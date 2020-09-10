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Haber Giriş: 10 Eylül 2020 - 12:53 | 

KPSS ile ilgili son dakika gelişmesi: KPSS soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? ÖSYM başkanı yanıtladı

Hafta sonu gerçekleştirilen KPSS soruları ve cevaplarının açıklanıp açıklanmadığını merak eden adaylar sık sık ÖSYM'nin resmi sayfasını ziyaret ediyordu. Genel Yetenek/Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarından oluşan KPSS lisan sınavı soruları ve cevapları için son dakika açıklaması geldi. Peki, KPSS soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün soru-cevap duyurusu

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KPSS 2020 soruları ve cevaplarının ne zaman yayınlanacağı geride bıraktığımız hafta sonundan bu yana araştırılıyor. ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den son dakika KPSS açıklaması geldi. Peki, KPSS 2020 soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün KPSS soruları ve cevapları için verdiği tarih...

Geride bıraktığımız KPSS sınavının soruları ve cevaplarıyla ilgili beklenen açıklama geldi. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, adayların KPSS soru-cevap sorularını yanıtsız bırakmadı ve şu açıklamayı yaptı. Değerli KPSS Adaylarımız, Geçtiğimiz hafta sonu uyguladığımız KPSS Lisans Genel Yetenek Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları sorularını ve cevap anahtarını 12-13 Eylül tarihlerinde yapılacak KPSS Alan Bilgisi oturumları ile birlikte 14 Eylül Pazartesi günü yayımlayacağız.

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KPSS SORU DAĞILIMI

KPSS lisans sınavında (Genel Yetenek 60 ve Genel Kültür 60) adaylara toplam 120 soru soruldu ve 130 dakika süre verildi. KPSS Eğitim Bilimleri sınavına girecek adaylara toplam 80 soru soruldu ve 100 dakika süre verildi.

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KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre KPSS sonuçları 22 Ekim’de ÖSYM üzerinden erişime açılacak. Adaylar KPSS sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

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Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

5KPPS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILACAK
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KPPS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILACAK?

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır. MEB tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türünü kullanacaktır.

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