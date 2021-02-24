Kraliçe 2. Elizabeth'in kocası Prens Philip ölürse ne olacak?

Geçen hafta Buckingham Sarayı'nın doktorları tarafından hastaneye yönlendirilen 99 yaşındaki Prens Philip için ailesi büyük bir endişe içinde.
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OĞLUNUN ÜZÜNTÜSÜ GÖZLERİNDEN OKUNUYORDU
Kral Edward VII Hastanesi'nde tedavi altında bulunan Dük'ü ziyaret eden büyük çocuğu Prens Charles'ın çıkıştaki üzgün hali de hastanede olup bitenler hakkındaki endişeleri artırdı. Prens Charles'ın üzgün bakışları, Prens Philip'in durumunun çok da iyi olmadığı görüşünün hakim olmasına yol açtı.
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YOL HARİTASI BELLİ
Elbette istenen bu değil ama, Edinburgh Dükü unvanını taşıyan Prens Philip'in ölümü halinde izlenecek yol haritası da çoktan belirlendi.
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BÜTÜN DETAYLAR HAZIR
Operasyon Fort Bridge adı verilen plana göne Prens Philip'in ölümü halinde yapılacak her şey detaylı olarak belirlenmiş durumda. Haberin duyurulmasından sonrasında yapılacaklara kadar.
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EĞER GECE YARISINDAN SONRA HAYATA VEDA EDERSE...
Prens Philip hayata veda ederse haber, Buckingham Sarayı tarafından ilk olarak resmi yayın kuruluşu BBC'ye verilecek. Eğer ölüm gece yarısından sonra olursa haberin duyurulması için bir sonraki gün sabah saat 08.88 olması beklenecek. Aksi halde Prens Philip hayata veda ettikten çok kısa bir süre sonra duyuru yapılacak. Ailenin geleneklerine göre ölüm döşeğinde olan üyelerle ilgili duyurular yapılmıyor. Ancak bu kural, Kraliçe Victoria ve Kral 5. George'un ölümü sırasında bozulmuştu.
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SPİKER SİYAH GİYECEK
Prens Philip ölürse, haberi ekranda duyuracak olan spikerlerin de gelişmeleri olay yerinden bildiren muhabirlerin de siyah giymesi gerekiyor. Ticari radyo istasyonları herhangi bir kraliyet ailesi üyesinin ölümü durumunda yas yayınına geçecek. Prens Philip'in ölümü halinde tüm ülkede ulusal yas ilan edilecek. Bayraklar yarıya inecek. Bunun tek istisnası ise Buckingham Sarayı' nın üzerinde dalgalanan bayrak.
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73 YILLIK EVLİLİK
Kraliçe 2. Elizaeth ile Prens Philip geçtiğimiz 20 Kasım'da evliliklerinin 73'üncü yıl dönümünü kutladı.Dünyanın en uzun süre tahtta kalan kraliçesi olma unvanını elinde tutan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth aynı zamanda en uzun süren evliliklerden birinin de kahramanı. Kraliçe 2. Elizabeth ile Yunanistan ve Danimarka kraliyet ailesinin bir üyesi olan Prens Philip 1847 yılında evlendiler. Her ne kadar Philip ile ilgili bazı aldatma iddiaları yılardır konuşulsa da bugün de evliliklerinin 73'üncü yılını kutladılar.
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EVLENDİKLERİNDE ELIZABETH PRENSESTİ
Kraliçe ile Edinburgh Dükü unvanını taşıyan Prens Philip, Elizabeth, henüz babası hayattayken yani prenses iken evlendiler. O sırada Elizabeth 21, Philip ise 26 yaşındaydı.
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KORFU ADASI'NDA DOĞDU
Kraliçe'nin kocası Prens Philip, 1921 yılında Yunanistan'ın Korfu adasında dünyaya geldi. Doğduğunda kendisine Yunanistan ve Danimarka Prensi unvanı verildi. O dönemde Yunan ve Danimarka kraliyet aileleri henüz tahtlarındaydı.Fakat sonra Yunanistan'da yaşanan ihtilal sonrası aile Yunanistan'dan sürüldü. Prens Philip, İskoç ve Alman okullarında eğitim gördü. 18 yaşına geldiğinde de İngiliz kraliyet donanmasına katıldı. Bu arada aile köklerinin bir bölümünün İngiliz olduğunu da hatırlatalım.
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ASKERİ BAŞARILARI DİKKAT ÇEKTİ
1942 yılının ekim ayında, 21 yaşındayken Kraliyet Donanmasının en genç teğmenlerinden birisi olarak, HMS Wallace gemisine atandı. Bundan sonra da askeri başarılarıyla dikkat çekti. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından 1947 yılında Philip, ailesinden gelen bütün titrlerden feragat edip İngiliz olan büyükannesi ve büyükbabasının soyadı olan Mountbatten'ı kullanmaya başladı.
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EVLENİP ASKERİ KARİYERİNE VEDA ETTİ
Aynı yıl İngiltere tahtının ilk sıradaki varisi Prenses Elizabeth ile evlendi. Kayınpederi olan Kral 6. George tarafından bu evlilikten sonra kendisine Edinburgh Dükü unvanı verildi. Bu evlilikle birlikte Prens Philip, çok sevdiği halde denizcilik kariyerine kesin olarak veda etti.
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ALDATMA İDDİALARI GÜNDEMDEN DÜŞMEDİ
Kraliçe 2. Elizabeth ile Prens Philip her ne kadar çok uzun süredir evli olsalar da ve hiçbir zaman doğrulanmasa da özellikle belli bir dönemde aldatma iddiaları gündeme geldi. Prens Philip'in 50'lerin sonu ile 60'lar boyunca birkaç kez Elizabeth'i aldattığı ileri sürüldü. Oyuncu Pat Kirkwood ve TV yıldızı Katie Boyle ile Philip'in adı anıldı.
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ADI ÜNLÜ OYUNCUYLA ANILDI
Prens Philip'in 50'lerin sonu ile 60'lar boyunca birkaç kez Elizabeth'i aldattığı ileri sürüldü. Oyuncu Pat Kirkwood ve TV yıldızı Katie Boyle ile Philip'in adı anıldı. Bunun yanı sıra Prens Philip'in kraliyet yatı Britannia ile yaptığı denizaşırı gezide, kimliği bilinmeyen bir kadınla ilişkisi olduğu da ileri sürüldü. Bundan iki yıl önce herkesin "şöhret meraklısı" olarak tanımladığı Lady Colin Campbell kaleme aldığı kitapta Prens'in kendisiyle bile flört ettiğini ileri sürmüştü. Bütün bu iddialar asla kanıtlanmasa da hiçbir zaman unutulmadı.
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DÖRT ÇOCUKLARI BULUNUYOR
Prens Philip ile Kraliçe 2 Elizabeth'in, Charles,Anne, Andrew ve Edward adında dört tane çocuğu bulunuyor. Çift, torunlarının yanı sıra torunlarının çocuklarını göre şansını da elde etti.