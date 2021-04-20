Kraliçe 2. Elizabeth'e ikinci şok: Cenazeden dönünce acı haberi aldı

İNGİLİZ KRALİYET AİLESİ KÜÇÜLÜYOR İDDİASI Kendi istekleriyle ABD'ye taşınan ve orada yeni bir hayata başlayan Prens Harry ile Meghan Markle ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Bu iddiaya göre Harry ile Meghan'ın kraliyet ailesi ile bağlantıları yakında gerçekten kesilecek. Bunun nedeni ise Prens Charles'ın kafasındaki plan. Zaten bir süredir bu konuda iddialar ortaya atılıyordu. Fakat artık Kraliçe Elizabeth'in bu konuda oğlu Charles ile mücadele etmekten bıktığı ve onun isteğini kabul etmeye karar verdiği ileri sürüldü.