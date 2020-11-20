MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriBir yastıkta 73 yıl: Hükümdarlığı da rekor evliliği de
GeriMagazin Bir yastıkta 73 yıl: Hükümdarlığı da rekor evliliği de
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 20 Kasım 2020 - 15:21 | 

Bir yastıkta 73 yıl: Hükümdarlığı da rekor evliliği de

Dünyanın en uzun süre tahtta kalan kraliçesi olma unvanını elinde tutan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth aynı zamanda en uzun süren evliliklerden birinin de kahramanı.

Depo Photos, Backgrid UK

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
173 YIL ÖNCE EVLENDİLER
Abone Olgoogle-news

73 YIL ÖNCE EVLENDİLER

Kraliçe 2. Elizabeth ile Yunanistan ve Danimarka kraliyet ailesinin bir üyesi olan Prens Philip 1847 yılında evlendiler. Her ne kadar Philip ile ilgili bazı aldatma iddiaları yılardır konuşulsa da bugün de evliliklerinin 73'üncü yılını kutluyorlar.

2TORUNUNUN ÇOCUKLARINDAN KUTLAMA KARTI
Abone Olgoogle-news

TORUNUNUN ÇOCUKLARINDAN KUTLAMA KARTI

Evliliklerinden üçü erkek biri kız dört tane çocukları olan çift, bu özel gün için de bir kart yayınladı. Bu kartın çarpıcı yanı ise taht sıralamasında üçüncü olan torunları Prens William'ın çocukları George, Charlotte ve Louis tarafından evde hazırlanmış olması.

3EVLENDİKLERİNDE BİRİ 21 DİĞERİ 26 YAŞINDAYDI
Abone Olgoogle-news

EVLENDİKLERİNDE BİRİ 21 DİĞERİ 26 YAŞINDAYDI

Kraliçe ile Edinburgh Dükü unvanını taşıyan Prens Philip, Elizabeth, henüz babası hayattayken yani prenses iken evlendiler. O sırada Elizabeth 21, Philip ise 26 yaşındaydı.

4YUNANİSTANDA DOĞDU
Abone Olgoogle-news

YUNANİSTAN'DA DOĞDU

Kraliçe'nin kocası Prens Philip, 1921 yılında Yunanistan'ın Korfu adasında dünyaya geldi. Doğduğunda kendisine Yunanistan ve Danimarka Prensi unvanı verildi. O dönemde Yunan ve Danimarka kraliyet aileleri henüz tahtlarındaydı.

5İNGİLİZ DONANMASINA KATILDI
Abone Olgoogle-news

İNGİLİZ DONANMASINA KATILDI

Fakat sonra Yunanistan'da yaşanan ihtilal sonrası aile Yunanistan'dan sürüldü. Prens Philip, İskoç ve Alman okullarında eğitim gördü. 18 yaşına geldiğinde de İngiliz kraliyet donanmasına katıldı. Bu arada aile köklerinin bir bölümünün İngiliz olduğunu da hatırlatalım.

6ASKERİ BAŞARILAR
Abone Olgoogle-news

ASKERİ BAŞARILAR

1942 yılının ekim ayında, 21 yaşındayken Kraliyet Donanmasının en genç teğmenlerinden birisi olarak, HMS Wallace gemisine atandı. Bundan sonra da askeri başarılarıyla dikkat çekti.

7BÜYÜKBABASININ SOYADINI ALDI
Abone Olgoogle-news

BÜYÜKBABASININ SOYADINI ALDI

İkinci Dünya Savaşı'nın ardından 1947 yılında Philip, ailesinden gelen bütün titrlerden feragat edip İngiliz olan büyükannesi ve büyükbabasının soyadı olan Mountbatten'ı kullanmaya başladı.

8AYNI YIL EVLENDİLER
Abone Olgoogle-news

AYNI YIL EVLENDİLER

Aynı yıl İngiltere tahtının ilk sıradaki varisi Prenses Elizabeth ile evlendi. Kayınpederi olan Kral 6. George tarafından bu evlilikten sonra kendisine Edinburgh Dükü unvanı verildi. Bu evlilikle birlikte Prens Philip, çok sevdiği halde denizcilik kariyerine kesin olarak veda etti.

9ALDATMA İDDİALARI BİTMEK BİLMEDİ
Abone Olgoogle-news

ALDATMA İDDİALARI BİTMEK BİLMEDİ

Kraliçe 2. Elizabeth ile Prens Philip her ne kadar çok uzun süredir evli olsalar da ve hiçbir zaman doğrulanmasa da özellikle belli bir dönemde aldatma iddiaları gündeme geldi.

10ADI ÜNLÜ OYUNCULARLA ANILDI
Abone Olgoogle-news

ADI ÜNLÜ OYUNCULARLA ANILDI

Prens Philip'in 50'lerin sonu ile 60'lar boyunca birkaç kez Elizabeth'i aldattığı ileri sürüldü. Oyuncu Pat Kirkwood ve TV yıldızı Katie Boyle ile Philip'in adı anıldı. 

11BENİMLE BİLE FLÖRT ETTİ DEMİŞTİ
Abone Olgoogle-news

'BENİMLE BİLE FLÖRT ETTİ' DEMİŞTİ

Bunun yanı sıra Prens Philip'in kraliyet yatı Britannia ile yaptığı denizaşırı gezide, kimliği bilinmeyen bir kadınla ilişkisi olduğu da ileri sürüldü. Bundan iki yıl önce herkesin "şöhret meraklısı" olarak tanımladığı Lady Colin Campbell kaleme aldığı kitapta Prens'in kendisiyle bile flört ettiğini ileri sürmüştü. Bütün bu iddialar asla kanıtlanmasa da hiçbir zaman unutulmadı.

12İLK ÇOCUK CHARLES
Abone Olgoogle-news

İLK ÇOCUK CHARLES

Kraliçe 2. Elizabeth ile Prens Philip'in evliliğinden dünyaya gelen ilk çocukları Prens Charles.

13DÖRT TANE ÇOCUKLARI VAR
Abone Olgoogle-news

DÖRT TANE ÇOCUKLARI VAR

Bu karede de Kraliçe büyük oğlu Charles ve ondan sonra dünyaya gelen Andrew ile görülüyor.

14
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi