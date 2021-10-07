KPSS tercihleri ne zaman başlıyor? KPSS 2021/2 tercih tarihleri belli oldu!
KPSS tercih tarihleri, söz konusu sınava katılıp kamu kadrolarına yerleşmeyi bekleyen adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. 1-8 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen KPSS-2021/1 merkezi yerleştirmelerinin ardından, gözler bu yıl yapılacak ikinci KPSS tercih tarihine çevrildi. 2021 yılında yayınlanan takvime göre, KPSS 2021/2 tercihleri aralık ayında alınacak. Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim, lisans ve ön lisans puanları göz önünde bulundurulacak. Peki, KPSS tercihleri ne zaman? İşte, KPSS 2021/2 tercih tarihleri ve konuyla ilgili detaylar.
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1
2021 KPSS tercih tarihleri için geri sayım başladı. Memur olmak isteyen adayların yapacağı KPSS-2021/2 tercih tarihleri ÖSYM'nin yayınlayacağı kılavuz bilgileri ile gerçekleşecek. Bu yıl ikinci kez yapılacak KPSS tercihlerinde kadro ve branş dağılımı ÖSYM tarafından yayınlanacak. Eski Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un sene başında yaptığı açıklamaya göre KPSS-2021/2 tercihleri 22-29 Aralık'ta gerçekleşecek. Kılavuz bilgisinin önümüzdeki haftalarda yayınlanması bekleniyor.
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KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
KPSS-2021/2 tercihlerinin 22-29 Aralık'ta gerçekleşmesi bekleniyor. Konuyla ilgili ÖSYM'nin yapacağı duyuru ile tercih kılavuzu yayınlanacak. Aday tercihleri de ÖSYM tarafından alınacak.
Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kurumlara elektronik ortamda verilecektir.
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KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Tercih yapmak istediğiniz kadro ve pozisyonları belirleyiniz. Bu sıralamada kadro ve pozisyonun size uygunluğu ve sizin bunlara vereceğiniz öncelikler son derece önemlidir. Tercihlerinizi internete girmenizde kolaylık sağlayacak bir tercih listesi oluşturabilirsiniz ancak, üzerinde çalışma yaptığınız listeyi ÖSYM’ye kesinlikle posta ile göndermeyiniz veya elden teslim etmek için girişimde bulunmayınız. Böyle bir liste ÖSYM’de hiçbir şekilde işleme konulmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerli olacaktır.
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İnternet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayardan ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresine giriniz ve “ADAY İŞLEMLERİ” alanına erişiniz. Buradaki ilgili alana T.C. Kimlik Numaranızı ve şifrenizi giriniz.
“ADAY İŞLEMLERİ” alanına T.C. Kimlik Numaranızla şifrenizi girdikten ve “Tercih Bildir” alanına tıkladıktan sonra size ait bazı bilgiler ekrana gelecektir. Doğruluğundan emin olduğunuz zaman yaptığınız işlemi ekrandaki uyarılara göre sonlandırınız. Tercihlerinizin ÖSYM’ye ulaştığından emin olmanız için ekranda “Tercihleriniz ……….. tarihinde ÖSYM’ye bildirilmiştir.” ifadesini görmeniz gerekir. Bu aşamada “Yazdır” alanına tıklayarak bir çıktı alınız ve bu çıktıyı saklayınız.
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KADRO VE POZİSYONLARA ATANMA
ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklardır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurum veya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.