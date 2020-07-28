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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 28 Temmuz 2020 - 09:49,

'Kral' tatile çıktı

'Instagram'ın kralı' olarak anılan Dan Bilzerian, Mykonos'ta görüntülendi.

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1TATİLE DEVAM
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TATİLE DEVAM

Sosyal medyada gözler önüne serdiği gösterişli hayatıyla "Instagram'ın kralı'olarak anılan Dan Bilzerian'ın yaz tatili devam ediyor.

Backgrid UK

2MYKONOS ADASINA UĞRADI
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MYKONOS ADASINA UĞRADI

Önce Hırvatistan'da bir süre dinlenen Bilzerian, birkaç gün önce de Yunanistan'ın Mykonos adasına geçti.

3SÜPER YATLA GEZİYOR
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SÜPER YATLA GEZİYOR

Bilzerian'a esmer, genç bir kadın ile korumaları ve bir grup arkadaşı eşlik etti. Dan Bilzerian, Silver Angel (Gümüş Melek) adlı süper yatla adaya ulaştı.

4ÖĞLE YEMEĞİ TURU
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ÖĞLE YEMEĞİ TURU

Dan Bilzerian, bir süredir Ege ve Akdeniz'de yazın keyfini çıkarıyor. Poker oyuncusu ve iş adamı olan dolar milyarderi Bilzerian, Mykonos adasında öğle yemeği yedi.

5HATIRA FOTOĞRAFLARI ÇEKTİRDİ
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HATIRA FOTOĞRAFLARI ÇEKTİRDİ

Restorana adım attığı anda kendisini tanıyan hayranları ve sosyal medya takipçileri Bilzerian'ın etrafını sardı. Bilzerian da kendisiyle hatıra fotoğrafları çektirmek isteyenleri geri çevirmedi. 

6SANTORINI POZU
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SANTORINI POZU

Bilzerian daha önce Santorini adasında çekilen bu pozunu paylaşmıştı.

7HIRVATİSTANDAYDI
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HIRVATİSTAN'DAYDI

Ondan önce de Hırvatistan, Dubrovnik'teydi.

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