. Bu işin yürüyeceğinden pek de emin olmayanlar arasında Elizabeth'in, kendisiyle aynı adı taşıyan annesi ile babası Kral 6. George da vardı. Fakat çiftin evlenmesine sonunda razı olundu.
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Philip her ne kadar Yunan Prensi olarak bilinse de kökleri Danimarka ve Almanya'ya kadar uzanıyor. Hatta ailesinde İkinci Dünya Savaşı sırasında dünyayı kan gölüne çeviren Naziler olduğu bile söyleniyor. Bütün çekincelere rağmen Elizabeth ile Philip 1947 yılının 20 Kasım'ında evlendi. Düğünleri de TV'den yayınlandı.
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Philip, her ne kadar kamuoyu karşısında ailenin hakimi gibi görünse de evde Philip'in sözünün geçtiği hep konuşuluyordu. Ama öte yandan ülke yönetimiyle ilgili konularda da Elizabeth, eşini işine karıştırmıyordu. Elizabeth ile Philip'in dört tane çocuğu oldu: Charles, Anne, Andrew ve Edward. Her ikisi de hem torunlarını hem de onların çocuklarını görebilecek kadar uzun yaşadı. 73 yıl boyunca evli kalan 94 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth aynı zamanda Kraliçe Victoria'ya ait olan 23 bin 266 gün tahtta kalma rekorunu da çoktan ele geçirdi.
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Kraliçe Elizabeth ve Prens Philip'in evlilikleri zaman zaman sarsıntı geçirdi. Özellikle de Philip ile ilgili aldatma söylentileri bir dönem sık sık gündeme geldi. Fakat buna rağmen çift, "ölüm onları ayırıncaya kadar" evliliklerini sürdürdüler. Buna rağmen her ikisi de kendi çocuklarının mutlu ve uzun evlilikler sürdürdüğünü göremedi.
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Yıllar önce kraliyet ailesi: Prens Charles, Ana Kraliçe Elizabeth, o dönemde prenses olan genç Elizabeth, eşi Prens Philip, Kral 6. George ve Prenses Margaret.