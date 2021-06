Kraliçe 2. Elizabeth eşi Prens Philip'in acısını unutamadı: Dokunsan kırılacakmış gibi görünüyor

BBC'DEN ÇOCUKLARA SESLENDİ 1940 yılında 14 yaşında olan Elizabeth, şehirlerden tahliye edilen çocuklara yönelik olarak hazırlanan bir BBC radyo programına katıldı. Orada çocuklara yönelik bir konuşma yaptı ve şunları söyledi: "Savaş tehlikesi ve üzüntüsü bizim cesur denizcilere, askerlere ve havacılara yardımcı olmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ve biz çalışıyoruz. her birimiz biliyoruz ki sonunda her şey iyi olacak." Her ne kadar ailesi karşı çıksa da savaşın son dönemlerinde Anavatan Ordusu Yardımcı Hizmetleri'nde motorlu araç kullanımı ve bakımı konusunda eğitim gördü.