KPSS ücreti nasıl yatırılır, hangi bankaya yapılır? 2021 KPSS başvuru ücreti ödeme için son gün!
KPSS ücreti hangi bankalara yatırılır, sorusu başvuru işlemlerine devam eden adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. Kamuda memur olmak için ÖSYM tarafından düzenlenecek olan sınava hazırlanan adaylar, KPSS sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklar. KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum) için 65,00 TL, ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı) için 90,00 TL ödeme yapılacak. KPSS para yatırma işlemi internetten ve bankalar üzerinden yapılacak. Sınav ücretinin yatırılacağı bankalar, KPSS başvuru kılavuzunda yer alıyor. Peki, KPSS ücreti nasıl yatırılır? KPSS para yatırma nasıl ve hangi bankaya yapılır? İşte, ayrıntılar.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
KPSS başvuru ücreti bugün sona eren müracaatlar dolayısıyla merakla araştırılıyor. KPSS para yatırma işleminin ardından sistem tarafından onaylanacak olan başvuru işlemi, alan sınavı için ayrı, öabt sınavı için ayrı ücret miktarının yatırılması ile tamamlanacak. Peki, KPSS para yatırma nasıl ve hangi bankaya yapılır? İşte, KPSS başvuru ücreti hakkında detaylı bilgiler
2
KPSS PARA YATIRMA NASIL VE HANGİ BANKAYA YAPILIR?
* Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebileceklerdir. Şubelerden sınav ücreti yatırmak isteyen adaylar, Covid-19 pandemisi nedeniyle şubelerin açık olma durumlarını göz önünde bulundurmalıdır.
Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)
3
SON GÜN NE ZAMAN?
Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir. Ücret ödeme için son tarih 15 Haziran 2021 tarihi olacak.