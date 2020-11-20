Bir yastıkta 73 yıl: Hükümdarlığı da rekor evliliği de

TORUNUNUN ÇOCUKLARINDAN KUTLAMA KARTI Evliliklerinden üçü erkek biri kız dört tane çocukları olan çift, bu özel gün için de bir kart yayınladı. Bu kartın çarpıcı yanı ise taht sıralamasında üçüncü olan torunları Prens William'ın çocukları George, Charlotte ve Louis tarafından evde hazırlanmış olması.