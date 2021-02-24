Kraliçe 2. Elizabeth'in kocası Prens Philip ölürse ne olacak?

EĞER GECE YARISINDAN SONRA HAYATA VEDA EDERSE... Prens Philip hayata veda ederse haber, Buckingham Sarayı tarafından ilk olarak resmi yayın kuruluşu BBC'ye verilecek. Eğer ölüm gece yarısından sonra olursa haberin duyurulması için bir sonraki gün sabah saat 08.88 olması beklenecek. Aksi halde Prens Philip hayata veda ettikten çok kısa bir süre sonra duyuru yapılacak. Ailenin geleneklerine göre ölüm döşeğinde olan üyelerle ilgili duyurular yapılmıyor. Ancak bu kural, Kraliçe Victoria ve Kral 5. George'un ölümü sırasında bozulmuştu.