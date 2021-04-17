Prens Philip son yolculuğuna böyle uğurlanacak: Asla yan yana yürümeyecekler!
Kraliçe 2. Elizabeth'in geçen hafta hayata veda eden 73 yıllık eşi Prens Philip, 17 Nisan'da düzenlenecek bir törenle son yolculuğuna uğurlanacak. Türkiye saati ile 17:00'de başlayacak olan tören TV kanallarından da canlı olarak yayınlanacak. İşte törenle ilgili ayrıntılar.
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PRENS'E SON VEDA
Geçen hafta 99 yaşında hayata veda eden Prens Philip'in son yolculuğuna uğurlanacağı törenin programı da önceden belirlendi. BBC Türkçe'nin haberine göre tören, Windsor Şatosu'nda yer alan St George's Şapeli'nde saat 17:00'de başlayacak. Burası Kraliyet ailesinin düğün ya da cenaze gibi etkinliklerde kullandığı bir ibadethane. Bu şapel kısa bir süre önce iki mutlu olaya tanıklık etmişti. Prens Harry ile Meghan Markle ve Prenses Eugenie ile Jack Brooksbank burada evlenmişti. Bu kez Prens Philip son yolculuğuna buradan uğurlanacak.
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TÖRENİN AYRINTILARI BELİRLENDİ
Prens Philip'in ölümünden önce sade bir tören isteği de yerine getirilecek. Bu yüzden halkın saygısını sunabilmesi için naaşının bulunduğu tabu bir katafalka konulmadı. Bunun yerine Windsor Kalesi'ndeki özel şapelde yattı.
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PROVALAR YAPILDI
Prens'in tabutu armasının bulunduğu kişisel bayrağına sarılacak. Bu bayrakta İngiltere'de sahip olduğu unvanlardan Yunan kökenlerine kadar yaşamının bütün unsurlarını yansıtan semboller yer alıyor.
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KRALİYET TÖRENİYLE GÖMÜLECEK
Kraliçe 2. Elizabeth'in 73 yıllık eşi Prens Philip için devlet töreni değil kraliyet töreni yapılacak. 1997 yılında Prenses Diana için 2002'de de Ana Kraliçe için kraliyet töreni düzenlenmişti.
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SADECE YAKIN AİLE ÜYELERİ KATILACAK
Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle törene az sayıda kişi katılacak. Bunların büyük bölümü Edinburgh Dükü unvanı taşıyan Prens Philip'in aile üyeleri. Başbakan Boris Johnson, törene kendisi yerine Prens'in yakınlarından bir kişinin katılabilmesi için kendisinin daveti kabul etmediğini açıklamıştı.
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KENDİ TASARLADIĞI ARAÇTA TABUTU TAŞINACAK
Prens Philip'in isteği üzerine tabutu, tasarımına katkıda bulunduğu modifiye edilmiş bir Land Rover üzerinde kısa bir süre taşınacak. Tabut St George's Şapeli'nin avlusuna götürülüp bu araca yerleştirilecek. Sonra da cenaze korteji başlayacak. Aracın etrafında da tabutu taşıyacak olan Kraliyet Deniz Piyadeleri ve Prens Philip'in askeri unvanlarının bulunduğu birliklerde görev yapan askerler yer alacak.
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AİLE TABUTUN ARKASINDAN YÜRÜYECEK
Kraliçe ile Prens'in en büyük oğlu Prens Charles'ın da aralarında bulunduğu aile üyeleri ise tabutun arkasında yürüyecek. Kraliçe ise ayin için kiliseye gidecek. Yol boyunca top atışları yapılacak ve kilise çanları çalacak. Land Rover St George's Kilisesi'nin Batı Merdivenlerine ulaşacak ve tören kıtası ile ulusal marşı bandoyla karşılanacak.
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ŞAPELE SADECE AİLE ÜYELERİ GİRECEK
Kraliyet Suvari Alayı'nın mensupları Batı Merdivenleri'nin etrafına dizilecek ve tabut merdivenlerden çıkartılırken, Kraliyet Donanması'ndan bir gayda grubu çalacak. Dük'ün arması bulunan bayrağa sarılı tabutu, bir çelenk ve üzerindeki donanma şapkası ve kılıcıyla Windsor baş papazı ve Canterburry Başpsikoposu tarafından karşılanacak. Sadece Kraliyet Ailesi ve Dük'ün özel sekreteri kiliseye girebilecek, kortejin geri kalan kısmı dışarıda kalacak. Ülke genelinde Prens Philip'in anısına bir dakikalık saygı duruşu yapılacak. Törenin ardından Prens Philip'in naaşı Kraliyet lahitine konulacak.
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ÜNİFORMA YERİNE YAS GİYSİSİ
Bu arada cenaze töreninde daha önce örneğine rastlanmayan bir görüntü de sergilenecek. İngiliz kraliyet ailesinin askeri rütbe sahibi hiçbir üyesi o törende üniforma giymeyecek. 99 yaşında hayata veda eden Prens Philip'in, her biri askeri rütbe taşıyan çocukları Prens Charles, Prenses Anne, Prens Andrew ve Prens Edward, bir geleneği bozup o törende askeri üniforma giymeyecek. Bunun yerine hepsi yas giysileri içinde olacak. Ailenin geleneğine göre, kıdemli üyeler eğer askeri bir rütbeye sahiplerse böyle törenlere üniforma ile katılıyordu. Fakat İngiliz basınının önde gelen gazete ve internet sitelerine göre bu kez farklı bir uygulama yapılacak.
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KRALİÇE'NİN İSTEĞİ
Yine bu haberlere göre bu durum Kraliçe 2. Elizabeth'in isteği. Prens Philip'in çocuklarının özellikle de ailedeki görevlerini bırakıp eşi Meghan Markle ile birlikte ABD'ye taşınan torunu Prens Harry'nin törene üniformayla mı yoksa siyah takım elbiseyle mi katılacağı merak ediliyordu. Harry, aileden resmi olarak ayrıldığında bütün askeri unvanlarını da kaybetti.
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HARRY ÜNİFORMA GİYMEK İSTEDİ
Basına yansıyan bazı iddialara göre her ne kadar aileden ayrılmış ve bu yüzden artık hiçbir askeri unvanı kalmamış olsa da Harry'nin, büyükbabası onuruna törende askeri üniforma giymek istediği iddiaları da basına yansımıştı. Hem ortanca oğlu Andrew hem de torunu Harry nedeniyle Kraliçe'nin geleneksel olmayan bu kararı aldığı ve aile üyelerinin yas kıyafetiyle törene katılmasını istediği ileri sürülüyor.
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MEGHAN MARKLE KATILMIYOR
Törenle ilgili en çok merak edilen ayrıntılardan biri de aralarının uzun süredir açık olduğu bilinen Prens Harry Prens William'ın durumu. Prens Harry'nin eşi Meghan Markle ikinci bebeğe hamile olduğu için törene katılmıyor. Her ne kadar doktorunun ABD'den seyahate izin vermediği için törene gidemedeği söylese de bu durumd Oprah Winfrey röportajında aileye yönelttiğ isert eleştirilerin etkisi olduğu da konuşuluyor. Prens William'ın eşi Kate Middleton ise törene katılıyor.
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WILLIAM İLE HARRY YAN YANA GELMEYECEK
Bu arada William ile Harry törende asla yan yana yürümeyecekler. Normalde bu tür törenlerde yan yana bulunmaları gereken iki kardeş bu kez aralarına kuzenlerini alarak yürüyecek. Törenin başından sonuna kadar Prens William ile Prens Harry'nin arasında halaları Prenses Anne'in oğlu Peter Phillips bulunacak. Phillips, Kraliçe ile eşinin tek kızı olan Prenses Anne'nin, Mark Phillips ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu.
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SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN AİLE FOTOĞRAFLARI PAYLAŞILDI
Bu arada İngiliz kraliyet ailesinin üyeleri de kaybettikleri aile büyükleri Prens Philip anısına, onunla çekilen fotoğraflarını da sosyal medya hesaplarından paylaştı. Prens William, eşi Kate Middleton ile ortak hesaplarından, dedesinin büyük oğlu George ile çekilen bu pozunu paylaşıp duygusal bir mesaj kaleme aldı.
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William ile Kate'in ortak hesabından paylaşılan pozlardan biri de bu. Bir aile ziyareti sırasında çekilen bu fotoğraf ilk kez gün ışığına çıktı.
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Kate Middleton'ın çektiği bu fotoğraf da hem çiftin hesabında hem de Kraliçe ile eşinin resmi Instagram hesabında yer aldı.
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Prenses Anne'in kızı Zara Tindall'ın kocası Mike Tindall da Prens'in kızı Mia ile çekilen bu fotoğrafını paylaşarak onu andı.
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Prenses Eugenie, büyükbabası ve kardeşi Beatrice ile çekilen bu fotoğrafı paylaşıp duygularını dile getirdİ.
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Kraliçe ile Prens'in resmi Instagram hesabında yer alan paylaşımlardan biri.