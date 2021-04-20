Kraliçe 2. Elizabeth'e ikinci şok: Cenazeden dönünce acı haberi aldı
73 yıllık eşi Prens Philip'in ölümüyle sarsılan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'e bir acı şok daha! Eşiyle vedalaştığı cenaze töreninden sonra konutuna dönen Elizabeth, o gün bir kötü haber daha aldı.
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CENAZE DÖNÜŞÜ ACI HABERİ ALDI
Kraliçe 2. Elizabeth'in yakın arkadaşı ve at yarışları konusundaki akıl hocası Sir Michael Oswald, Prens Philip'in cenaze töreninin yapıldığı gün hayata veda etti.
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YAKIN ARKADAŞIYDI
Oswald, 86 yaşındaydı ve bir süredir tedavi görüyordu. Sir Michael Oswald, aynı zamanda Ana Kraliçe 2. Elizabeth'in de yakın dostuydu. Sir Michael Oswald, yıllar boyunca çeşitli at yarışlarında Kraliçe'nin yanında yer alıyordu.
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KRALİYET AİLESİNDE SULAR DURULMUYOR
Bu arada, İngiliz kraliyet ailesi bir yandan Prens Philip'in kaybının acısını yaşarken bir yandan da çalkantılı günler geçiriyor. Son üç yıldır konuşulan bir iddia tekrar gündeme geldi. Buna göre Prens Charles, Harry ile Meghan'ı gerçekten kraliyetten çıkaracak
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İNGİLİZ KRALİYET AİLESİ KÜÇÜLÜYOR İDDİASI
Kendi istekleriyle ABD'ye taşınan ve orada yeni bir hayata başlayan Prens Harry ile Meghan Markle ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Bu iddiaya göre Harry ile Meghan'ın kraliyet ailesi ile bağlantıları yakında gerçekten kesilecek. Bunun nedeni ise Prens Charles'ın kafasındaki plan. Zaten bir süredir bu konuda iddialar ortaya atılıyordu. Fakat artık Kraliçe Elizabeth'in bu konuda oğlu Charles ile mücadele etmekten bıktığı ve onun isteğini kabul etmeye karar verdiği ileri sürüldü.
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HARRY İLE MEGHAN DA MUAF DEĞİL
Kraliyet uzmanı Angela Levin'in iddiasına göre Harry ile Meghan, kraliyet ailesinden çıkarılacak. Bu, Prens Charles'ın kafasındaki planın bir parçası. Basına yansıyan iddialara göre Charles, tıpkı İsveç kraliyet ailesinin yaptığı gibi aileyi küçülterek, onlar için harcanan bütçeden de tasarruf etmeyi planlıyor.
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CHARLES DÜĞMEYE BASMAYA HAZIR
Talk Radio'da bir programa konuk olan Levin, Prens Charles'ın bu konuda düğmeye basmak için hazırlandığını da ileri sürdü. Onun iddiasına göre; babası Prens Philip'in ölümünden sonra Prens Charles, daha fazla kraliyet görevi üstlenecek ve kimi zaman da bu tür görevlerde annesinin yanında yer alacak.
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AİLE İYİCE DARALIYOR
Angela Levin'in ileri sürdüğüne göre Prens Charles epeydir aileyi küçültme düşüncesindeydi. Bu şekilde vergilerden kendilerine ayrılan payın da azaltılmasını planlıyordu. Levin'e göre, ABD'ye taşındıkları halde Sussex Dükü ve Düşesi unvanlarını hala taşıyan Harry ile Meghan da bu plan kapsamında kraliyet ailesinden "düşürülecek."
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KRALİÇE, CHARLES İLE MÜCADELEDEN VAZGEÇTİ
Levin, Kraliçe 2. Elizabeth'in, duygusal nedenlerde tüm aileyi bir arada tutmak istediğini ve bunun anlaşılır bir durum olduğunu da ekledi. Angela Levin, Prens Charles'ın aileyi küçültmek konusunda kararlı olduğunu ve artık Kraliçe'nin de onunla mücadele etmekten vazgeçtiğini belirtti.
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DEĞİŞİKLİKLER KAPIDA
Angela Levin'in iddiasına göre Prens Philip'in ölümünden sonra İngiliz kraliyet ailesini büyük değişiklikler bekliyor. Prens Charles'ın daha fazla göre üstlenip ön plana çıkması da buna dahil. Prens Charles'ın planı olan ailede küçültmeye gitme son üç yıldır iddia olarak gündeme geliyordu. Bunu daha önce İsveç Kralı da yaptı.
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DAHA ÖNCE İSVEÇ KRALI YAPTI
İsveç Kralı 16. Gustaf, 2019 yılında kraliyet ailesinin vergi mükelleflerine yükünün arttığı eleştirileri üzerine 5 torununun ilerde Saray'da görev üstlenmeyeceğini açıkladı. Kralı 16. Gustaf'ın kararıyla, yaşları 1 ile 5 arasında değişen çocuklar dük ya da düşeslik unvanlarını koruyacak ancak "Prens" ya da "Prenses hazretleri" olarak anılmayacak. Kral'ın varisi olan Prenses Victoria ile eşi Prens Daniel ve iki çocukları ise bu kararın dışında kalıyor. İsveç Kraliyet Mahkemesi tarafından açıklanan kararla, Prens Carl Philip'in 2 oğluyla, Prenses Madeleine'in 3 çocuğu kraliyet ailesi üyelerine yıllık olarak verilen ödenekten yararlanamıyor.
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2019'DA GÜNDEME GELDİ
Prens Charles'ın da aileyi küçültme kararı aldığı yine 2019 yılında gündeme gelmişti. Giderleri azaltmak için düşündüğü bu girişim kapsamında bazı üyelerin kraliyet görevleri üstlenmemesi ve bu şekilde ödeneklerden yararlanmayacakları ileri sürülmüştü. O ilk planda Prens William ile Prens Harry ve ailelerinin görevlerinde değişiklik olmayacaktı. Fakat Harry ile Meghan'ın AB'ye taşınmasından sonra artık daralan kraliyet ailesinde sadece Prens William ve ailesinin istisna olacağı da ileri sürülüyor.
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TÖRENDE GERİLİM OLMASIN DİYE
Eşi Meghan Markle ile birlikte ABD'ye taşınan Prens Harry dedesi Prens Philip cenaze töreni için Londra'ya gitti, Markle ise ona eşlik etmedi. Törende de Harry ile Prens William arasında kuzenleri Peter Phillips, bir tür "gerilim düşürücü" rolü yaptı. Kortejde iki kardeşin arasında yer aldı.
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KATE ARABULUCULUK MU YAPTI?
Fakat törenin ardından Prens Wililam'ın eşi Kate Middleton, iki kardeş arasında arabuluculuk yaptı. Tören çıkışı bir süre St George's Şapeli'nin kapısında töreni yöneten Canterburry Başpiskoposu ile konuştu iki kardeş. Tören dağılırken de Prens William ile Kate Middleton, amcaları Prens Edward ve ailesiyle birlikte yürüyordu.
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TÖRENDE AYRI SOHBETTE YAN YANA
Middleton o sırada arkadan gelen Harry'yi bekledi ve Prens William ile yan yana gelip sohbet etmelerini sağladı.
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ESKİ GÜNLERDEKİ GİBİ
Üçlünün eski günlerdeki gibi sohbeti bir süre devam etti. Bu da iki kardeş arasındaki buzların eridiği yorumlarına neden oldu.
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HARRY HEMEN DÖNMÜYOR
Bu konuda Prens Charles'tan uyarı alıp almadıkları ise merak konusu oldu. Bazı çevreler bunun Prens CharleS'ın uyarısıyla gerçekleştiğini ileri sürerken bazı çevreler de Kate Middleton'ın girişimiyle iki kardeşin aylar sonra ilk kez böylesine sohbet ettiğini savundu. Bu arada Prens Harry'nin törenden sonra hemen ABD'ye dönmeyip babası ve ağabeyiyle bazı görüşmeler yapacağı da ileri sürülenler arasında.