Kraliçe bir an bile yanından ayırmadı: İngiliz medyası sırrını çözdü
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 73 yıllık eşi Edinburgh Dükü Prens Philip, son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreni sırasında tüm kameralar Kraliçe'nin üzerindeydi. Kraliçe'nin bir an olsun yanından ayırmadığı çantasında neler taşıdığı bilgisine İngiliz medyası ulaştı.
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99 yaşında hayata veda eden Prens Philip için dün Windsor Şatosu'nda bulunan St. George's Şapeli'nde tören düzenlendi.
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Prens Philip, Canterburry Başpiskoposu'nun yönettiği törenin ardından toprağa verildi. Cenaze törenini dünyanın dört bir yanından milyonlarca kişi canlı izledi.
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Cenaze töreni sırasında tüm kameralar Kraliçe'nin üzerindeydi. Kraliçe'nin çantasında ne taşıdığı ise Daily Mail'in haberi ile ortaya çıktı.
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İngiliz tabloid gazetesinin Kraliyet Ailesi'ne yakın bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Kraliçe Elizabeth eşinin eşyalarını cenaze boyunca bu çantada taşıdı.
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Aynı habere göre, Prens Philip ile düğün fotoğrafı, Philip'in mendili ve ikilinin Malta günlerinde çekilen bir kare Kraliçe'nin çantasındaydı.
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Evlendikten sonra 1949 yılında Pren'in HMS Magpie'deki görevi nedeniyle Malta'da bir villaya yerleşen çift, 1951 yılına kadar burada yaşamıştı.
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Kraliçe Elizabeth ve Prens Philip 20 Kasım 1947'de Buckingham Sarayı'nda bu pozu vermişti.
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PRENS PHILIP'İN CENAZESİ İKİ KARDEŞ ARASINDAKİ BUZLARI ERİTTİ Mİ?
Bu arada törende ilginç anlar da yaşandı. Aralarının iyi olmadığı bilinen Prens Harry ve Prens William, cenaze töreni sonrası yan yana gelip sohbet ederek yürüdü.
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İki kardeş ve Kate Middleton, tıpkı eski günlerdeki gibi bir görüntü sergiledi. Bu durum da "acaba cenaze töreni iki kardeş arasındaki buzları eritmeye mi başladı?" sorusunu gündeme getirdi.
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Bir ara da Prens Harry ve Prens William, yan yana yürüyerek sohbet etti.
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Prens Philip için devlet töreni değil kraliyet töreni yapıldı. 1997 yılında Prenses Diana için 2002'de de Ana Kraliçe için yine kraliyet töreni düzenlenmişti.
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Tahtın ikinci sıradaki varisi Prens Wililam, şapele eşi Kate Middleton ile birlikte gitti. Her ikisi de siyah giyinip siyah maske taktı. Middleton, tören için Kraliçe'nin koleksiyonunda yer alan inci ve elmas takıları taktı.
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Windsor Şatosu'na ilk ulaşanlardan biri Prens Charles oldu. Kraliçe 2. Elizabeth ile Prens Philip'in ilk çocuğu olan Prens Charles'ın maske taktığı görüldü. Prens'in tören öncesi hazırlıkları son kez kontrol etti.
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Prens Philip ile Kraliçe 2. Elizabeth'in tek kızı olan Prenses Anne'in kızı Zara Tindall ve eşi Mike Tindall da törene katılan yakın aile üyelerinden.
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Dini tören öncesinde Winsdor Şatosu'nun bahçesinde askeri birliklerin geçişi gerçekleşti. Onlar yerlerini aldıktan sonra Milletler Topluluğu üyesi ülkelerin ordularını temsil eden askeri görevlilerin de geçit yaptı.
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ARACI KENDİ TASARLAMIŞTI
Prens Philip'in naaşının taşındığı tabutunun tasarımına kendisi de katkıda bulunmuştu.
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ESERLERİ DE KENDİ SEÇTİ
Prens Philip'in cenaze töreninde askeri bandonun seslendirdiği parçaları kendisi seçmişti. Seslendirilen eserler arasında Johann Sebastian Bach, Sir William Harris, Percy Whitlock, Louis Vierne, Ralph Vaughan Williams'ın eserleri yer aldı.
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BABAYA VEDA
Prens Philip ile Kraliçe 2. Elizabeth'in en büyük çocuğu Prens Charles. kortejin ön sırasında yürüdü.
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NAAŞIN ARDINDAN YÜRÜDÜLER
Prens Philip'in ailesi, onun naaşını taşıyan aracın ardından yürüyerek St. George's Şapeli'ne ulaştı.
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KATE MIDDLETON
Prens Wililam, cenaze kortejine katılacağı için eşi Kate Middleton, St. George's Şapeli'ne bir araçla götürüldü.
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CAMILLA PARKER BOWLES
Prens Charles'ın eşi Camilla Parker Bowles da katılan herkes gibi maskeliydi.
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PRENSES BEATRICE
Prenses Beatrice törene eşi Edoardo Mapelli Mozzi ile katıldı.
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PRENSES EUGENIE
Bir süre önce anne olan Prenses Eugenie'ye de eşi Jack Brooksbank destek verdi.
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SOPHIE WESSEX
Prens Philip'in en küçük oğlu Prens Edward'ın eşi Sophie Wessex.