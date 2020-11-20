Bir yastıkta 73 yıl: Hükümdarlığı da rekor evliliği de
Dünyanın en uzun süre tahtta kalan kraliçesi olma unvanını elinde tutan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth aynı zamanda en uzun süren evliliklerden birinin de kahramanı.
Depo Photos, Backgrid UK
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73 YIL ÖNCE EVLENDİLER
Kraliçe 2. Elizabeth ile Yunanistan ve Danimarka kraliyet ailesinin bir üyesi olan Prens Philip 1847 yılında evlendiler. Her ne kadar Philip ile ilgili bazı aldatma iddiaları yılardır konuşulsa da bugün de evliliklerinin 73'üncü yılını kutluyorlar.
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TORUNUNUN ÇOCUKLARINDAN KUTLAMA KARTI
Evliliklerinden üçü erkek biri kız dört tane çocukları olan çift, bu özel gün için de bir kart yayınladı. Bu kartın çarpıcı yanı ise taht sıralamasında üçüncü olan torunları Prens William'ın çocukları George, Charlotte ve Louis tarafından evde hazırlanmış olması.
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EVLENDİKLERİNDE BİRİ 21 DİĞERİ 26 YAŞINDAYDI
Kraliçe ile Edinburgh Dükü unvanını taşıyan Prens Philip, Elizabeth, henüz babası hayattayken yani prenses iken evlendiler. O sırada Elizabeth 21, Philip ise 26 yaşındaydı.
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YUNANİSTAN'DA DOĞDU
Kraliçe'nin kocası Prens Philip, 1921 yılında Yunanistan'ın Korfu adasında dünyaya geldi. Doğduğunda kendisine Yunanistan ve Danimarka Prensi unvanı verildi. O dönemde Yunan ve Danimarka kraliyet aileleri henüz tahtlarındaydı.
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İNGİLİZ DONANMASINA KATILDI
Fakat sonra Yunanistan'da yaşanan ihtilal sonrası aile Yunanistan'dan sürüldü. Prens Philip, İskoç ve Alman okullarında eğitim gördü. 18 yaşına geldiğinde de İngiliz kraliyet donanmasına katıldı. Bu arada aile köklerinin bir bölümünün İngiliz olduğunu da hatırlatalım.
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ASKERİ BAŞARILAR
1942 yılının ekim ayında, 21 yaşındayken Kraliyet Donanmasının en genç teğmenlerinden birisi olarak, HMS Wallace gemisine atandı. Bundan sonra da askeri başarılarıyla dikkat çekti.
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BÜYÜKBABASININ SOYADINI ALDI
İkinci Dünya Savaşı'nın ardından 1947 yılında Philip, ailesinden gelen bütün titrlerden feragat edip İngiliz olan büyükannesi ve büyükbabasının soyadı olan Mountbatten'ı kullanmaya başladı.
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AYNI YIL EVLENDİLER
Aynı yıl İngiltere tahtının ilk sıradaki varisi Prenses Elizabeth ile evlendi. Kayınpederi olan Kral 6. George tarafından bu evlilikten sonra kendisine Edinburgh Dükü unvanı verildi. Bu evlilikle birlikte Prens Philip, çok sevdiği halde denizcilik kariyerine kesin olarak veda etti.
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ALDATMA İDDİALARI BİTMEK BİLMEDİ
Kraliçe 2. Elizabeth ile Prens Philip her ne kadar çok uzun süredir evli olsalar da ve hiçbir zaman doğrulanmasa da özellikle belli bir dönemde aldatma iddiaları gündeme geldi.
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ADI ÜNLÜ OYUNCULARLA ANILDI
Prens Philip'in 50'lerin sonu ile 60'lar boyunca birkaç kez Elizabeth'i aldattığı ileri sürüldü. Oyuncu Pat Kirkwood ve TV yıldızı Katie Boyle ile Philip'in adı anıldı.
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'BENİMLE BİLE FLÖRT ETTİ' DEMİŞTİ
Bunun yanı sıra Prens Philip'in kraliyet yatı Britannia ile yaptığı denizaşırı gezide, kimliği bilinmeyen bir kadınla ilişkisi olduğu da ileri sürüldü. Bundan iki yıl önce herkesin "şöhret meraklısı" olarak tanımladığı Lady Colin Campbell kaleme aldığı kitapta Prens'in kendisiyle bile flört ettiğini ileri sürmüştü. Bütün bu iddialar asla kanıtlanmasa da hiçbir zaman unutulmadı.
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İLK ÇOCUK CHARLES
Kraliçe 2. Elizabeth ile Prens Philip'in evliliğinden dünyaya gelen ilk çocukları Prens Charles.
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DÖRT TANE ÇOCUKLARI VAR
Bu karede de Kraliçe büyük oğlu Charles ve ondan sonra dünyaya gelen Andrew ile görülüyor.