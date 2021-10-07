KPSS tercihleri ne zaman başlıyor? KPSS 2021/2 tercih tarihleri belli oldu!

KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR? Tercih yapmak istediğiniz kadro ve pozisyonları belirleyiniz. Bu sıralamada kadro ve pozisyonun size uygunluğu ve sizin bunlara vereceğiniz öncelikler son derece önemlidir. Tercihlerinizi internete girmenizde kolaylık sağlayacak bir tercih listesi oluşturabilirsiniz ancak, üzerinde çalışma yaptığınız listeyi ÖSYM’ye kesinlikle posta ile göndermeyiniz veya elden teslim etmek için girişimde bulunmayınız. Böyle bir liste ÖSYM’de hiçbir şekilde işleme konulmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerli olacaktır.