'Kral' tatile çıktı

Sosyal medyada gözler önüne serdiği gösterişli hayatıyla Instagram'ın kralı'olarak anılan Dan Bilzerian'ın yaz tatili devam ediyor. Backgrid UKÖnce Hırvatistan'da bir süre dinlenen Bilzerian, birkaç gün önce de Yunanistan'ın Mykonos adasına geçti.Bilzerian'a esmer, genç bir kadın ile korumaları ve bir grup arkadaşı eşlik etti. Dan Bilzerian, Silver Angel (Gümüş Melek) adlı süper yatla adaya ulaştı.Dan Bilzerian, bir süredir Ege ve Akdeniz'de yazın keyfini çıkarıyor. Poker oyuncusu ve iş adamı olan dolar milyarderi Bilzerian, Mykonos adasında öğle yemeği yedi.Restorana adım attığı anda kendisini tanıyan hayranları ve sosyal medya takipçileri Bilzerian'ın etrafını sardı. Bilzerian da kendisiyle hatıra fotoğrafları çektirmek isteyenleri geri çevirmedi. Bilzerian daha önce Santorini adasında çekilen bu pozunu paylaşmıştı. Ondan önce de Hırvatistan, Dubrovnik'teydi.