MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriKraliçe 2. Elizabeth'in kocası Prens Philip ölürse ne olacak?
GeriMagazin Kraliçe 2. Elizabeth'in kocası Prens Philip ölürse ne olacak?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Depo Photos, Backgrid UK, Splash News
Haber Giriş: 24 Şubat 2021 - 07:00 | 

Kraliçe 2. Elizabeth'in kocası Prens Philip ölürse ne olacak?

Bir yıldır hareketli günler geçiren İngiliz kraliyet ailesi son bir haftadır sancılı bir bekleyiş içinde. Bunun nedeni de Kraliçe 2. Elizabeth'in kocası Prens Philip'in bir süredir hastanede olması.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1AİLENİN ENDİŞELİ BEKLEYİŞİ
Abone Olgoogle-news

AİLENİN ENDİŞELİ BEKLEYİŞİ

Geçen hafta Buckingham Sarayı'nın doktorları tarafından hastaneye yönlendirilen 99 yaşındaki Prens Philip için ailesi büyük bir endişe içinde.

2OĞLUNUN ÜZÜNTÜSÜ GÖZLERİNDEN OKUNUYORDU
Abone Olgoogle-news

OĞLUNUN ÜZÜNTÜSÜ GÖZLERİNDEN OKUNUYORDU

Kral Edward VII Hastanesi'nde tedavi altında bulunan Dük'ü ziyaret eden büyük çocuğu Prens Charles'ın çıkıştaki üzgün hali de hastanede olup bitenler hakkındaki endişeleri artırdı. Prens Charles'ın üzgün bakışları, Prens Philip'in durumunun çok da iyi olmadığı görüşünün hakim olmasına yol açtı.

3YOL HARİTASI BELLİ
Abone Olgoogle-news

YOL HARİTASI BELLİ

Elbette istenen bu değil ama, Edinburgh Dükü unvanını taşıyan Prens Philip'in ölümü halinde izlenecek yol haritası da çoktan belirlendi.

4BÜTÜN DETAYLAR HAZIR
Abone Olgoogle-news

BÜTÜN DETAYLAR HAZIR

Operasyon Fort Bridge adı verilen plana göne Prens Philip'in ölümü halinde yapılacak her şey detaylı olarak belirlenmiş durumda. Haberin duyurulmasından sonrasında yapılacaklara kadar.

5EĞER GECE YARISINDAN SONRA HAYATA VEDA EDERSE...
Abone Olgoogle-news

EĞER GECE YARISINDAN SONRA HAYATA VEDA EDERSE...

Prens Philip hayata veda ederse haber, Buckingham Sarayı tarafından ilk olarak resmi yayın kuruluşu BBC'ye verilecek.  Eğer ölüm gece yarısından sonra olursa haberin duyurulması için bir sonraki gün sabah saat 08.88 olması beklenecek. Aksi halde Prens Philip hayata veda ettikten çok kısa bir süre sonra duyuru yapılacak. Ailenin geleneklerine göre ölüm döşeğinde olan üyelerle ilgili duyurular yapılmıyor.  Ancak bu kural, Kraliçe Victoria ve Kral 5. George'un ölümü sırasında bozulmuştu.

6SPİKER SİYAH GİYECEK
Abone Olgoogle-news

SPİKER SİYAH GİYECEK

Prens Philip ölürse, haberi ekranda duyuracak olan spikerlerin de gelişmeleri olay yerinden bildiren muhabirlerin de siyah giymesi gerekiyor. Ticari radyo istasyonları herhangi bir kraliyet ailesi üyesinin ölümü durumunda yas yayınına geçecek. Prens Philip'in ölümü halinde tüm ülkede ulusal yas ilan edilecek. Bayraklar yarıya inecek. Bunun tek istisnası ise Buckingham Sarayı' nın üzerinde dalgalanan bayrak. 

773 YILLIK EVLİLİK
Abone Olgoogle-news

73 YILLIK EVLİLİK

Kraliçe 2. Elizaeth ile Prens Philip geçtiğimiz 20 Kasım'da evliliklerinin 73'üncü yıl dönümünü kutladı.Dünyanın en uzun süre tahtta kalan kraliçesi olma unvanını elinde tutan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth aynı zamanda en uzun süren evliliklerden birinin de kahramanı. Kraliçe 2. Elizabeth ile Yunanistan ve Danimarka kraliyet ailesinin bir üyesi olan Prens Philip 1847 yılında evlendiler. Her ne kadar Philip ile ilgili bazı aldatma iddiaları yılardır konuşulsa da bugün de evliliklerinin 73'üncü yılını kutladılar.

8EVLENDİKLERİNDE ELIZABETH PRENSESTİ
Abone Olgoogle-news

EVLENDİKLERİNDE ELIZABETH PRENSESTİ

Kraliçe ile Edinburgh Dükü unvanını taşıyan Prens Philip, Elizabeth, henüz babası hayattayken yani prenses iken evlendiler. O sırada Elizabeth 21, Philip ise 26 yaşındaydı.

9KORFU ADASINDA DOĞDU
Abone Olgoogle-news

KORFU ADASI'NDA DOĞDU

Kraliçe'nin kocası Prens Philip, 1921 yılında Yunanistan'ın Korfu adasında dünyaya geldi. Doğduğunda kendisine Yunanistan ve Danimarka Prensi unvanı verildi. O dönemde Yunan ve Danimarka kraliyet aileleri henüz tahtlarındaydı.Fakat sonra Yunanistan'da yaşanan ihtilal sonrası aile Yunanistan'dan sürüldü. Prens Philip, İskoç ve Alman okullarında eğitim gördü. 18 yaşına geldiğinde de İngiliz kraliyet donanmasına katıldı. Bu arada aile köklerinin bir bölümünün İngiliz olduğunu da hatırlatalım.

10ASKERİ BAŞARILARI DİKKAT ÇEKTİ
Abone Olgoogle-news

ASKERİ BAŞARILARI DİKKAT ÇEKTİ

1942 yılının ekim ayında, 21 yaşındayken Kraliyet Donanmasının en genç teğmenlerinden birisi olarak, HMS Wallace gemisine atandı. Bundan sonra da askeri başarılarıyla dikkat çekti. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından 1947 yılında Philip, ailesinden gelen bütün titrlerden feragat edip İngiliz olan büyükannesi ve büyükbabasının soyadı olan Mountbatten'ı kullanmaya başladı.

11EVLENİP ASKERİ KARİYERİNE VEDA ETTİ
Abone Olgoogle-news

EVLENİP ASKERİ KARİYERİNE VEDA ETTİ

Aynı yıl İngiltere tahtının ilk sıradaki varisi Prenses Elizabeth ile evlendi. Kayınpederi olan Kral 6. George tarafından bu evlilikten sonra kendisine Edinburgh Dükü unvanı verildi. Bu evlilikle birlikte Prens Philip, çok sevdiği halde denizcilik kariyerine kesin olarak veda etti.

12ALDATMA İDDİALARI GÜNDEMDEN DÜŞMEDİ
Abone Olgoogle-news

ALDATMA İDDİALARI GÜNDEMDEN DÜŞMEDİ

Kraliçe 2. Elizabeth ile Prens Philip her ne kadar çok uzun süredir evli olsalar da ve hiçbir zaman doğrulanmasa da özellikle belli bir dönemde aldatma iddiaları gündeme geldi. Prens Philip'in 50'lerin sonu ile 60'lar boyunca birkaç kez Elizabeth'i aldattığı ileri sürüldü. Oyuncu Pat Kirkwood ve TV yıldızı Katie Boyle ile Philip'in adı anıldı. 

13ADI ÜNLÜ OYUNCUYLA ANILDI
Abone Olgoogle-news

ADI ÜNLÜ OYUNCUYLA ANILDI

Prens Philip'in 50'lerin sonu ile 60'lar boyunca birkaç kez Elizabeth'i aldattığı ileri sürüldü. Oyuncu Pat Kirkwood ve TV yıldızı Katie Boyle ile Philip'in adı anıldı. Bunun yanı sıra Prens Philip'in kraliyet yatı Britannia ile yaptığı denizaşırı gezide, kimliği bilinmeyen bir kadınla ilişkisi olduğu da ileri sürüldü. Bundan iki yıl önce herkesin "şöhret meraklısı" olarak tanımladığı Lady Colin Campbell kaleme aldığı kitapta Prens'in kendisiyle bile flört ettiğini ileri sürmüştü. Bütün bu iddialar asla kanıtlanmasa da hiçbir zaman unutulmadı.

14DÖRT ÇOCUKLARI BULUNUYOR
Abone Olgoogle-news

DÖRT ÇOCUKLARI BULUNUYOR

Prens Philip ile Kraliçe 2 Elizabeth'in, Charles,Anne, Andrew ve Edward adında dört tane çocuğu bulunuyor. Çift, torunlarının yanı sıra torunlarının çocuklarını göre şansını da elde etti.

15
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi