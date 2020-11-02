KPSS tercihleri ne zaman başlar? KPSS 2020/2 tercihleri için bekleyiş başladı
KPSS tercihleri ile memur olma şansını yakalayacak olan pek çok vatandaş, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden açacağı ilanı merakla bekliyor. Kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde ihtiyaç duyulan memur ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla KPSS 2020/2 tercih kılavuzu bilgilerini yayımlayacak olan ÖSYM, buna göre tercih tarihlerini de erişime açacak. Peki, KPSS tercihleri ne zaman yapılacak ve KPSS 2020/2 tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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KPSS 2020/2 tercih kılavuzu ve tercih tarihleri, memur adaylarının gündeminde yer almaya devam ediyor. Bakanlıklardan aldığı ihtiyaç listesini derleyerek kılavuz haline getirecek olan ÖSYM, KPSS 2020/2 tercih kılavuzu sayfasını erişime açacak. Peki, KPSS 2020/2 tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
KPSS 2020/2 tercih kılavuzu için henüz tarih vermeyen ÖSYM, 2019 yılında bu tercihleri 03-12 Aralık tarih aralığında gerçekleştirmişti. ÖSYM'nin bu yıl da 5 Aralık tarihine kadar KPSS 2020/2 tercih kılavuzu bilgilerini yayımlaması bekleniyor.
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Tercih kılavuzunun, Ön Lisans KPSS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yayımlanma sürecine gireceği düşünülüyor.