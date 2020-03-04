Kraliçe corona virüs kapmasın diye...

Tüm dünyayı kasıp kavuran corona virüsü, İngiltere'nin de kapısını çaldı. Ülke genelinde vaka sayısının 51'e yükseldiği açıklandı. Tüm bu gelişmeler, işleri gereği kalabalık etkinliklere katılmak zorunda kalan kraliyet ailesi üyelerini de etkiledi. Kraliçe 2 Elizabeth ise dün katıldığı etkinlikte virüse karşı her zamanki şıklığını bozmayan bir önlem aldı.
AFP, AP, REUTERS
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Britanya yararına olumlu çalışmalara emek verenlere değer görülen Britanya İmparatorluk Nişanı töreni dün Buckingham Sarayı'nda yapıldı. 93 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth, değer görülenlere nişanlarını taktı. Her zamanki şıklığından ödün vermeyen Kraliçe'nin corona virüs önlemi de dikkat çekti.
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Krem rengi bir kıyafet giyen Kraliçe 2. Elizabeth, ellerine de ona yakın renkte bir eldiven taktı. Kraliçe'nin eldivenlerinin, elbise kollarının açık bıraktığı yere kadar uzanması da dikkatlerden kaçmadı.
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Bu durum her ne kadar Kraliçe 2. Elizabeth'in corona virüs önlemi olarak basına yansısa da Buckingham Sarayı bu konuda herhangi bir açıklama yapmadı. Kraliçe, daha önceki yıllarda İmparatorluk Nişanı töreninde genellikle eldiven kullanmazdı.
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Bu arada ülke genelinde corona virüs alarmının verildiği İngiltere'de, kraliyet ailesinin iki üyesi Prens William ve eşi Kate Middleton da İrlanda gezisine çıktı. Kraliçe 2. Elizabeth'in aksine onların görünür herhangi bir önlem almadığı, el sıkışmaktan geri durmadığı dikkat çekti.
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Bu arada çiftin iki çocuğunun devam ettiği okulda da corona virüs önlemleri üst seviyeye çıktı. Okulun, grip benzeri belirtiler gösteren iki öğrencisi gerekli testler yapıldıktan sonra evlerine gönderildi. Sonuçlar belli oluncaya kadar bu dört öğrenci evlerinde izole bir hayat yaşayacak.