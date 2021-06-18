Kraliçe 2. Elizabeth eşi Prens Philip'in acısını unutamadı: Dokunsan kırılacakmış gibi görünüyor
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 74 yıllık kocası Prens Philip'in ölümünün ardından bir türlü eski haline dönemedi. Bir kraliyet yorumcusu, Kraliçe'nin son dönemde katıldığı etkinliklerdeki görüntüsünü değerlendirdi. Kısa bir süre önce 95 yaşına giren Kraliçe'nin 'zayıf' ve 'kırılgan' göründüğünü ileri sürdü.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
ZAYIF VE KIRILGAN
Kraliçe 2. Elizabeth, geçen hafta Windsor Şatosu'nda düzenlenen bir etkinlikte kameralar karşısına geçti. 9 Nisan 2021'de hayata veda eden eşi Prens Philip anısına yetiştirilen gülün tanıtımı için düzenlenen etkinliğe katılan Kraliçe, o gün mavi üzerine çiçekli bir elbise üzerine de yazlık bir hırka giydi. İşte o törendeki görüntüsü de kraliyet uzmanı tarafından değerlendirildi.
2
SON GÖRÜNTÜSÜNÜ DEĞERLENDİRDİLER
Ann Gripper ve Russell Myers tarafından yönetilen Pod Save the Queen adlı pod cast yayınında, Kraliçe 2. Elizabeth'in son görüntüsü masaya yatırıldı.
3
DAHA UFAK TEFEK VE DAHA KIRILGAN
Gripper "Bence son fotoğraflarında Kraliçe daha zayıf görünüyordu. Bunun bir nedeni yazlık kıyafeti olabilir" diye konuştu. Gripper, Kraliçe'nin sıcak hava nedeniyle ince giyindiğini ve bu yüzden daha zayıf ve kırılgan görünmüş olabileceğini sözlerine ekledi Gripper. "Kraliçe'nin daha ufak tefek ve daha kırılgan olduğunu hissettim" diye görüşünü belirtti.
4
YALNIZLIĞA ALIŞMAK ZOR
Bu arada Kraliçe'nin bu kırılgan görünümünü önemli bir nedeninin eşi Prens Philip'in yokluğu olduğu da göz ardı edilmiyor. 1947 yılında evlenen çift, iniş ve çıkışlarla dolu uzun bir evlilik yaşadı.
5
'O YAŞTA ONUN GİBİ GÖRÜNSEM MUTLU OLURUM'
Ann Gripper, öte yandan Kraliçe'nin 95 yaşındaki bir insan için gayet iyi göründüğünün ve görevlerini de aksatmadan yerine getirdiğinin de altını çizdi. Ann Gripper, Kraliçe 2. Elizabeth'in; kısa bir süre önce yitirdiği kocası Prens Philip'in doğum gününde, onun anısına yetiştirilen gülü almaktan da mutluluk duyduğunu ekledi. Yorumcu Ann Gripper,
6
YAŞINA GÖRE GAYET İYİ GÖRÜNÜYOR
"Adil olmam gerekiyorsa, 95 yaşında Kraliçe gibi olursam kendimi mutlu hissedeceğim" diyerek yine de Kraliçe 2. Elizabeth'in yaşına göre gayet iyi olduğunu belirtti.
7
AMCASI AŞK UĞRUNA TAHTI BIRAKINCA
Dünyanın en uzun süre tahtta kalan monarşi üyesi olma unvanını elinde tutan Kraliçe 2. Elizabeth'in yaşamı da aslında benzerine filmlerde ya da romanlarda rastlanacak türden. Amcasının aşkı uğruna tahtı bırakması, onun yerine babasının kral olması. Sonra da ailenin büyük çocuğu olduğu için babasının ölümünden sonra tahta kendisinin geçmesi. Belki de amcası Kral VIII. Edward, Wallis Simpson uğruna tahtını bırakmasaydı bugün Kraliçe Elizabeth de çocukları da çok başka bir konumda olacaklardı.
8
BİR KIZ KARDEŞİ VARDI
Tam adı Elizabeth Alexandra Mary olan Kraliçe 2. Elizabeth, 21 Nisan 1926'da dünyaya geldi. Amcası 8. Edward, 11 Aralık 1936'da, yani Elizabeth henüz 10 yaşındayken tahtı kardeşi George'u bıraktı. O andan itibaren de Prenses Elizabeth, ülkesinin tahtının gelecekteki varisi haline geldi. Kral 6. George ile eşi Elizabeth Bowes Lyon'ın, bir de Margaret adında bir kızı daha vardı.
9
ÖZEL OKUL OLUŞTURULDU
Amcasının tahtı bırakmasından ve babasının kral olmasında sonra Elizabeth ve ailesi Kensington Sarayı'ndan Buckingham Sarayı'na taşındı. Özel bir eğitim gören Elizabeth, özellikle de atlara meraklıydı çocukken. Bu merakı halen de sürmekte. Elizabeth Eton College'nin başkan rektörü Henry Marten'dan anayasa tarihine ilişkin dersler aldı. Dadısı ile konuşmak için Fransızca öğrenmeye başladı. Sonradan o özel okulun öğrencisi oldu. Bu okul özel olarak onun kendi yaşıtları ile temasta olması için oluşturulmuştu.
10
İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI YILLARI
Babasının tahta geçmesinden kısa bir süre sonra 2. Dünya Savaşı patlak verdi. Bu süreçte Londra'da bombalanmaya başlayınca deneyimli politikacı Rab Hailsham, Elizabeth ile kardeşi Margaret'in Kanada'ya götürülmesini teklif etti. Fakat o dönemde Ana Kraliçe olarak anılan annesi Elizabeth, ne çocuklarını göndermek ne de kendisi gitmek istedi. Kocasının yanında kalmakta ısrar etti. Bu süreçte Elizabeth ile Margaret, İskoçya'daki Balmoral Şatosu'nun nispeten güvenli ortamında kaldı. Oradan Sonra Norfolk'a, Sandringham House'a taşındılar.
11
BBC'DEN ÇOCUKLARA SESLENDİ
1940 yılında 14 yaşında olan Elizabeth, şehirlerden tahliye edilen çocuklara yönelik olarak hazırlanan bir BBC radyo programına katıldı. Orada çocuklara yönelik bir konuşma yaptı ve şunları söyledi: "Savaş tehlikesi ve üzüntüsü bizim cesur denizcilere, askerlere ve havacılara yardımcı olmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ve biz çalışıyoruz. her birimiz biliyoruz ki sonunda her şey iyi olacak." Her ne kadar ailesi karşı çıksa da savaşın son dönemlerinde Anavatan Ordusu Yardımcı Hizmetleri'nde motorlu araç kullanımı ve bakımı konusunda eğitim gördü.
12
YASAYI DEĞİŞTİRDİ
Elizabeth 18 yaşına geldiğinde babasının yurt dışında olması nedeniyle devletin baş danışmanlarından biri olarak hareket etti. Bu sırada parlamentoda bir yasayı değiştirdi. Böylece Temmuz 1944'te İtalya'ya ilk ziyaretini yaptı. Sürücü ve mekanikçi olarak eğitildi ve beş ay sonra fahri genç komutan olarak terfi etti. Avrupa'da savaşın sonunda, Avrupa Zafer Günü'nde, prensesler Elizabeth ve Margaret Londra sokaklarında kutlama yapan kalabalıkların arasında karışmış ve bu sevince ortak olmuşlardı. 1947 yılında ise Elizabeth İngiltere sömürgelerine ilk gezilerini yaptı.
13
1947'DE EVLENDİLER
9 Kasım 1947'de, uzaktan kuzeni olan, eski Yunanistan ve Danimarka prensi, Kraliyet Deniz Kuvvetleri teğmenlerinden Philip Mountbatten ile nişanlandığı ilan edildi. Prenses Elizabeth ile Prens Philip, 20 kasım 1947'de Westminster Abbey'de evlendiler; Kral VI. George düğünden önce Prens Philip'e Edinburgh Dükü, Merioneth Kontu ve Greenwich Baronu unvanlarını verdi.
14
YURT DIŞI GEZİSİNDE BABASININ ÖLÜM HABERİNİ ALDI
Kocasıyla birlikte çıktığı bir yolculukta, Kenya'nın Sagana kentinde bulundukları sırada, 6 Şubat 1952'de babasının öldüğü ve yerine kendisinin geçtiği haberini aldı. İlk Parlamento açış konuşmasını 4 Kasım 1952'de yaptı. 1953 yılında resmî olarak taç giydi ve gerçekleştirilen tören tarihte ilk kez televizyonda yayınlandı.
15
ÇALKANTILI HAYAT
Kraliçe 2. Elizabeth çalkantılı bir hayat yaşadı. Özellikle 1992 yılı ağır bir yıl oldu. Kraliçe'nin ailesinin otoritesine Prens Charles'ın, Prenses Anne'in ve Prens Andrew'ün ailelerindeki söylenti ve her üçünün boşanma süreçleri ciddi etkiledi. Ayrıca, büyük yangın Windsor Sarayı'nın bir bölümünü yok etti.
16
DIANA'NIN ÖLÜMÜ DÖNEMİNDE ELEŞTİRİ OKLARININ HEDEFİ OLDU
Onun Prenses Diana'nın 1997 Ağustos'unda trajik ölümüne sakin yaklaşımı ve beş gün milli yas günlerinde kral ailesinin saraydan dışarı çıkmaması Büyük Britanyalıların çoğunluğunun hoşuna gitmedi. Aile kamuoyu karşısına Diana'nın ölümünden bir gün önce çıktı, ancak bununla birlikte Britanya basınının keskin eleştirisine maruz kaldı.
17
TÖREN DE İPTAL OLDU
Kraliçe 2. Elizabeth'in doğum günü 21 Nisan olsa da Haziran ayındaki Trooping The Color etkinliği kapsamında kutlanıyordu. Askeri birliklerin geçit törenlerini içeren bu etkinliğin temelleri 17'nci yüzyıla dayanıyor. Ailenin tüm üyelerinin de atlı arabalarla halkın arasından geçip Buckingham'a girdiği bu etkinlik İngiltere'de merakla beklenen törenlerden biri oldu her zaman. O tören sırasında bir yandan hava kuvvetleri uçakları gösteri yaparken bir yandan da kraliyet ailesi balkona çıkıp halkı selamlardı. Ancak pandemi nedeniyle bu tören geçen yıl iptal edildi. Bu yıl da daha küçük ve az katılımlı bir şekilde gerçekleştirildi.