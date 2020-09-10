KPSS ile ilgili son dakika gelişmesi: KPSS soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? ÖSYM başkanı yanıtladı

KPSS 2020 soruları ve cevaplarının ne zaman yayınlanacağı geride bıraktığımız hafta sonundan bu yana araştırılıyor. ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den son dakika KPSS açıklaması geldi. Peki, KPSS 2020 soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün KPSS soruları ve cevapları için verdiği tarih...



Geride bıraktığımız KPSS sınavının soruları ve cevaplarıyla ilgili beklenen açıklama geldi. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, adayların KPSS soru-cevap sorularını yanıtsız bırakmadı ve şu açıklamayı yaptı. Değerli KPSS Adaylarımız, Geçtiğimiz hafta sonu uyguladığımız KPSS Lisans Genel Yetenek Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları sorularını ve cevap anahtarını 12-13 Eylül tarihlerinde yapılacak KPSS Alan Bilgisi oturumları ile birlikte 14 Eylül Pazartesi günü yayımlayacağız.